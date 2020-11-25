Крах путинизма

СМИ информирует народ, что в России создана вакцина против коронавируса с эффективностью 92 %. Порадоваться бы надо, однако радоваться нечему. Количество заразившихся растёт, растёт и смертность и не только от вируса. Смертность растёт из - за того, что своевременно заболевший не может попасть к нужному врачу и в стране исчезли лекарства вместе с медиками. Во время саммита БРИКС президент предложил объединить усилия различным странам по производству вакцины. Такую фразу систематически озвучивает Г.Зюганов. Объединиться и бороться. Ни того, ни другого. Кинули лозунг, а что дальше дело десятое.

Журналисты растиражировали лечение в частной клинике губернатора Владимировской области. Якобы он не захотел занимать кровать. Похлопаем не руками, а ушами за такой поступок, который проявил губернатор. В СМИ есть информация, что кровать в двухместном номере стоит 50 тысяч рублей за сутки и эта цена без аппарата искусственной вентиляции лёгких. Почему же об этом губернатор не сказал народу? Рабочему надо три месяца работать не есть и не пить, держать в голоде семью, чтобы полежать сутки в частной клинике. Кто такой умный открыл тему частных клиник на лечение от коронавируса? При таких расценках не каждый чиновник может воспользоваться частной клиникой. И эта информация идёт на уровне Кремля. Они совсем совесть потеряли. Да совсем, потому что Голикова за то, чтобы всю медицину перевести на коммерческую основу. Они для кого готовят медицину?. Для себя, чтобы не летать за границу. В мире обстановка сложилась против России. Могут и самолёты сбивать, кто им запретит. Турция же сбила и мы продолжаем им продавать газ, хотя в скором времени Турция сама откажется от нашего газа. А мы никак не можем расстаться с предательской властью. Приняли новую пенсионную реформу, обнулили срок президента, приняли закон о неприкосновенности всех президентов - бывших и действующих. Воруй, убивай, сажай, запрещай мирные митинги, раскрывать рты на улицах, ругать воровских чиновников и соглашаться на рост цен на всё, в том числе и по ЖКХ и при этом есть хлеб из зерна для скота. И всё это делается для народа и во имя народа.

Пример из Новосибирска. Заболел В.Скрипников 48 лет. Приезжал врач, осмотрел, что - то прописал, но не взял в стационар. Потом наступил кризис, температура 40,вызвали скорую которая ехала 3 дня. В конце концов человек умер. Какова реакция министра Мурашко? Думаю, что он об этом не знает. Зачем нервировать чиновника? От нищенской зарплаты и работа на полторы или две ставки привели к оттоку медицинских специалистов. И никто на это положение не реагирует. Ни министр, ни премьер, ни сам народ. Если и дальше будем молчать отберут и пенсию.

Президент 18 - го провёл совещание с правительством: "Правительству нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось обращаться к коммерческим банкам за дорогими кредитами". А к кому обращаться? И что значит сделать всё? Зюгановская фраза. Кто у кого позаимствовал? Значит власть позволила создавать коммерческие банки для народа? Правительство регионов не должно брать дорогие кредиты, а частник пожалуйста. А откуда у граждан страны такие деньги, чтобы брать дорогие кредиты? Или президента и правительство эта проблема не касается. Но ведь президент и правительство созданы народом и для народа. Как - то странно в России всё получается. Так всё - таки что должно сделать федеральное правительство? Такая фраза президента говорит об одном, что правительство Мишустина должно финансировать регионы у которых нет средств на жизнь. Сейчас речь не идёт о росте экономики, речь идёт удержать народ от вымирания. А откуда у правительства деньги? Они в Центральном банке и большая часть постепенно выводится за границу. По году предполагается вывести до 53 миллиардов долларов. И всё - таки как понимать фразу президента? Он на что намекал? И как это воспринял премьер?

Что - то заставило президента встретиться с новым чиновником налоговой службы - Д.Егоровым. При этом он назвал обоснованными претензии граждан к государству. Всё странно в России при нынешней власти. Что значит претензии к государству? Государство возглавляет чиновник избранный народом. Значит и претензии именно к нему. Почему претензии относит к налоговой службе, которая работает по законам принятым думой и подписанным президентом. Если эти законы нарушаются, то претензии к руководителю и тоже по закону. Честное слово это не страна, а сумасшедший дом. Все чиновники, начиная от президента, валят бардак на того чиновника, который стоит ниже или на Ваньку Ветрова. Говорят, чтобы что - то сказать. А воровство продолжается.

Слушая речи президента невольно появляется ответ на многие проблемы, которые никто в Кремле, правительстве не пытаются решить. В стране катастрофически не хватает средств, хотя, например, Зюганов говорит, что деньги в стране есть. Допустим что это так. Почему и для чего за 9 месяцев текущего года кто - то, мне неизвестно, вывез из страны в Лондон 220 тонн золота. За 2018 год всего - 10 тонн. Возможно к этой операции приложили руки и головы Силуанов и Набиуллина? По крайней мере без Набиуллиной такую афёру провернуть никто не сможет. Почему бы президенту не объяснить народу цель этой операции? Бюджет страны трещит по швам, нас окружают враги на протяжении всей границы, часть врагов под различными предлогами попадает в нашу страну, а Силуанов решил сократить число военных. Он открыто стал подрывать оборону страны. Президент молчит, вся либеральная тусовка потирает руки в ожидании чего - то необычного. А народ нищает и вымирает.

Помните как рабочие "Уралвагонзавода" в 2014 году встречались с президентом и даже предлагали навести порядок в Москве. Президент обеспечил их заказами и одного даже назначил смотрящим в регионе. Что же сегодня происходти с рабочими этого огромного предприятия. Нет заказов, рабочих отправляют в отпуска. Чиновники Кириенко, Мишустин, Мантуров не реагируют. А зачем им реагировать у них запас на сто лет обеспечен.

Возьмите любую отрасль и что можно увидеть? Упадок до закрытия. При этом воровство продолжается. Как будто надвигается конец света. А что министры? Они принимают меры? Их вообще не видно и не слышно. Создаётся впечатление, что экономикой командует один президент. Однако никаких конкретных действий с его стороны нет. Он просто предупреждает не отдельного министра а правительство в целом, а это по нашим меркам никого. Их пересаживают как шахматные фигуры с одного кабинета в другой и никто из них не падает. В этом и заключается крах путинизма.