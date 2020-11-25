О революционных методах

Два метода революции существуют в мире. Абсолютно не значит, что один метод лучше другого; они переплетаются и дополняют друг друга; но акценты несомненны в свете исторической диалектики. Это производственный и территориальный методы.

К примеру, эпохальные события во Франции и России были с заметным влиянием производственного начала. Даже один акт революционной драмы вошел в историю под прямым названием восстания лионских ткачей. А уж про знаменитые российские забастовки наподобие обуховской обороны и не только и говорить нечего. Поэтому очень многое росло от производственных коллективов, и вплоть до появления Рабочей гвардии. Куда уж более, говоря в целом и общем.

Тогда как североамериканская и кубинская революции имели заметный территориальный аспект. Еще раз, никто не говорит, что один метод существует без другого в чистом виде. Не надо утрировать. Но речь идет об этаком организационном и даже эмоциональном звене, когда уже тяжесть колониальных налогов или иностранное засилье доводят до точки кипения.

Это к тому, что производственный метод уже в путинской России рискует быть недостаточным и неподходящим. Углеводородные подачки могут вогнать этот метод вообще в глубокое подполье; хотя, разумеется, он никогда не исчезнет как таковой. А вот территориальный метод прямо-таки напрашивается; что, кстати, практика и показывает в виде хабаровских и подобных событий. И напрашивается даже не столько этими событиями, уже достаточными для умного человека; но сколько огромным демократическим потенциалом коммунально-территориальной деятельности, и о чем подробнее ниже.

А вот здесь-то и трагедия, и о чем говорит переписка с молодыми сторонниками левого движения (да и не только молодыми). Иначе автор и не взялся бы за перо. В том-то и барьер на пути нынешнего революционного процесса, что российские левые силы настолько приросли к старым методам; и наоборот, настолько отвыкли от возможностей территориального самоуправления; что очень трудно добиться заметных результатов в таких условиях. Что мы и наблюдаем в виду косности режима.

***

Царская Россия не могла обеспечить достойную «зарплату» рабочим по многим причинам, но особенно по перекачке средств на феодальную бюрократию вкупе с влиятельной интеллигенцией. Поэтому оппозиция и строилась вокруг недовольства рабочего класса с соответствующим забастовками. Но сейчас все ровно наоборот! Феодализма нет вообще, а российская интеллигенция – те же врачи и учителя – настолько утеряла свое качество, что стала менее опасной даже по сравнению с рабочими. Вот у первых отберут в случае чего - а рабочим дадут. Да и историческая память не последнее дело, когда пролетарский Октябрь напугал буржуазию до смертельной икоты.

Поэтому ныне профессиональный рабочий не может сказать, что помирает от голода. Российский рабочий в том же углеводородном, энергетическом, транспортном, военно-промышленном секторе не принц, но и не нищий. Квартира-машина-дача имеются в отличие даже от какого-нибудь начинающего учителя или врача, и жить можно вполне, и вплоть до регулярных отпусков в Турции или Таиланде. Уж кто-кто, а автор знает это прекрасно, проживая в городе с предприятиями «Росатом» и «Роснефть», да с авиационным заводом в близкой губернской столице. А если и возникнет тревожная ситуация, то подачки от сырьевого экспорта всегда под рукой.

Но значит ли это, что рабочий класс потерял свою боевитость?!.. Нет, не значит. Жгучие проблемы в его жизни никуда не исчезли – да только они приобрели ДРУГУЮ специфику вкупе, разумеется, с методами борьбы. Денег всегда мало, и никто не против поднятия «зарплаты». Но ныне опасна не столько плата за профессиональную работу типа токаря или электрика, которая в целом и общем приемлемая, да с кредитами – сколько НЕХВАТКА САМОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ, и для подрастающих детей особенно! Еще раз, плата в целом и общем приемлемая – но достойная работа исчезает подобно шагреневой коже. Вот что изменилось, и кардинально.

Но отсюда и методы борьбы не остаются неизменными. «Умирать» за повышение «зарплаты» с угрозой потерять работу не особая охота. Овчинка выделки не стоит. Но поэтому и старые производственно-профсоюзные методы не приобретают размах царских времен. А вот если вы предложите хотя бы простейший, но план комплексного социально-экономического развития – вас на руках носить будут. Российский рабочий поддержит несомненно, если увидит хотя бы перспективу нормального рабочего места для подросшего сына или дочери.

И не надо пугаться «умных слов». Все гораздо практичнее. Допустим, вы организуете обыкновенный ТОС из двух-трех близлежащих хрущевок – даже собираясь в своей квартире поначалу, да хоть на кухне – и договариваетесь платить квартплату сначала на банковский счет ТОС. Выбранный голосованием председатель идет в управляющую компанию и разбирается с графой за жилье. Там обычно наворочено столько «комиссий», «пени» и прочего бардака, что сэкономить можно приличную сумму уже в ближайшей перспективе, и платя строго за сделанную работу. Потом оный едет в энергосбытовое учреждение мимо всяких посредников, делает то же самое, и только тогда переводит деньги со счета. Кстати, с ним будут разговаривать уважительно и внимательно именно по исключительной отмашке последнего насчет перевода денег. Также председатель разбирается напрямую и внимательно с графой «газ», «электричество», «горячая вода», «водоканал», «ТБО», «капремонт», «связь» и тому подобное. И если председатель показывает участникам ТОС заметные сэкономленные суммы – а так и будет в девяти случаях из десяти с нашим повсеместным бардаком, и поэтому попросит часть сэкономленного себе на зарплату – да, на здоровье! Кто ж против, если выгоды больше.

Но более того! Через непродолжительное время, когда председатель освоится, он может заключать индивидуальные и коллективные контракты хоть с кем, тем более если возьмет часть коммунальных услуг с бюджетированием на себя посредством договора с муниципалитетом. Он может заключать контракты хоть с одним газоэлектросварщиком на одну задачу, хоть плотником, хоть бригадой для покрытия крыши; и, если это выгоднее услуг управляющей компании, компании по капитальному ремонту и тому подобное, - что ж в этом плохого. Да и вообще председатель может организовать парней и девушек тех же рабочих и служащих, живущих в домах этого ТОС, в кооператив с собственным голосом каждого по распределению прибыли. А если ТОС с соответствующими индивидуальными предпринимателями и кооперативами будет уже с микрорайон или квартал?!.. Если в одной хрущевке живет чуть ли ни целая деревня?!... Ну, так, очень уважаемая и приличная работа с нормальным доходом получается и для председателя, и для работников аффилированных организаций.

Выгода по сравнению с управляющей компанией очевидна. Если хозяев этой компании сменить нельзя – то переизбрать председателя ТОС можно хоть завтра. Отсюда постоянный контроль и качество работы; и многие жильцы согласятся на такой расклад. Вот вам простейшее, но тем не менее комплексное социально-экономическое развитие ближайшей территории с постепенным наращиванием профессиональных рабочих мест. А если расширить ТОС и на пригороды и деревни, да вкупе с садоводствами; ну так, вообще кум королю.

А теперь риторический вопрос. Если вы председатель и, если попросите профессионального рабочего, живущего в доме вашего ТОС, - и для сына которого нашли нормальную работу в аффилированном кооперативе, а для дочери работу в самом ТОС типа юриста и бухгалтера, - помочь, скажем, в выдвижении в местные депутаты, и где ТОС и избирательный округ почти совпадают, какой резон ему отказывать?!.. Чтобы экономия исчезла, и бардак возобновился?!.. Чтобы у кооператива, где работает сын, возникли проблемы, а дочь потеряла работу?!.. И то уж совсем откровенно. Но нормальный рабочий уже по принципу самоуважения и поможет, и поддержит, и другим накажет делать также. И можно попросить об этом не только рабочего, но и служащего соседней квартиры наподобие врача и учителя (кстати, считающего голоса в местной школе), и даже работника правоохранительных органов младшего и даже среднего звена по такому же принципу и к взаимной выгоде. И чует сердце, что шанс выиграть выборы будет у вас весьма большим. И никакой местный едрос не пересилит.

А если будет местная власть под контролем, то и до губернии недалеко. Совсем недалеко хотя бы с нынешним интернетом, когда новости и удачные примеры разлетаются молнией с соответствующим копированием. Наподобие, стог сена по виду может быть и большим, но сгорит быстрее, чем одно полено.

Поэтому, еще раз, стоит уточнить, что вышеозначенные методы называются территориальными не в смысле вне столиц или только в столицах, как раньше автор этих строк думал, но это не совсем точно – это может быть, но не обязательно – а вот именно в смысле методической разницы с производственным уклоном. Нынешняя революция может возникнуть и в федеральных столицах, и губернских; и в деревне, и поселке; но главное, инициаторами могут быть не столько крупные предприятия, и согласно прежнему опыту; а скорее всего, освобожденные от едросов территориальные образования.

Следовательно, ну не верит автор в революцию по лекалам семнадцатого года прошлого столетия, и что ты будешь делать. Чутье какое-то в виде диалектического отрицания, и еще раз простите за умные слова. А вот видится революция по приблизительным лекалам североамериканской революции, когда все начиналось с коммунальных общин и объединений по территориальному соседству, и все тут.

Ну, допустим, и для сравнения, забастует ныне какой-нибудь крупный питерский, волжский или уральский завод. Да уволят лидеров, а остальным раздадут по куче денег, и вся недолга. А если даже не поможет, натравят силовиков. Да даже бог с ним, рабочие создадут фабзавком. Но продавать продукцию некому, так как власть перережет подобные коммуникации и спрос. Короче, вариантов подавления уйма.

А как раздать деньги всему муниципалитету, захваченному группой ТОС?!.. Опять-таки, в двух хрущевках народу уже с целый завод; а таких хрущевок десятки, если не сотни. Ну, пусть платят. Тогда народ по всей стране скажет – ни хрена себе, халява! И нам давай. И мы понаделаем ТОСы на каждом углу. И конец режиму. А как вводить силовиков на всю территорию?!.. На каждом перекрестке поставить по броневику?!.. Тогда силовиков понадобится с дивизию и подобное; да всех надо кормить и размещать. А у кого размещать и у кого кормить?!.. Опять же, у самого муниципалитета. Ну, арестуют председателей ТОСов. Так других выберут, делов-то. Тем более обозлятся все – и рабочие, и служащие, и даже рядовые силовики как жители муниципалитета. Абсолютно все, и натравить одних на других не получится. А как запретить работать кооперативам, захватившим места УК?.. Что, крыши не чинить и трубы не менять?!.. Как остановить финансирование всего муниципалитета?!.. Расчетно-кассовые центры закрыть?!.. Бред! Короче, в самом крайнем случае весь коллектив завода можно повязать и купить – а повязать и купить целый муниципалитет абсолютно невозможно. Это нонсенс.

Но производственные забастовки, конечно же, нужны. Но которые могут помочь восставшему муниципалитету в самый раз! То есть, не впереди паровоза – а вместе с ним. Очень даже убойная вещь получается посредством мультипликации усилий, и нанося большой ущерб цепочкам поставок финансово-промышленных групп, с одной стороны, или даже угрожая оным - и вот именно муниципалитет подкинет деньжат на прокорм бастующим, с другой стороны. Да, это будет большой кумулятивный эффект, и стог загорится непременно. Ну и, специфические детали возможны вплоть до ухода нужных людей, и забастовочных и профсоюзных лидеров в том числе при угрозе самой жизни, в знакомые с детства окружные леса, и тогда вообще все бессмысленно. Свои люди в деревенских ТОСах будут приходить и кормить, а дивизия постоит-постоит и, если не разложится, переженившись с местными девчонками, так сказать, то уйдет от греха подальше. И когда местный актив вернется – он вернется с еще большей победой.

***

А вот в том-то и беда, что нынешние «левые» отвыкли от территориального и советского самоуправления почти полностью, зациклившись на производственном. Активность крутится только вокруг «рабочего вопроса», да и то в весьма примитивном представлении. Ну, как же, в книжках написано и в кино показано. А что сам современный рабочий класс думает, - готов ли бездумно рисковать, - и нуждается ли в теснейшей связи хотя бы с местным самоуправлением для своего усиления, это оным «последователям» не совсем ведомо. Не они ж будут терять работу.

Итого. Этакий производственный метод вплоть до образования Рабочей гвардии был возможен в царские времена по двум базовым причинам: незавидная участь самого рабочего класса, когда фактически терять нечего, да с экономическим истощением первой мировой войной тем более; и отсутствие профессиональных внутренних войск. Когда нищета допекла, и солдаты разложились от тягот войны, все пошло вразнос в смысле власти. К добру или худу, но ныне не так. Сейчас имеется и пряник в виде финансовых запасов и еще работающей экономики - и кнут в виде всяких отделов по экстремизму, да ОМОНов с Росгвардией. И уже такую комбинацию можно одолеть противоположной комбинацией территориального самоуправления наряду с производственным для ответного и достаточного эффекта. Иные времена, иные нравы. И еще раз, иные нравы вплоть до того, что территориальное самоуправление может быть ведущим и базовым - а производственное добавочным и ведомым. Но, с другой стороны, такая синергия – супербомба под путинский режим. Все старье взлетит к чертовой матери.

Да, пожалуйста, вот вам доказательство в виде разницы между РКРП Тюлькина и ФБК Навального. Питерский узел в виде РКРП сотоварищи начинал еще раньше Навального, и был не меньше по людям и организационному опыту. Даже какие-то свои рабочие академии, профсоюзные курсы и так далее остались до сих пор. Однако ФБК гремит на всю страну, а РКРП фактически затухает. И по простой и базовой причине – ФБК «не брезгует» именно территориальным самоуправлением с разоблачением коррупции местных и прочих чиновников, с выдвижением своих кандидатов в депутаты, и все в таком духе; а РКРП не мясо, не рыба в этом направлении. Отсюда народ знает о ФБК больше по вышеперечисленному преимуществу, отсюда и широчайшая известность.

Или, не в обиду будет сказано некоторым бывшим членам КПРФ, «неотроцкистский» и уласовско-дмитриевский разгромы были отнюдь не по причине фактического троцкизма. Все это неописуемый бред, так как автор весьма сомневается, что Зюганов с Никитиным читали базовые труды Троцкого. А разгром был именно по возникшей опасности заметного территориального самоуправления, когда Улас-Дмитриев сотоварищи могли захватить многие муниципалитеты в самих столицах по дальнейшему росту их популярности и деятельности. Президентская администрация, работая на перспективу, сказала «фас», и Зюганов с братией и выдумали этакий геббельсовски громкий «неотроцкизм» и всякое подобное для оболванивания людей. А настоящая причина все та же – огромная важность и потенциал территориального самоуправления трудящихся.

Да и сам автор не семи пядей во лбу, - хотя всегда думал о советско-территориальной модернизации в принципе, - но предполагал раньше, что нужно создавать полностью общественные параллельные Советы, да с малой вероятностью победы на выборах, а только в смысле оппозиционной агитации и фактического перетягивания одеяла на себя с нарастанием кризиса. По полному размышлению, возможен и другой вариант. Да, всемерно привлекая демократические силы, - но стоит организовывать ТОСы с договором и прочим. Вот тебе и параллельные Советы, и даже официальные. И на их базе можно давить настолько сильно на едросов – весь народ поддержит – что можно и нужно пересиливать оных на местных выборах, и убирать из таковой власти. А далее по нарастающей, так как упавший имидж Путина и коронакризис создают подходящую обстановку тем более. А вот как побеждать на выборах уже вплоть до имиджевых технологий и борьбы с едросовским черным пиаром, об этом в следующий раз.

А пока можно закончить следующим. Путинский режим трудно штурмовать в лоб. То есть, сначала поднимая людей в крупных коллективах типа финансово-промышленных группировок (ФПГ), а уже потом захватывая территориальную власть по старым лекалам. Все это ныне очень сомнительно, так как ФПГ умны, сильны, богаты, международно опытны в отличие от примитивной царской буржуазии. Но стоит обойти с фланга – и опа-на, оперативный простор, аж дух захватывает! Вал вражеской крепости полузасыпан, стены в трещинах и проломах, ворота проржавели, стража вдрызг пьяная и с гулькин нос. То есть, стоит заняться полностью коррумпированной территориальной проблемой посредством хотя бы тосовского лечения – как результат будет и весьма скорым, и весьма заметным по причине огромной поддержки трудящихся. А там уже и до производственного самоуправления недалеко, и нынешнему режиму вообще карачун.

Кстати, а вот царская бюрократия была гораздо опытнее и сильнее по сравнению с той буржуазией - так что еще одно доказательство, как ныне все наоборот. На сто восемьдесят градусов наоборот. А раз так, то и действовать надо с умом, и смотри выше. Да, поначалу непривычно для некоторых, когда заводские стены и друзья не греют – но лиха беда начало. Появятся новые родные стены и новые друзья, и не хуже прежних.