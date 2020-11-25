Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Кремле рассказали о тревоге и пессимизме россиян из-за пандемии

Опубликовано 25.11.2020 в разделе комментариев 2

В Кремле рассказали о тревоге и пессимизме россиян из-за пандемии

В Кремле фиксируют возросшие тревогу и пессимизм у россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что федеральные и региональные власти применяют определенные меры — точечные и не связанные с локдауном.

По данным оперативного штаба на 25 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 23 675 – до 2 162 503. За весь период выздоровело 1 660 419 человек, зарегистрировано 37 538 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
anzhelaanti написал 25.11.2020 15:58
А где которые бегали по Москве во времена горбоельцинской демодури с плакатом,- что ты скажешь своим детям? В "тревоге и пессимизме" что нечего сказать своим детям?
Какой пессимизм если страшные времена тоталитаризма - сталинизма ушли когда человек
человеку был друг, товарищ и брат. Наступили светлые рыночные отношения и демократии
по самые уши, когда нужно всего лишь уважение к чужому забору.
И Сталин еще виноват? Только Путина пинаем?
Ответить
(без названия)
ivansedin902@gmail.com написал 25.11.2020 15:47
"...зарегистрировано 37 538 летальных исходов, связанных с коронавирусом."
Это те кто у кого социализма не было потому что Сталин и которые за Ельцина голосовали?
Или есть и такие кому можно соболезновать?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об исполнении Конституции РФ
Об исполнении Конституции РФ
24.11.2020
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация или популизм?
Дарья Митина: "Реформа Мишустина" - оптимизация ил...
24.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Кремле рассказали о тревоге и пессимизме россиян из-за пандемии (2)
"Проект" нашел внебрачную дочь президента Путина (1)
Московской полиции приказали делать ежедневный план по штрафам безмасочных россиян (5)
Новый эпидрекорд и преступление по тупости (8)
Снимайте ордена... (5)
О революционных методах (3)
"Выборы" в Мажилис и маслихаты должны сохранить и упрочить власть Назарбаевых (0)
Саакашвили прогнозирует крах Украины (9)
Крах путинизма (17)
Так спасетесь! (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Когда будет возрожден СССР?
Дарья Митина Дарья Митина: А вот ещё вопрос:
Михаил Делягин Михаил Делягин: Родовые травмы польской тусовки
Дарья Митина Дарья Митина: Прочла и аж вздрогнула:
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вторая мировая война - главная антикризисная мера развития американского капитализма (1929 1949)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss