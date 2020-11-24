Капитализация мечты вышла на второе место в мире

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска увеличилось за год на $100,3 млрд и достигло $127,9 млрд.

На первом месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $182 млрд. Согласно представленным данным, основатель Microsoft Билл Гейтс опустился со второго на третье место. Его состояние оценивается в $127,7 млрд.

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Симптоматично - вторым по богатству становится "торговец будущим".

Безос реально торгует, Гейтс создал среду для мирового интернета, а что сделал Маск? Космический проект пока лишь в экспериментальной стадии, автомобиль "Тесла" хоть и дорогой, но все же тоже скорее вложение в будущее. Все остальные проекты Маска вообще пока на уровне идей. А вот капитализация его идей впечатляет.

Заметим, эти 127 миллиардов - это не произведенные миллионы трусов или маек, не мегатонны автомобильных шин или что-то подобное. Продукции еще нет и, вполне возможно, не будет. Но акции фирм, производящих мечту, котируются просто замечательно.

Жалко, Маркс и Энгельс не догадались выставить "Капитал" на IPO... А уж план ГОЭЛРО и вовсе потянул бы на лидерство в мировых рейтингах. Да и Иисус Христос мог бы с идеей царствия небесного иметь неплохие дивиденды...

Горбачев, кстати, тоже мог бы капитализировать проект "Буран-Энергия", вместо того, чтоб просто отправить его на свалку. А там ведь и ракет, и космических кораблей было побольше, чем у Маска. И летало всё строго по расписанию.

А.Б.