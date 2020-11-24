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Московский листок

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Опубликовано 24.11.2020 в разделе комментариев 2

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в России скончался 491 пациент, зараженный коронавирусом. Это рекорд с начала эпидемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 37 031.

За сутки в 85 российских регионах выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 226 человек. Больше всего новых заболевших в Москве (+5838), Петербурге (+3179) и Подмосковье (+970).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Хамон Пармезанов написал 24.11.2020 12:12
А что думает главный эксперт по коронавирусу Ю. Мухин?
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Когда же,наконец,при этом будет и статистика смертности от других заболеваний?
Иначе,Баранов,это называется ТУФТОЙ написал 24.11.2020 11:52
Целенаправленное нагнетание истерии,возможно не просто так.
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