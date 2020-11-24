Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского

Опубликовано 24.11.2020 в разделе комментариев 2

Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского миллиардера Александра Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный вестник The London Gazette. Он стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента. Лебедеву была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота.

Лебедев был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. В Палате лордов он не будет представлять ни одну из партий, став членом независимой фракции.

Напомним, Евгений Лебедев получил британское гражданство в 2010 году. Вместе со своим отцом владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которой принадлежат британские газеты Evening Standard и The Independent, а также телевизионный канал London Live. Известно, что он организовал несколько благотворительных акций, в рамках которых собрали более 75 миллионов фунтов (около 100 миллионов долларов) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ага
chvv написал 24.11.2020 11:54
Уже готовятся к развалу РФ.
Ответить
(без названия)
Бедлам написал 24.11.2020 11:36
Однако,г-же королеве не откажешь в "чувстве юмора",поскольку,если "барон хэмптонский",будет чисто на ее совести и на совести бори джонсона,то уж "барон сибирский",это все равно,что-"козел валдайский",то есть,просто-с потолка взятое "название".Но,учитывая,что палата лордов,сегодня в великобритании,представляет из себя,примерно то же самое,что и "ОДКБ",то есть,просто бесполезную и ничего не решающую структуру,почему бы и не сделать человеку приятное,тем более,что он вбухал в экономику британии вполне приличные деньги,уворованные в россии.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об исполнении Конституции РФ
Об исполнении Конституции РФ
24.11.2020
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация или популизм?
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация ил...
24.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену (0)
Маккейн и после смерти провоцирует конфликт (0)
В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19 (2)
Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского (2)
Капитализация мечты вышла на второе место в мире (9)
Мир погружается в нищету (10)
Покупай российское, другого не будет (13)
Об исполнении Конституции РФ (4)
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация или популизм? (1)
Правительство намерено ликвидировать "сироток" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Советы постороннего
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности квалифицированно
Дарья Митина Дарья Митина: Новое счастье привалило:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жалко, Маркс и Энгельс не догадались выставить "Капитал" на IPO
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Вернется ли бумеранг к демократам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss