Магия судебных приставов

24 ноября в Симоновском мировом суде состоялось разбирательство по административному протоколу, составленному на Ашуру Меджидову. Как мы уже писали, 22 сентября приставы выкинули Меджидову из жилья (по адресу Дубининская 57). Отметим, что ещё ранее Меджидова обратилась в суд с заявлением о приостановке исполнительных действий и решение по её заявлению на тот момент (22 сентября) ещё не было вынесено. Сама Меджидова и её защитник пытались объяснить это приставам.

Приставам это было не особо интересно. Они радостно и с энтузиазмом выполнили боевую задачу — применив грубое насилие убрали Меджидову от дверей комнаты и ворвались внутрь. А на Меджидову ещё и протокольчик составили. За неповиновение.

И вот сейчас идут слушания по этому протоколу. На предыдущем заседании выступали приставы, заявившие, что действовали в рамках закона. На последнем (24 ноября) свидетельствовали жильцы дома, рассказавшие, как громилы в форме оттащили Меджидову от двери и вломились внутрь. Следующее заседание Симоновского мирового суда по данному делу начнётся 17 декабря в 11-30.

Напоминаем, люди, обитающие по адресу Дубининская 57, получили комнаты за работу на «Красном суконщике». Затем их попытались зачистить оптом. Не получилось. В итоге в 2014 году подавляющему большинству дали квартиры, про меньшинство забыли. В 2019 году вспомнили. Сначала чиновники предложили людям заключить договора социального найма и люди немножко порадовались. Однако оказалось, что радовались зря. Вместо заключения соцнайма были поданы в суд иски о выселении. Куда делось жильё, в котором предлагали заключать договора соцнайма — а кто его знает. Разве что чиновники из ДГИ.

Также 24 ноября выяснилось, что в распоряжении городских судебных приставов есть могучее колдунство – маятник времени! А именно — Сергей Шарлов, защитник авиастроителя Георгия Харченко, вышвырнутого из общежития Салюта, записался на приём на 30 ноября 2020 г. Но уже 24 ноября, проверяя свою запись, он выяснил, что уже значится, как неявившийся. Подчеркиваю, 24 ноября приставы знали, что он не явится 30 ноября. Как это объяснить? Приставы жулики? Приставы не только жулики, но и колдуны? Приставы в своем распоряжении маятник времени имеют? Автор материала теряется в этих загадках.

Напоминаем, работники авиамоторного завода «Салют» получили своё жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов), прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей на самих авиастроителей.

С 2011 года начались попытки массового выселения людей на улицу. Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы был проведён ряд оборонительных кампаний протеста — митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства, в 2012-м году салютовцы приняли наряду с другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться — оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья. В скором времени это и было исполнено, и большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в течение следующих двух лет новое жильё.

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской власти.

14 сентября 2020 года пристав-исполнитель Елена Елманова со своей группой прибыла на спорный адрес, в квартиру 302. Отец (Георгий Харченко) находился в этот день в больнице после операции, сын (Данил) на работе. В отсутствии проживающих группа рейдер-приставов взломала замки семьи Харченко, после чего 302 квартира была поставлена на сигнализацию. Вещи семьи остались за опечатанной дверью, а некоторые из них, как выяснилось позже (ряд документов и 9 тысяч рублей) и вовсе пропали. Отметим, что Данилы Харченко (сына Георгия Харченко) не было в списке выселяемых из квартиры лиц. Это не помешало приставам опечатать жильё.