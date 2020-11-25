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Московский листок

Саакашвили прогнозирует крах Украины

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Саакашвили прогнозирует крах Украины

В ближайшее время экономику Украины ждет неизбежная катастрофа, заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, и все это происходит в период, когда украинские власти будто существуют в «параллельном мире».

Он отметил, что уже с начала следующего года в стране возникнут проблемы с социальными выплатами. Ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если будет подписано очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). 

«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» во вторник, 24 ноября.

***

Знаете, а вот в этом я Саакашвили верю. Тем более, что такие же ощущения озвучивали и другие люди - вне Украины и внутри. 

Страна их самой индустриально развитой республики СССР превратилась в аграрную периферию Еврпопы. Промышленность уже ничего не производит, а сельским хозяйством, даже в зоне устойчивого земледелия, 45 миллионов преимущественно городского населения никак не прокормить.

Правительство страны производит крайне тяжелое впечатление - это люди, которым трудно доверить руководство самой захудалой областной администрацией, сегодня будет выводить из затажного кризиса экономику одной из самых больших стран Европы. Как? Никто не знает.

На таком фоне Саакашвили выглядит просто экономическим и административным гуру. У него, по крайней мере, есть опыт - он уже довел до краха одну страну и одну крупную область Украины. А у правительства Украины еще все впереди.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Нифолин написал 25.11.2020 02:10
А кто виноват?
Рашка-гавняшка во главе с ботоксной крысой развязала войну с Украиной по всем фронтам. Крыможопию отобрали, в Лугандоне установили две российские бандитские республики которые регулярно отстреливают украинцев.
Конечно в такой обстановке Украина будет гнить и загнивать!
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