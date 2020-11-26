Ушел лучший футболист ХХ века, вслед за Кастро и Чавесом

Диего Марадона умер на 61-м году жизни. В среду у Марадоны случился сердечный приступ.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырёх чемпионатов мира. Чемпион мира среди молодёжных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года.

Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Первый обладатель почётного "Золотого мяча". Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира.

С 2000-х Диего начал выражать свои политические симпатии к политике левого толка. Это началось во время его периода реабилитации на Кубе, где он начал дружить с лидером страны, Фиделем Кастро, которого он поддерживал публично: «Кастро является единственным политиком, которого я уважаю. Он всегда рисковал своей жизнью. Фидель является отцом всех революций, которые предпринимают люди, желая изменить ситуацию и добиться прогресса. Куба не живёт роскошно, но там нет голодающих».

Марадона выразил восхищение Эрнесто Че Геварой: «Че заставляет нас испытывать гордость».

Марадона имел татуировку лица Че Гевары на правой руке и лица Кастро — на ноге: "Благодарю Господа за то, что Он привёл меня на Кубу, и я мог увидеть плоды трудов Че Гевары. Мой аргентинский герой — я ношу его с собой вытатуированным на плече, но ещё глубже — в своём сердце. Он был мятежником. Как и я", - сказал Марадона.

Марадона встречался с Уго Чавесом, которого назвал своим другом. Он сказал: «Для меня является большой честью быть рядом с президентом, который борется за людей, страну и свои идеалы. Я буду рядом с ним до конца своей жизни; всегда слежу за тем, как он защищает свою позицию. Все это просто фантастика».