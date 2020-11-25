Так спасетесь!

Взгляните на свои намордники!

Ведь как это ни оспаривай, но ношение противопылевых масок, которое требуют от граждан власти, по своему медицинскому смыслу должно не защищать от ОРВИ, а увеличивать вероятность заболевания. И болезнью COVID-19 тоже!

Болтовня о том, что эти маски хоть от чего-то спасают - это не более, чем болтовня – маска не способна задержать вирус, осевший на маске. Было бы это не так (если бы маска хоть в чём-то помогала против болезни), то за этот почти год воплей о страшном ковиде, уже провели бы исследования того, насколько ношение масок снижает вероятность заболеть, да люди это и без исследований увидели бы.

Тем не менее, на сайте не хухры-мухры, а «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» висит разъяснение:

«В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции, и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного».

Откуда это известно? Ведь никто никаких исследований об эффективности масок у пациентов не делает (исследования заболеваемости медработников в масках не в счёт – и маски другие, и условия не те). Разве только некие, явно проплаченные «исследователи» время от времени сообщают взятые «с потолка» некие числа якобы эффективности масок при ношении их обычными людьми, а СМИ вопят и вопят о требовании властей ко всем гражданам натянуть на лица намордники.

А я настаиваю на том, что носитель маски должен с большей вероятностью заболеть ОРВИ! Почему?

Эти противопылевые маски делаются из нетканных материалов, но даже у этих материалов пористость от 70 до 90%. Материал этих масок на 70-90% это пустота. Причём, размеры этих пустот в 100 раз превышают размеры коронавируса. Разговор о том, что маска задержит вирус – это аналогично утверждению, что человека задержат стены с промежутками шириной «всего» в 50 метров. Что в дыру, шириной в 50 метров человек не пройдёт?

Смотрите сами, когда капли аэрозоля от чихнувшего больного человека осядут вам просто на лицо без маски, то от тепла тела влага этих капель быстро испарится, вирусы с лица будут сдуты обдуваемым воздухом и восходящими от тепла тела воздушными потоками, и во вдыхаемый вами воздух их попадёт не много.

Однако пористая ткань маски ловит капли аэрозолей, в которых по идее, содержатся вирусы, и сначала ВПИТЫВАЕТ эти капли В СЕБЯ вместе с вирусами. Вирусы внутри капелек аэрозоля маской захватываются и сначала просто удерживаются у скоростных воздушных потоков в ваши органы дыхания.

А дальше капли аэрозолей высыхают и вирусы, освобождённые от сил поверхностного натяжения жидкости, получают возможность засосаться с поверхности маски в носоглотку. Ведь это для вас этот материал имеет вид чего-то сплошного, а для вируса он на 90% пустота!

Разумеется, это теория, которая не претендует на признание общественностью и, тем более, на признание «научной общественностью», но ведь у этой «научной общественности» и такой теории нет, вся её теория – «маска защищает». А как?! От капелек аэрозоля – да, такая теория у «науки» есть, Роспотребнадзор эту теорию озвучил выше. А от вируса маска как защищает?

Мало этого, от страха у носителя маски падает иммунитет – его иммунитет как бы перестаёт быть уверенным в том, что сможет победить вирус, и не принимает мер к борьбе с ним.

Но вот в США врачи больниц нескольких штатов, исполнили то, что и были обязаны исполнять все врачи всех больниц, - выяснили у заболевших COVID-19, как тщательно они носили маску? Получили результат https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf (таблица на стр. 1261).

Из всех исследованных больных, заболевших COVID-19:

- никогда не носили маску 5 человек (3,1%);

- редко носили маску - 6 человек (3,8%);

- иногда носили маску – 7 человек (4,4%);

- часто носили маску 23 человека (14,5%);

- всегда носили маску 118 человек (74,2%).

Пусть исследована небольшая выборка больных, но это РЕАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА и она показывает, что НОШЕНИЕ МАСОК РЕЗКО УВЕЛИЧИЛО ВЕРОЯТНОСТЬ заболеть COVID-19!

Да, это исследование не совершенно, поскольку не даёт в исходных данных чисел, каков процент население в то время носил маски в быту, - тем не менее, это вот не бла-бла-бла «учёных» о пользе масок, а реальные исследования того, насколько маска помогает не заболеть. И, как видите, даже эти несовершенные американские исследования объясняют и подтверждают безусловную статистику, понятную каждому мало-мальски умному человеку, - почему в той же Белоруссии, не носящей намордники, число заболевших в разы ниже, чем в натянувшей на себя намордники Москве, да и во всей России.

Ну вот, к примеру, на 11 ноября заболевших на 100 тысяч в Белоруссии – 1157 человек, а умерших «с корононавирусом» – 10,8 человека. К этому же 11 ноября на 100 тысяч жителей во всей России заболевших – 1328 человек, умерших – 22,9 человека, а в Москве заболевших – 3904, а умерших – 60,1.

Как из этих чисел можно увидеть пользу масочного режима??

А ведь этот масочный идиотизм реально превращает слабых умом граждан в опасных для общества идиотов.

Вот просто процитирую блогера sapojnik, поскольку добавить к его мыслям просто нечего.

«И опять - Федор Кузнецов! Напомню - это тот самый человек, о котором я уже писал два раза, семья которого перенесла тяжелейший удар ковида: его жена Ольга, учительница в школе, в результате умерла, он сам и его сын 21 года попали в реанимацию и лежали «на кислороде», на сегодня оба из реанимации выписаны, но у Федора поражены 75% легких, а у его сына - 50%.

Тем не менее мужественный Федор, за исключением самых тяжелых дней, старается вести свой блог в фейсбуке и описывать обстоятельства своей болезни. Не зря - интерес он вызывает немалый (только этот мой пост с цитатой из его блога прочитали почти 60 тысяч раз - цифра для ЖЖ фантастическая). И вот очередной его пост - с весьма, надо сказать, неожиданной информацией для всех сторонников «масочного режима».

«А также всем маскобесам. Мой сын с марта везде ходил в респираторе №95. Я ходил в общественные места (магазины и т.д.) с маской. Моя супруга везде ходила либо в №95 либо в целлулоидной маске. Но против диверсии Собянина с открытием школ в сентябре все наши №95 оказались бессильны. И жуткая трагедия моей семьи - целиком заслуга этой когалымской мрази, которая, как известно, сама маски не носит».

Человек сам заболел, умерла его жена, а что толку?

Смотрите, этот «мужественный» Кузнецов жестко критикует Собянина НЕ за принуждение носить маски, а за то, что Собянин НЕ запретил школьникам учиться в школах! В мыслях этого идиота, «когалымская мразь» должна была обязать всех сидеть безвылазно по домам, причем в противочумных костюмах - и тогда никто бы не заболел.

И что ужасно, так это то, что таким идиотам, как он, бесполезно что-либо объяснять – они не способны ничего понять. Им нужен оклик того, кого эти дебилы считают для себя авторитетами:

СНИМИ МАСКУ, ИДИОТ!

Я для вас не авторитет? Это понятно. Тогда носите маски сами – кто вам не даёт? Но вы же требуете, чтобы маски носили и те, кто видит идиотизм этой меры - вы заставляете и нормальных людей гробить своё здоровье.

Вы бы сами осмыслили, чего вы, придурки, от нас хотите? Вы хотите, чтобы между вами и нормальными людьми было две маски и 2 метра расстояния. Какие проблемы?? Натягивайте на морды две маски сразу и отбегайте от нормальных людей на 2 метра.

Так спасётесь!