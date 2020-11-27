Советский капитализм

Китай велик. Не столько занимаемой площадью, сколько количеством правильно отформатированного поголовья. Есть мнение, что мировые вожжи вскоре окажутся в руках у дядюшки Си. А и пусть. США - выскочка. Нахрапом расплодилась на чужой земле, диктует свои порядки. Цивилизация, блин.

Интересно, что же такое - Китай? Информации - море. Хоть словесной, или в форме видосов. А в целом картинка не складывается. Хорошо живет отдельно взятый китаец, или так себе?

В теории также присутствуют непонятки. КПК бодрячком, заточена на успех. Вы, вообще, коммунизм строите, или где? Ежели коммунизм, то откуда Алибаба вылупилась? Разве Маркс разрешал алибабам плодиться? Надо бы самому во всем разобраться. Нырнуть в глубинный, китайский народ недельки на две, шепоток послушать, на кухнях лясы поточить. Невозможно. Китайского говоренья не знаю, ни безупречного, никакого, да и пенсии на проезд не хватит.

Вот какое бестолковье рождает стояние у окна квартирки, раскинувшейся на шестом этаже панельной девятиэтажки. На кой хрен мне Китай, если у меня есть Россия. Если я русский и владею даже ненормативкой. Если погружен в самую глыбь.

Мы сами-то чего строим? Куда двигаем кони? А я почем знаю? Окошек в стране много, наверно, не меньше, чем стульев. В каждом торчит россиянец и видит свой кусок России, строит свое умозаключение. В ста метрах от моего проходит автотрасса. Денно и нощно слева направо и справа налево снуют машины. Прямо внизу автостоянка, лоснящиеся спины легковушек. За трассой стоянка грузовиков, а согнувшись крючком, можно разглядеть угол еще стоянки. В зоне видимости три гаражных кооператива. Поэтому я не поэт.

Нынче на нашем дворе капитализм. Вот как он мог появиться? Будучи октябренком, пионером и комсомольцем я не увлекался политэкономией. Но, не смотря на дремучесть, где-то внутрях жила уверенность в правильности нашей жизни. Все путем, пусть через пень и колоду, мы все же построим достойную жизнь. Ведь Ленин не писал, что после социализма снова наступит капитализм. Думалось, что социализм будет только шибче и шибче и плавно перетечет в коммунизм. Явь огрела обухом по лбу. Как же так, дорогой Владимир Ильич? Отчего в теории возникла такая пробоина? Ведь снова хочется социализма, бесплатной медицины и образования, необременительной коммуналки. Чтобы все пролетарии и прочее. А вдруг нам на роду предписано прыгать туда-обратно, полвека в социализме, полвека в капитализме, в назидание прочим народностям, теряя в процессе куски своей территории?

К нашему капитализму можно пристегнуть много определений. Кто - то назовет его диким, другие - развивающимся. Великолепным, сраным, ништяковым, собчачно-волочковским, державным, славным, путинским и пр. Все будет верно, если влезть в шкуру говорящего, пожить в той капиталистической норке, где обретает его тушка.

Лично я назвал бы его советским. Советским капитализмом. Год его рождения - 1953, трагично совпавший с годом кончины великого Сталина. Позвольте, спросите вы, но жахнуло вроде как в 90-ых? Ну да, сороковник для периода созревания - это нормально. Титькой советской партноменклатуры вскормлен советский капитализм. Закрытыми спецраспределителями, забугорными командировками, тайными вечерями.

Теория была проста до идиотизма - жрачка и шмотки, и куча всяческой развлекухи. Ах, как забодалось советским мальчикам сменить портки на голубые, коровьи штанишки. Ах, как припекло советским девочкам повысить статус до интердевочек. Миллионами манящих щупалец залез капитализм в окна советских гражданинов. Всей огромной, советской страной мы рванули в его объятья. Товарищи, очухайтесь, вы совершаете историческую ошибку, такой финт невозможен - ломая руки, взывал с плакатов бородатый Маркс. А не пошел бы ты лесом - задорно откликались мы Карле, не снижая темпа.

Прошло тридцать лет с момента развала СССР, нашего с вами развала. Наш капитализм вполне себе состоялся. Ожидаемо, лучшие места в нем забронированы бывшими партаппаратчиками с правом передачи по наследству. Это вполне разумно, ибо советский капитализм строился ими под себя и для себя. Какой иной капитализм нашему не указ.

Я стою у окна квартирки, раскинувшейся на шестом этаже панельной девятиэтажки. Что будет со мной, со страной - я не знаю. Что касаемо вида, я делаю три шага и сажусь на диванчик. Мне видны верхушки далекого леса и огромное небо.