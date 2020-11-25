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Московский листок

Московской полиции приказали делать ежедневный план по штрафам безмасочных россиян

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 3

москва выборы собянин
Московской полиции приказали делать ежедневный план по штрафам безмасочных россиян

Полицейские Москвы получили приказ чаще штрафовать граждан, которые нарушают масочный режим, сообщает Baza со ссылкой на источник в МВД.

Отмечается, что до конца года столичные стражи порядка обязаны делать ежедневный "план", который у каждого индивидуален, в зависимости от района и количества горожан. Сотрудники должны оформлять протоколы и на тех, кто носит маску на подбородке.

Сообщается, что участковые и сотрудники ППС жалуются, что теперь вынуждены бродить по остановкам и даже заходить в магазины, в поисках безмасочных россиян. Каждого "преступника" нужно сфотографировать и сопроводить в отдел, где на него выпишут протокол 3.18 — за нарушение требований московских властей.

***

Осталось уточнить, а за перевыполнение плана премировать будут? Ну, скажем, из допдоходов от продажи масок недавно купленным столичной администрацией производством?

Кстати, напоминаю о своем ноу-хау: распорядиться ввиду повышенной опасности заражения носить одновременно две маски! Это позволит обеспечить рост продаж и собираемости штрафов.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ждьждьждьюлтдютют написал 25.11.2020 14:21
А это, г-н главред, уже к вопросу о коллективной ответственности-тире-ответственности за членство в преступной организации/структуре/подразделении.
февраль 17-го, невский лед, штабель трупов - улица, фонарь, аптека
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(без названия)
Артоболевский написал 25.11.2020 13:44
Малый масочный бизнес
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бродить в поисках безмасочных россиян.
Беня написал 25.11.2020 13:25
Ура!!!
Наконец-то с преступностью покончено!
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