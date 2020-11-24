Маккейн и после смерти провоцирует конфликт Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в заливе Петра Великого, сообщило Минобороны РФ. Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». ВМС США назвал произошедшее частью операции по свободе судоходства. Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться