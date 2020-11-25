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Московский листок

"Проект" нашел внебрачную дочь президента Путина

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 1

"Проект" нашел внебрачную дочь президента Путина

Издание "Проект" обнаружило у президента РФ Владимира Путина несовершеннолетнюю дочь от некой Светланы Кривоногих, с которой он познакомился в Санкт-Петербурге в конце 1990-х.

Детство и юность Светлана провела в коммуналке на Гороховой улице. Ее мать работала маляром в отделочной бригаде, которая ремонтировала квартиры. Про отца Кривоногих известно только то, что он выпивал и довольно рано умер. Сама Светлана училась в университете экономики и финансов, подрабатывая уборщицей и продавщицей.

В 2000 году е жизнь фундаментально изменилась. Женщина внезапно переехала с семьей в собственную квартиру в элитном доме на Каменном острове, где проживают близкие к президенту Владимиру Путину люди.

Двое соседей по Гороховой на вопрос об источниках неожиданного богатства Кривоногих вспомнили, что у Светланы в 90-х появился состоятельный ухажер из правительства Петербурга.

В начале 2000-х Светлана становится акционеркой банка "Россия", который связывают с Путиным. Кроме того, ей принадлежат горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области, культурный центр в Таврическом саду в Петербурге, 37-метровая яхта Al’doga, недвижимость в Петербурге, Москве, Сочи, а также другие активы на общую сумму в 7,7 млрд рублей.

По данным издания, в 2003 году Кривоногих родила девочку. В документе отец Елизаветы Кривоногих не указан, но отчество у нее – Владимировна. Журналисты утверждают, что девушка очень похожа на президента России, а компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%.

Журналисты отмечают, что уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. После того как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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anzhelaanti написал 25.11.2020 15:43
Огласите весь список внебрачных детей Путина.
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