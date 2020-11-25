Снимайте ордена...

Сообщает Владимир Корнилов из Донецка: два достижения одного и того же предприятия с разницей в три десятилетия:

25 ноября 1988 г. - на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве торжественно спущен на воду авианесущий крейсер «Рига» (второй в СССР). При дележе флота в 1990-х достался Украине. Сейчас это - корабль ВМС Китая «Ляонин».

23 ноября 2020 г. - на проходной ЧСЗ в Николаеве торжественно демонтированы советские ордена. Других «достижений» у этого предприятия теперь нет...

Нас часто упрекают, что вы про Украину да про Украину? Пишите про Россию, что в России безобразий мало?

Но, во-первых, это не про Украину, а про СССР, который строил авианосцы, летал в космос и контролировал треть территории планеты. Страны уровня Украины не могут контролировать даже собственной территории, да и авианосцы им не нужны - нет у них нужды выходить в океанскую зону, а масштабы экономики не позволяют строить авианосцы и самолеты к ним. Ну скажите, зачем в Черном море авианосец? Да еще стране, которая не производит самолетов к нему?

А во вторых, - верно, в России наследство СССР также бездарно проматывается и уж точно никак не развивается. Кругом только и разговоров о "священной монархии" и "России, которую мы потеряли". О том, что потеряли величайшую цивилизацию из всех, что появлялась когда-либо на этой исторической территории - ни слова. Несмотря даже на новые слова в Конституции: "Статья 67.1 Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

Но на самом деле памятники истории СССР тоже уничтожаются, не так агрессивно и нагло, как на Украине, но процесс идет в том же направлении. И ведь бог бы с ними, с теми памятниками - зачем они, если нет самой памяти?

Допустим, есть конституционно закреполенная преемственность внешней политики, а что это за политика - не помним, не хотим помнить? Что-то там про мир во всем мире...

Украине не нужны авианосцы, ей вообще военно-морской флот не требуется, достаточно пограничных катеров для охраны границ в прибрежных водах. А нам флот нужен? А нам авианосцы нужны?

В принципе, наверно, нужны. А почему до сих пор их нет? "Адмирал Кузнецов", созданный в том же Николаеве, встал на капремонт и с него, наверно, уже не выйдет. "Адмирал Горшков" после 15 лет ремонта плаывает теперь под индийским флагом - третья экономика мира нуждается в авианосном флоте.

А наши новые проекты - где? И самолеты к ним где? Или мы уже тоже, как Украина, не нуждаемся?

Нет же авианосцев ни у Германии, ни у Японии. Раньше были, а теперь нет.

А.Б.