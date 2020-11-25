Новый эпидрекорд и преступление по тупости

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 507 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это новый антирекорд с начала эпидемии. Предыдущее максимальное число умерших среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали 24 ноября - 491 летальный исход.

Всего за минувшие сутки в России подтвердили коронавирусную инфекцию у 23 675 человек, больше всего заболевших по-прежнему выявляют в Москве (+5838 за сутки).

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А вот буквально только что некто Собянин говорил, что победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка...

Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошлую неделю в мире зарегистрировали рекордный прирост заболевших — более 4 млн новых случаев. Выросло и число смертей от COVID-19 — 67 тыс., неделей ранее организация сообщала о 60 тыс. летальных исходов.

Ну, это кто-то пошутил - либо ВОЗ, либо мэр.

Возникает, конечно, вопрос - а была ли вторая волна пандемии или, судя по нарастающей статистике, еще и первая не закончилась?

Вопрос может показаться дидактическим: ну, какая разница, первая волна или вторая?

Но разница есть. В мерах которые предпринимались или не принимались вовремя, а то и вовсе - никогда.

О второй волне можно говорить, когда инфицирование остановилось, ситуация пришла к норме, но позже что-то случилось, например, вирус мутировал, и снова пошла волна заражений и смертей.

Но давайте посмотрим на графики.

Как видим, выявление свежих случаев коронавирусной инфекции не прекращалось, он даже не стало стабильным, а лишь медленней нарастало в течение летних месяцев. И ни разу число выздоровевших не достигло числа заразившихся, то есть инфекционный процесс продолжался непрерывно.

Возьмем отдельно статистику смертей в Москве.

Как видим, люди продолжали умирать и в тот период, когда из-за ослабления течения инфекции начали отменять карантинные меры.

Нет, ряд карантинных мер стоило отменить, например, запрет на передвижение в личном атомобиле, но именно как ошибочные или безрезультатные, а вовсе не в связи с тем, что опасность уже якобы миновала. А произошло именно это - расслабились! И получили. И получим еще - тут сомнений нет и быть не может.

И естественно возникает вопрос об ответственности. Что, за ошибки и разгильдяйство, в результате которых погибли и потеряли здоровье тысячи людей, отвечать в нашей стране не положено?

Ответственные лица не способны оказались даже грамотно трактовать статистику! Первая волна инфекции не прекратилась, она лишь как ей и положено, катится по просторам огромной страны, от центра к периферии, и дает всплески там, где для этого возникают подходящие условия - густая населеннось, скученность населения, развитая система общественного транспорта и наличие больших торговых площадей, как в Петербурге, городах Подмосковья, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону...

Зато ордена друг другу раздали. За заслуги.