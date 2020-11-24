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Оха-Ноглики. На Дальнем Востоке будет ещё одна горячая точка

Опубликовано 24.11.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Оха-Ноглики. На Дальнем Востоке будет ещё одна горячая точка

Мы все знаем про одну горячую точку Дальнего Востока – Хабаровск. Вполне возможно, что вскоре к ней добавится ещё одна. Уже на Сахалине.

По сообщению независимого профсоюза нефтяников МПРЭО (входит в СПР) в настоящее время (ноябрь 2020 г.) в Охинском районе остановлены нефтепромыслы, идёт опечатывание законсервированных скважин. С нефтяных качалок сняты 236 электродвигателей, извлечены из скважин глубинные насосы. Всё это отправлено в Ноглики. В лучшем случае для хранения, в худшем (и очень вероятном) для утилизации.

Готовят к утилизации и трудовой коллектив. Пенсионеров в добровольно принудительном порядке убеждают взять компенсацию в 460 тысяч и уйти по собственному желанию на пенсию 30 тысяч. 460 тысяч много ли это? Особенно, если учесть, что данная работа единственная – другой нет и не будет. А цены в регионе (куда всё возят только самолётом) многократно выше, чем на материке.

Работникам, не достигшим пенсионного возраста, предлагают переучиваться на строителей и штукатуров. Отметим, что нефтянка, и смежные с ней предприятия – это градообразующие предприятия в Охе и Ногликах. Они остановятся — остановится всё. Зачем в таких условиях нужны штукатуры и строители – непонятно. Также под угрозой создания невыносимых условий на рабочем месте людей пытаются заставить переходить из первички МПРЭО (независимый профсоюз, организовавший летом 2020 г. акции протеста) в первичку ФНПР. Понятно, что руководство хочет таким образом обеспечить массовые сокращения без массовых протестов. Но получится ли это? Люди ведь не могут не видеть, что другой работы у них тут нет. Люди не могут не знать, что денег на переезд на материк у них тоже нет.

По мнению Гусева Сергея Николаевича, председателя ППО «Сахалинморнефтегаз МПРЭО, ничем, кроме волны новых акций протеста, образования новой горячей точки на карте Дальнего Востока происходящее кончиться не может.



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