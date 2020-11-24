В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России скончался 491 пациент, зараженный коронавирусом. Это рекорд с начала эпидемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 37 031.

За сутки в 85 российских регионах выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 226 человек. Больше всего новых заболевших в Москве (+5838), Петербурге (+3179) и Подмосковье (+970).