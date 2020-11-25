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Московский листок

Новый эпидрекорд и преступление по тупости

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Новый эпидрекорд и преступление по тупости

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 507 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это новый антирекорд с начала эпидемии. Предыдущее максимальное число умерших среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали 24 ноября - 491 летальный исход. 

Всего за минувшие сутки в России подтвердили коронавирусную инфекцию у 23 675 человек, больше всего заболевших по-прежнему выявляют в Москве (+5838 за сутки).

***

А вот буквально только что некто Собянин говорил, что победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка...

Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошлую неделю в мире зарегистрировали рекордный прирост заболевших — более 4 млн новых случаев. Выросло и число смертей от COVID-19 — 67 тыс., неделей ранее организация сообщала о 60 тыс. летальных исходов.

Ну, это кто-то пошутил - либо ВОЗ, либо мэр.

Возникает, конечно, вопрос - а была ли вторая волна пандемии или, судя по нарастающей статистике, еще и первая не закончилась?

Вопрос может показаться дидактическим: ну, какая разница, первая волна или вторая?

Но разница есть. В мерах которые предпринимались или не принимались вовремя, а то и вовсе - никогда.

О второй волне можно говорить, когда инфицирование остановилось, ситуация пришла к норме, но позже что-то случилось, например, вирус мутировал, и снова пошла волна заражений и смертей.

Но давайте посмотрим на графики.

Как видим, выявление свежих случаев коронавирусной инфекции не прекращалось, он даже не стало стабильным, а лишь медленней нарастало в течение летних месяцев. И ни разу число выздоровевших не достигло числа заразившихся, то есть инфекционный процесс продолжался непрерывно.

Возьмем отдельно статистику смертей в Москве.

Как видим, люди продолжали умирать и в тот период, когда из-за ослабления течения инфекции начали отменять карантинные меры.

Нет, ряд карантинных мер стоило отменить, например, запрет на передвижение в личном атомобиле, но именно как ошибочные или безрезультатные, а вовсе не в связи с тем, что опасность уже якобы миновала. А произошло именно это - расслабились! И получили. И получим еще - тут сомнений нет и быть не может.

И естественно возникает вопрос об ответственности. Что, за ошибки и разгильдяйство, в результате которых погибли и потеряли здоровье тысячи людей, отвечать в нашей стране не положено?

Ответственные лица не способны оказались даже грамотно трактовать статистику! Первая волна инфекции не прекратилась, она лишь как ей и положено, катится по просторам огромной страны, от центра к периферии, и дает всплески там, где для этого возникают подходящие условия - густая населеннось, скученность населения, развитая система общественного транспорта и наличие больших торговых площадей, как в Петербурге, городах Подмосковья, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону...

Зато ордена друг другу раздали. За заслуги. 



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Всего комментариев к статье: 3
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ну да-ну да
chvv написал 25.11.2020 12:44
Было бы интересно сравнить график числа вакцинированных от ковида и гриппа (колоть могли и вакциной от ковида, с них станется) с графиком роста обнаружения ковида. Чтобы кто не говорил, но суть вакцинации в заражении человека вирусом. Как бы не пытались обмануть суть вакцинации работающие над вакциной. Чистых растворов не получить и в них всегда будет вирус ковида, т.е. людей заражают ковидом *по сути они становятся переносчиками как и бессимптомные).
Тут на КМ попался материал что китайцы обнаружили ковид на окорочках из РФ. Надежность ПЦР оставляет желать лучшего, но верю в возможность поскольку сам столкнулся с заболеванием от еды (я и жена свалились). Возможно пока это не повсеместно, но звоночек (не исключено что и наемники из Средней Азии распространяют). Надо разбираться. Но ФСБ вот школьников заловило на интернет болтовне. ФСБ обвиняет работника из Аэрофлота в Англии в гос.измене, в том что он с кем-то обсуждал внутреннее положение в стране (доступа к секретам не имел). Маразм крепчает. Тут не до очистки воздуха и не до ловли распространителей заболеваний.
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(без названия)
Harry Ford написал 25.11.2020 12:41
Антибиотики. Жрать нельзя, а люди переборщили и теперь резистентности у них, а значит будут умирать от всего. А ответственность за это? Кто нагнал панику.
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(без названия)
стоик7537 написал 25.11.2020 12:19
в России сколько сотен тысяч людей убито от остановки экономики, провала в нищету, уменьшения качества плановой медицины?
режим мерзкого Карлика должен ответить за преступления против народа?
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