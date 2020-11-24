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Московский листок

Масочный режим в РФ сохранят как минимум до весны

Опубликовано 24.11.2020 в разделе комментариев 2

Масочный режим в РФ сохранят как минимум до весны

Россияне должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила как минимум до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Это новая нормальность - так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время - хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Скорее всего, мы должны будем беречься также до теплой весны", - цитирует чиновницу Интерфакс.

Она отметила, что до ввода всеобщего масочного режима люди особо их не носили. "И сейчас еще не все ходят. Беда в этом. Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше", - сказала Попова.

Напомним, накануне на сайте Роспотребнадзора появился приказ, продлевающий ещё на год действие санитарно-эпидемиологических правил, которые ввели из-за коронавируса. Согласно согласно, окончательно меры отменят только 1 января 2022 г.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ЕТМ,вы только оцените
эти перлы фашистки написал 24.11.2020 16:52
"Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше"
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(без названия)
А.уе написал 24.11.2020 16:11
А если принять как данность чип в башке или в попе, то "жизнь поменяется и станет гораздо краше". Слава путену и поповне!
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