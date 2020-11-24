Мир погружается в нищету

Обычно молчащий Сергей Миронов тут заявил о банкротстве пенсионной системы. Что, конечно, не удивительно, так как банкротом сегодня является вся глобальная экономика и российская здесь не исключение.

Миронов заявил о банкротстве государства

Сомневаюсь, что в мире есть хотя бы один пенсионный фонд, который при внимательном рассмотрении не оказался бы банкротом. Нами управляют банкроты, которые по идее и законам рынка давно должны передать собственность под общественное управление и уйти отмаливать грехи. Но они, конечно, этого не сделают, пока их очень убедительно не попросят.

Между тем, крики отчаяния становятся всё громче и слышны уже буквально со всех сторон. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожаловался, что дефицит бюджета достиг 2 млрд. рублей в то время, как из бюджета область получила дотаций менее 400 млн.. И такая ситуация сегодня по всей стране. Кстати, 2 млрд., это официально задекларированный доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за 2019 год, а доход пропагандиста Шейнина достигает 100 млн. в год, что всего в четыре раз меньше федеральных дотаций Псковской области. При этом понятно, что Шапошников и Шейнин далеко не чемпионы по доходам.

Путин предупреждает, что в ближайшее время десятки миллионов окажутся ниже уровня бедности и фактически расписывается, что ничего сделать с этим не может. Но решение есть и оно в интересах 99% населения: национализация средств производства, включая торговые сети, переход к плановой экономике, закрытие биржи и банков, монополия внешней торговли, полное списание всех долгов населению.