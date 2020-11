Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского Королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского миллиардера Александра Лебедева Евгению титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный вестник The London Gazette. Он стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента. Лебедеву была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота. Лебедев был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. В Палате лордов он не будет представлять ни одну из партий, став членом независимой фракции. Напомним, Евгений Лебедев получил британское гражданство в 2010 году. Вместе со своим отцом владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которой принадлежат британские газеты Evening Standard и The Independent, а также телевизионный канал London Live. Известно, что он организовал несколько благотворительных акций, в рамках которых собрали более 75 миллионов фунтов (около 100 миллионов долларов) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.



