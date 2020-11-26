Россияне стали чаще покупать хлеб из-за бедности

Впервые за пять лет в России зафиксирован рост продаж хлеба. По итогам года они могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн год к году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании BusinesStat.

Рынок вырос и в денежном выражении. За январь-сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9%, до 552,7 млрд руб.

Эксперты связывают такую тенденцию с резким снижением доходов населения: потребитель переориентируется на более дешевые и сытные продукты. Во втором квартале этого года, по данным Росстата, реальные доходы россиян упали на рекордные 8,4%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды. По его словам, аналогичную тенденцию ассоциация фиксировала в последний раз в 2008 году. В Союзе пекарей ожидают, что производство хлеба начнет сокращаться после стабилизации экономической ситуации в стране.