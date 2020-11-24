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Московский листок

Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену

Опубликовано 24.11.2020 в разделе комментариев 0

Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник объявил о начале процедуры передачи власти демократу Джо Байдену, которого считают победителем на прошедших выборах. При этом, нынешний хозяин Белого дома подчеркнул, что это не означает его готовность признать результаты выборов и что он намерен продолжить оспаривать итоги голосования в судах. "Наше дело уверенно продолжается, если мы станем сражаться в том же духе, я верю, что мы победим!", - написал Трамп в Twitter.

При этом он подчеркнул, что прошедшие выборы запомнятся как "самые коррумпированные в истории американской политики".

По его словам, решение запустить процесс передачи полномочий он принял в целях обеспечения благополучия государства. "В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", - отметил Трамп.

По словам Трампа, Эмили Мерфи уже подверглась "преследованиям, угрозам и жестокому обращению". Американский лидер не хочет, чтобы эти действия продолжались в отношении сотрудников ведомства, его руководителя или членов ее семьи.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Инаугурация избранного президента США должна состояться 20 января 2021 года.

 



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