Франция почти готова признать Карабах. А Армения?

Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона.

"Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку", - написал Пашинян в Facebook.

Документ носит рекомендательный характер.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя принятие документа, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. При этом он напомнил, что на такой шаг не решилась и Армения.

В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги, и назвал такое решение "очень постыдным шагом для политики и парламентаризма Франции".

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Обеспокоенность французского парламента легко объяснима: во Франции проживает от 350 до 500 тысяч армян.

Армяне проживают главным образом в трех городах: Париж, Лион и Марсель. В этих городах имеются многочисленные армянские кварталы, улицы, церкви и школы. Так, например, в Марселе из 16 муниципальных округов в 6 округах армяне составляют большинство населения и главы многих округов, а также некоторые мэры города, имели армянское происхождение. В Марселе 18 улиц с армянскими названиями и 12 действующих армянских церквей, печатается газета на армянском языке и действует местный армянский телеканал.

В Лионе компактно проживают примерно 100 тысяч французов армянского происхождения. В городе действует два радио на армянском языке: «Radio Arménie» и «Радио-А» и выпускается журнал на армянском языке «France-Arménie». В Лионе действуют многочисленные армянские ассоциации. Рядом с городом имеются армянские пригороды, с многочисленными армянскими церквями и школами.

Однако в Армении армян проживает все же больше, чем во Франции, однако тамошний парламент за последние 30 лет так и не поднял вопроса о признании Карабаха. И это одна из уязвимых позиций Еревана в вопросах конфликта. Азербайджанская сторона резонно заявляет, что ни один азербайджанский солдат не заходил на территорию Армении, а все боевые действия ведутся на номинальной территории Азербайджана.

До сих пор внятных объяснений из Еревана, почему за 30 лет не было сделано вообще никаких шагов по международному признанию Карабаха, не последовало. Вместо этого армяне снимали старые церкви, что уб5едительно с точки зрения исторического наследия, но в юридическом плане совершенно бессмысленно - что толку предъявлять доказательства, если самого дела не заведено? Кто должен оценить качество фотографий исторических храмов? Теоретически - суд, но суда-то и нет...

Есть еще немало стран с внушительными армянскими диаспорами - США, Россия, Аргентина... Но как им сейчас себя вести, если сама Армения, что называется, "не мычит, не телится"?

Может быть, официальный Ереван нарочно "сдает" эти территории, чтобы встать в очередь за европейской помощью?

Ответа нет, а сам Пашинян пока что реагирует только в Facebook. Хотя в его компетенции подписать бумагу о признании Карабаха здесь и сейчас. Но не подписывает! Только радуется международной повестке дня... Так же ведет себя Путин - у него аналогично "зависли" не только ДНР и ЛНР, но и Приднестровье, в котором с часу на час может начаться молдавско-румынская интервенция. И формально это тоже будет попыткой Молдавии навести на своей территории конституционный порядок.

А.Б.