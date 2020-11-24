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Московский листок

Мир погружается в нищету

Опубликовано 24.11.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 3

путин экономика росстат минэкономики
Мир погружается в нищету

Обычно молчащий Сергей Миронов тут заявил о банкротстве пенсионной системы. Что, конечно, не удивительно, так как банкротом сегодня является вся глобальная экономика и российская здесь не исключение.

Миронов заявил о банкротстве государства

Сомневаюсь, что в мире есть хотя бы один пенсионный фонд, который при внимательном рассмотрении не оказался бы банкротом. Нами управляют банкроты, которые по идее и законам рынка давно должны передать собственность под общественное управление и уйти отмаливать грехи. Но они, конечно, этого не сделают, пока их очень убедительно не попросят.

Между тем, крики отчаяния становятся всё громче и слышны уже буквально со всех сторон. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожаловался, что дефицит бюджета достиг 2 млрд. рублей в то время, как из бюджета область получила дотаций менее 400 млн.. И такая ситуация сегодня по всей стране. Кстати, 2 млрд., это официально задекларированный доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за 2019 год, а доход пропагандиста Шейнина достигает 100 млн. в год, что всего в четыре раз меньше федеральных дотаций Псковской области. При этом понятно, что Шапошников и Шейнин далеко не чемпионы по доходам.

Путин предупреждает, что в ближайшее время десятки миллионов окажутся ниже уровня бедности и фактически расписывается, что ничего сделать с этим не может. Но решение есть и оно в интересах 99% населения: национализация средств производства, включая торговые сети, переход к плановой экономике, закрытие биржи и банков, монополия внешней торговли, полное списание всех долгов населению.



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Всего комментариев к статье: 3
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А тут вовремя нашелся ковид, с дебильным ПЦР тестом
Крокодил24.11.20 написал 24.11.2020 03:09
Это раньше для преодоления кризиса нужна была война, а сейчас большая война это смерть цивилизации. Ковид истерия и без войны деньги населения спалит.
Бумажные деньги обменяют на виртуальные и через 5-7лет карантин закончится.
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Re:
м написал 24.11.2020 03:02
А лошади кушают овес....
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(без названия)
Краб написал 24.11.2020 02:39
Волга впадает в Каспиское море.
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