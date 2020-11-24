Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Станет ли Юлия Навальная российской Тихановской?

Опубликовано 24.11.2020 автором в разделе комментариев 4

путин навальный
Станет ли Юлия Навальная российской Тихановской?

Немецкие депутаты рассматривают вопрос о продлении Алексею Навальному шенгенской визы. Депутат партии «Альоенатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что в сенате Берлина начали изучать возможность продления шенгенской визы для российского политика. По его словам, парламентарии приняли во внимание, что в России в отношении блогера расследуются несколько уголовных дел, поэтому он «мало заинтересован в возвращении на родину». 

Что, в общем, логично.

Нелогичны две вещи.

Во-первых, инициатива исходит от "Альтернативы для Германии", которую квалифицируют как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую. Для лидера либеральной политики в России не очень... Тем более, что "Альтернативу для Германии" часто упрекают в связях с путинским режимом, а тут вдруг они озаботились судьбой главного оппонента Путина.

Во вторых, по СМИ, российским и зарубежным, забегали "жучки", предлагающие на удивление осмысленные тексты типа: "Запад сенсационно решил заменить Алексея Навального на его жену Юлию".

Почему "Запад" не очень понятно, а так решение вполне в духе времени, учитывая опыт Тихановской в братской Белоруссии. Или Беназир Бхутто в менее братском Пакистане.

И вот тут, конечно, выплывает не загадочный силуэт ЦРУ или Ми-5, а куда более прозаичный профиль Максима Каца и опыта "умного голосования" в Москве, в результате которого вроде бы весьма оппозиционные депутаты получили весьма весомую прибавку в численности, но при этом никакой особенной дееспособности не приобрели. Все дружно отпраздновали "победу", хотя и арифметическое, и даже квалифицированное большинство осталось у "партии власти", и даже некоторые "оппозиционеры" открыто перешли на "сторону тьмы".

Что, естественно, вполне устроило "партию власти", и даже больше, чем тупое подавляющее большинство - есть шуты, есть парламентская "движуха", а результат... Нет, не то, чтобы его не было, но он вполне в пользу власти, причем стабильно.

Ну а почему не проделать тоже самое с федеральным парламентом? Технологически Юлия Навальная вообще великолепный кандидат: реально красивая, реально умная, связана с деятельностью мужа. Правда, о ней самой информации мало, а о ее родителях просто нет совсем, но, к примеру, оппозиционер-эмигрант Александр Сотник в августе 2019 года выложил результаты собственного расследования, касавшегося поисков информации о родне жены главного оппозиционера страны.

Это неподтвержденные данные, возможно, просто слухи: отец Борис Борисович Абросимов потомственный госслужащий, разведчик, служил в контрразведке. Некоторое время он работал в Великобритании в посольстве РФ. Его деятельность была связана с международной торговлей и госзаказами. Имя и отчество матери неизвестны, как, впрочем, и остальная информация. Но Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака в 2001 году назвала ее «бриллиантовой миллиардершей».

Эта обрывочная информация позволяет полагать, что такой человек в качестве пусть даже номинального лидера оппозиции вполне может устроить именно кремль... Не случайно же именно с подачи известных структур начинают, причем с приличным финансированием, раскидывать информацию о будущих перспективах супруги Навального...

Что по мне, так это в любом случае лучше, чем приевшееся УГ. Да и переход кремлевских манипуляторов от тупого давления к какой-то агентурной игре - это уже прогресс. 

Но осадочек остается...



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ваня седин написал 24.11.2020 13:53
Баба Меркель конферансье и балалаешника Навального усыновила и никому его не отдаст.
А его Юлия станет кем угодно. Все зависит от суммы и телевизора.
Покойный Березовский предупредлал что в РФ в президенты можно выбрать лошадиную задницу.
Для этого ее надо каждый день показывать по телевизору.
Или каждый день показывать избитую измученную очередной нержавеющей "тиранией" Юлию и
рассказывать ее ЖИТИЯ "мученицы за народ".
Белорусский плебс просто плачет когда видит как "страдает", "мучается" Тихановская ради народного щасЬтя.
Ответить
(без названия)
стоик7529 написал 24.11.2020 13:49
умничка Тихановская останется в История как величайшая женщина Белоруссии, вбившая последний гвоздь в гроб сионистского режима усатого Таракана?
мерзкий Карлик станет символом мрази, пытавшейся погубить Россию?
Ответить
Смешны рассказы о буржуазных вборАх
Еще все верите в бумажки? написал 24.11.2020 13:00
Есть 2 класса - буржуазия и пролетариат.
И никогда на выборАх пролетариат не победит буржуазию,и государство всегда будет выражать волю только правящего класса - буржуазии.
Ответить
.......
Путник написал 24.11.2020 12:42
Ммм....даааа.
Это будет тот.... случай, когда .... я руками и ногами пооголосую..... за Путина.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об исполнении Конституции РФ
24.11.2020
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация ил...
24.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Станет ли Юлия Навальная российской Тихановской? (4)
Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену (1)
Маккейн и после смерти провоцирует конфликт (1)
В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19 (3)
Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского (4)
Капитализация мечты вышла на второе место в мире (11)
Мир погружается в нищету (11)
Покупай российское, другого не будет (14)
Об исполнении Конституции РФ (5)
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация или популизм? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: У людей претензии и к государству, и к Путину
orphoprosecutor orphoprosecutor: Советы постороннего
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности квалифицированно
Дарья Митина Дарья Митина: Новое счастье привалило:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жалко, Маркс и Энгельс не догадались выставить "Капитал" на IPO
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss