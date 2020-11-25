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Московский листок

Так спасетесь!

Опубликовано 25.11.2020 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Так спасетесь!

Взгляните на свои намордники!

Ведь как это ни оспаривай, но ношение противопылевых масок, которое требуют от граждан власти, по своему медицинскому смыслу должно не защищать от ОРВИ, а увеличивать вероятность заболевания. И болезнью COVID-19 тоже!

Болтовня о том, что эти маски хоть от чего-то спасают - это не более, чем болтовня – маска не способна задержать вирус, осевший на маске. Было бы это не так (если бы маска хоть в чём-то помогала против болезни), то за этот почти год воплей о страшном ковиде, уже провели бы исследования того, насколько ношение масок снижает вероятность заболеть, да люди это и без исследований увидели бы.

Тем не менее, на сайте не хухры-мухры, а «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» висит разъяснение:

«В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции, и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного».

Откуда это известно? Ведь никто никаких исследований об эффективности масок у пациентов не делает (исследования заболеваемости медработников в масках не в счёт – и маски другие, и условия не те). Разве только некие, явно проплаченные «исследователи» время от времени сообщают взятые «с потолка» некие числа якобы эффективности масок при ношении их обычными людьми, а СМИ вопят и вопят о требовании властей ко всем гражданам натянуть на лица намордники.

А я настаиваю на том, что носитель маски должен с большей вероятностью заболеть ОРВИ! Почему?

Эти противопылевые маски делаются из нетканных материалов, но даже у этих материалов пористость от 70 до 90%. Материал этих масок на 70-90% это пустота. Причём, размеры этих пустот в 100 раз превышают размеры коронавируса. Разговор о том, что маска задержит вирус – это аналогично утверждению, что человека задержат стены с промежутками шириной «всего» в 50 метров. Что в дыру, шириной в 50 метров человек не пройдёт?

Смотрите сами, когда капли аэрозоля от чихнувшего больного человека осядут вам просто на лицо без маски, то от тепла тела влага этих капель быстро испарится, вирусы с лица будут сдуты обдуваемым воздухом и восходящими от тепла тела воздушными потоками, и во вдыхаемый вами воздух их попадёт не много.

Однако пористая ткань маски ловит капли аэрозолей, в которых по идее, содержатся вирусы, и сначала ВПИТЫВАЕТ эти капли В СЕБЯ вместе с вирусами. Вирусы внутри капелек аэрозоля маской захватываются и сначала просто удерживаются у скоростных воздушных потоков в ваши органы дыхания.

А дальше капли аэрозолей высыхают и вирусы, освобождённые от сил поверхностного натяжения жидкости, получают возможность засосаться с поверхности маски в носоглотку. Ведь это для вас этот материал имеет вид чего-то сплошного, а для вируса он на 90% пустота!

Разумеется, это теория, которая не претендует на признание общественностью и, тем более, на признание «научной общественностью», но ведь у этой «научной общественности» и такой теории нет, вся её теория – «маска защищает». А как?! От капелек аэрозоля – да, такая теория у «науки» есть, Роспотребнадзор эту теорию озвучил выше. А от вируса маска как защищает?

Мало этого, от страха у носителя маски падает иммунитет – его иммунитет как бы перестаёт быть уверенным в том, что сможет победить вирус, и не принимает мер к борьбе с ним.

Но вот в США врачи больниц нескольких штатов, исполнили то, что и были обязаны исполнять все врачи всех больниц, - выяснили у заболевших COVID-19, как тщательно они носили маску? Получили результат https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf (таблица на стр. 1261).

Из всех исследованных больных, заболевших COVID-19:

- никогда не носили маску 5 человек (3,1%);

- редко носили маску - 6 человек (3,8%);

- иногда носили маску – 7 человек (4,4%);

- часто носили маску 23 человека (14,5%);

- всегда носили маску 118 человек (74,2%).

Пусть исследована небольшая выборка больных, но это РЕАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА и она показывает, что НОШЕНИЕ МАСОК РЕЗКО УВЕЛИЧИЛО ВЕРОЯТНОСТЬ заболеть COVID-19!

Да, это исследование не совершенно, поскольку не даёт в исходных данных чисел, каков процент население в то время носил маски в быту, - тем не менее, это вот не бла-бла-бла «учёных» о пользе масок, а реальные исследования того, насколько маска помогает не заболеть. И, как видите, даже эти несовершенные американские исследования объясняют и подтверждают безусловную статистику, понятную каждому мало-мальски умному человеку, - почему в той же Белоруссии, не носящей намордники, число заболевших в разы ниже, чем в натянувшей на себя намордники Москве, да и во всей России.

Ну вот, к примеру, на 11 ноября заболевших на 100 тысяч в Белоруссии – 1157 человек, а умерших «с корононавирусом» – 10,8 человека. К этому же 11 ноября на 100 тысяч жителей во всей России заболевших – 1328 человек, умерших – 22,9 человека, а в Москве заболевших – 3904, а умерших – 60,1.

Как из этих чисел можно увидеть пользу масочного режима??

А ведь этот масочный идиотизм реально превращает слабых умом граждан в опасных для общества идиотов.

Вот просто процитирую блогера sapojnik, поскольку добавить к его мыслям просто нечего.

 

«И опять - Федор Кузнецов! Напомню - это тот самый человек, о котором я уже писал два раза, семья которого перенесла тяжелейший удар ковида: его жена Ольга, учительница в школе, в результате умерла, он сам и его сын 21 года попали в реанимацию и лежали «на кислороде», на сегодня оба из реанимации выписаны, но у Федора поражены 75% легких, а у его сына - 50%.

Тем не менее мужественный Федор, за исключением самых тяжелых дней, старается вести свой блог в фейсбуке и описывать обстоятельства своей болезни. Не зря - интерес он вызывает немалый (только этот мой пост с цитатой из его блога прочитали почти 60 тысяч раз - цифра для ЖЖ фантастическая). И вот очередной его пост - с весьма, надо сказать, неожиданной информацией для всех сторонников «масочного режима».

«А также всем маскобесам. Мой сын с марта везде ходил в респираторе №95. Я ходил в общественные места (магазины и т.д.) с маской. Моя супруга везде ходила либо в №95 либо в целлулоидной маске. Но против диверсии Собянина с открытием школ в сентябре все наши №95 оказались бессильны. И жуткая трагедия моей семьи - целиком заслуга этой когалымской мрази, которая, как известно, сама маски не носит».

 

Человек сам заболел, умерла его жена, а что толку?

Смотрите, этот «мужественный» Кузнецов жестко критикует Собянина НЕ за принуждение носить маски, а за то, что Собянин НЕ запретил школьникам учиться в школах! В мыслях этого идиота, «когалымская мразь» должна была обязать всех сидеть безвылазно по домам, причем в противочумных костюмах - и тогда никто бы не заболел.

И что ужасно, так это то, что таким идиотам, как он, бесполезно что-либо объяснять – они не способны ничего понять. Им нужен оклик того, кого эти дебилы считают для себя авторитетами:

СНИМИ МАСКУ, ИДИОТ!

Я для вас не авторитет? Это понятно. Тогда носите маски сами – кто вам не даёт? Но вы же требуете, чтобы маски носили и те, кто видит идиотизм этой меры - вы заставляете и нормальных людей гробить своё здоровье.

Вы бы сами осмыслили, чего вы, придурки, от нас хотите? Вы хотите, чтобы между вами и нормальными людьми было две маски и 2 метра расстояния. Какие проблемы?? Натягивайте на морды две маски сразу и отбегайте от нормальных людей на 2 метра.

Так спасётесь!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
3авидонов Нифолин написал 25.11.2020 02:16
Чего добивается Навозная Муха развешивая тута свои вонючие портянки?
Лжец Муха хочет, чтобы мы не носили маски?
Так я наоборот буду делать обратное, что запрещает Навозная Муха, ведь коли Муха утверждает одно, то значит истина совсем в противоположном!
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 25.11.2020 01:17
Полностью согласен.
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