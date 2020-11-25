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Московский листок

Снимайте ордена...

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 2

рф конституция
Снимайте ордена...

Сообщает Владимир Корнилов из Донецка: два достижения одного и того же предприятия с разницей в три десятилетия:

25 ноября 1988 г. - на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве торжественно спущен на воду авианесущий крейсер «Рига» (второй в СССР). При дележе флота в 1990-х достался Украине. Сейчас это - корабль ВМС Китая «Ляонин».

23 ноября 2020 г. - на проходной ЧСЗ в Николаеве торжественно демонтированы советские ордена. Других «достижений» у этого предприятия теперь нет...

Нас часто упрекают, что вы про Украину да про Украину? Пишите про Россию, что в России безобразий мало?

Но, во-первых, это не про Украину, а про СССР, который строил авианосцы, летал в космос и контролировал треть территории планеты. Страны уровня Украины не могут контролировать даже собственной территории, да и авианосцы им не нужны - нет у них нужды выходить в океанскую зону, а масштабы экономики не позволяют строить авианосцы и самолеты к ним. Ну скажите, зачем в Черном море авианосец? Да еще стране, которая не производит самолетов к нему?

А во вторых, - верно, в России наследство СССР также бездарно проматывается и уж точно никак не развивается. Кругом только и разговоров о "священной монархии" и "России, которую мы потеряли". О том, что потеряли величайшую цивилизацию из всех, что появлялась когда-либо на этой исторической территории - ни слова. Несмотря даже на новые слова в Конституции: "Статья 67.1 Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

Но на самом деле памятники истории СССР тоже уничтожаются, не так агрессивно и нагло, как на Украине, но процесс идет в том же направлении. И ведь бог бы с ними, с теми памятниками - зачем они, если нет самой памяти?

Допустим, есть конституционно закреполенная преемственность внешней политики, а что это за политика - не помним, не хотим помнить? Что-то там про мир во всем мире...

Украине не нужны авианосцы, ей вообще военно-морской флот не требуется, достаточно пограничных катеров для охраны границ в прибрежных водах. А нам флот нужен? А нам авианосцы нужны?

В принципе, наверно, нужны. А почему до сих пор их нет? "Адмирал Кузнецов", созданный в том же Николаеве, встал на капремонт и с него, наверно, уже не выйдет. "Адмирал Горшков" после 15 лет ремонта плаывает теперь под индийским флагом - третья экономика мира нуждается в авианосном флоте.

А наши новые проекты - где? И самолеты к ним где? Или мы уже тоже, как Украина, не нуждаемся?

Нет же авианосцев ни у Германии, ни у Японии. Раньше были, а теперь нет. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Бедлам написал 25.11.2020 12:02
Что "нужно россии",в качестве средств ее обороноспособности,сегодня решают отнюдь не в кремле,а только-в вашингтоне.К примеру,могли штаты россию "придавить окончательно",в 90-стые годы,с полной ликвидацией ВПК,введением на ее территорию войск НАТО,и превращением ее в свой стопроцентно колониальный анклав"Могли,и очень даже просто,а почему они этого делать не стали,а наоборот,ослабили малость удавку на шее,чтобы не доводить дело до полного краха?А потому,что россия для штатов стала очень удобным "управляемым пугалом",при наличии которого можно и дальше прекрасно держать весь мир "в кулаке".Следовательно,что россии надо иметь,в качестве средств военной мощи,а чего не надо,об этом думает теперь "вашингтонский обком",а уж в кремле только "слушают и репетуют".То же самое касается и всей экономики-в целом,то есть,россии и полностью сдохнуть не дадут,потому,что это невыгодно штатам,но и развиваться ей тоже никто не позволит.А уж,если,представители российской неофеодальной власти "не послушаются",и начнут гнуть свою линию,то моментально превратятся в нищих,поскольку лишатся всех своих "активов",хранящихся на том же западе,и в случае любой заварушки в стране,бежать им останется,разве что-в северную корею,где им тоже вряд ли "сильно обрадуются".
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(без названия)
стоик7537 написал 25.11.2020 11:55
России в наследство от СССР досталась тупорылая часть КГБ?
в Белоруссии ублюдки из КГБ избивают стариков, женщин и детей ?
на Украине жиды в открытую уничтожают славян?
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