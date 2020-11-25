В Кремле рассказали о тревоге и пессимизме россиян из-за пандемии

В Кремле фиксируют возросшие тревогу и пессимизм у россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что федеральные и региональные власти применяют определенные меры — точечные и не связанные с локдауном.
По данным оперативного штаба на 25 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 23 675 – до 2 162 503. За весь период выздоровело 1 660 419 человек, зарегистрировано 37 538 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
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anzhelaanti написал 25.11.2020 15:58
Какой пессимизм если страшные времена тоталитаризма - сталинизма ушли когда человек
человеку был друг, товарищ и брат. Наступили светлые рыночные отношения и демократии
по самые уши, когда нужно всего лишь уважение к чужому забору.
И Сталин еще виноват? Только Путина пинаем?
ivansedin902@gmail.com написал 25.11.2020 15:47
Это те кто у кого социализма не было потому что Сталин и которые за Ельцина голосовали?
Или есть и такие кому можно соболезновать?