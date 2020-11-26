Платошкина и дальше решили держать под арестом незнамо за что

Басманный суд в очередной раз продлил срок домашнего ареста Николаю Платошкину. Судью в этот раз почему-то заменили - новая судья Смолкина проигнорировала поручительства 12 депутатов Мосгордумы и двух депутатов Госдумы (Ю. Афонина и Д. Парфёнова), даже не огласив их наличие, не приобщив к делу.

"Дело" Платошкина всё больше абсурдизируется - его так и не начали рассматривать по существу, а практика подсказывает, что следствие и суд могут пройти в кратчайшие сроки (как, например, с Ефремовым), а могут затянуться на годы, как, например, в деле Даниила Константинова, которому предъявили обвинение в убийстве ножом, нарисованным на листке бумаге "главным свидетелем" - уголовником-рецидивистом с большим стажем. Затягивание дела Платошкина говорит о том, что следствию и суду нечего предъявить, а высосать обвинение из пальца не получается в силу скудости фантазии. Пока силовики-пинкертоны мучительно напрягают все сфинктеры в поисках креатива, срок домашнего ареста бесконечно продлевается.

Единственный, кто периодически балует нас креативом, это следователь Скворцов - тот самый, который в прошлый раз расписывал, как Платошкин побежит просить политическое убежище в посольство Камбоджи. Сегодня этот гений сыска заявил, что знание Платошкиным 4-х иностранных языков стопроцентно свидетельствует в пользу его поползновений на побег. Вот так, товарищи полиглоты. Каждый из вас - потенциальный кандидат во враги государства. Кстати, Президент Путин в совершенстве знает два иностранных языка. Ему тоже начинать бояться?....

Как говорится, страна должна знать своих "героев".

Если с Платошкиным или с его пожилыми родителями что-то случится, то "благодарить" за это можно будет следующих сотрудников Следственного комитета:

КАБУРНЕЕВ Эдуард Валерьевич, первый заместитель главы СК. Он лично курирует "дело" Платошкина, проводя по нему совещания каждый понедельник (а наш карбонарий-то, оказывается, непрост, раз создает столько проблем доблестной юстиции!). Именно он отдал жесткое указание не разрешать Платошкину прогулки даже после попадания в реанимацию

ИЗБЕНКО Александр Николаевич - полковник юстиции. Возбудил против Платошкина уголовное дело, имея на руках экспертизу о невиновности Платошкина.

ГАБДРАХМАНОВ Тагир Рафаилович, майор юстиции. Прикомандирован из Челябинска. При свидетелях обещал Платошкину в суде, что тот сядет надолго. Сторонников Платошкина сравнил с собаками.

СКВОРЦОВ Александр Сергеевич, капитан юстиции. Выше уже упоминались его выдающиеся креативные способности. После того, как 84-летнего отца Платошкина в связи с эпидемией перестали пускать в общественный транспорт, рекомендовал подавать арестанту еду в корзине на верёвочке в окно.