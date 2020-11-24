Станет ли Юлия Навальная российской Тихановской?

Немецкие депутаты рассматривают вопрос о продлении Алексею Навальному шенгенской визы. Депутат партии «Альоенатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что в сенате Берлина начали изучать возможность продления шенгенской визы для российского политика. По его словам, парламентарии приняли во внимание, что в России в отношении блогера расследуются несколько уголовных дел, поэтому он «мало заинтересован в возвращении на родину».

Что, в общем, логично.

Нелогичны две вещи.

Во-первых, инициатива исходит от "Альтернативы для Германии", которую квалифицируют как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую. Для лидера либеральной политики в России не очень... Тем более, что "Альтернативу для Германии" часто упрекают в связях с путинским режимом, а тут вдруг они озаботились судьбой главного оппонента Путина.

Во вторых, по СМИ, российским и зарубежным, забегали "жучки", предлагающие на удивление осмысленные тексты типа: "Запад сенсационно решил заменить Алексея Навального на его жену Юлию".

Почему "Запад" не очень понятно, а так решение вполне в духе времени, учитывая опыт Тихановской в братской Белоруссии. Или Беназир Бхутто в менее братском Пакистане.

И вот тут, конечно, выплывает не загадочный силуэт ЦРУ или Ми-5, а куда более прозаичный профиль Максима Каца и опыта "умного голосования" в Москве, в результате которого вроде бы весьма оппозиционные депутаты получили весьма весомую прибавку в численности, но при этом никакой особенной дееспособности не приобрели. Все дружно отпраздновали "победу", хотя и арифметическое, и даже квалифицированное большинство осталось у "партии власти", и даже некоторые "оппозиционеры" открыто перешли на "сторону тьмы".

Что, естественно, вполне устроило "партию власти", и даже больше, чем тупое подавляющее большинство - есть шуты, есть парламентская "движуха", а результат... Нет, не то, чтобы его не было, но он вполне в пользу власти, причем стабильно.

Ну а почему не проделать тоже самое с федеральным парламентом? Технологически Юлия Навальная вообще великолепный кандидат: реально красивая, реально умная, связана с деятельностью мужа. Правда, о ней самой информации мало, а о ее родителях просто нет совсем, но, к примеру, оппозиционер-эмигрант Александр Сотник в августе 2019 года выложил результаты собственного расследования, касавшегося поисков информации о родне жены главного оппозиционера страны.

Это неподтвержденные данные, возможно, просто слухи: отец Борис Борисович Абросимов потомственный госслужащий, разведчик, служил в контрразведке. Некоторое время он работал в Великобритании в посольстве РФ. Его деятельность была связана с международной торговлей и госзаказами. Имя и отчество матери неизвестны, как, впрочем, и остальная информация. Но Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака в 2001 году назвала ее «бриллиантовой миллиардершей».

Эта обрывочная информация позволяет полагать, что такой человек в качестве пусть даже номинального лидера оппозиции вполне может устроить именно кремль... Не случайно же именно с подачи известных структур начинают, причем с приличным финансированием, раскидывать информацию о будущих перспективах супруги Навального...

Что по мне, так это в любом случае лучше, чем приевшееся УГ. Да и переход кремлевских манипуляторов от тупого давления к какой-то агентурной игре - это уже прогресс.

Но осадочек остается...