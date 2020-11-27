Чёрт-те что: никакого уважения к национальному лидеру

Отечественные интернет-ресурсы как с цепи сорвались. Ещё даже не заслужив статуса иностранных агентов, поливают почём зря первое лицо государства и в выражениях не стесняются. В Америке так поступают по отношению к президенту - "хромой утке", который вскоре будет вынужден с поста уйти, но наш-то вроде собрался править до скончания века. Неужели журналисты предчувствуют, что упорные слухи последнего месяца о скорой отставке Путина возникли не на пустом месте, и бросились навёрстывать упущенное, чтобы заслужить репутацию "борцов с режимом"? Депутаты уже практически загнали их в западню, обложив штрафами, как охотники обкладывают волков красными флажками, но те неудержимо несут всякий бред, и уже не разобрать, где правда, а где ложь.

Издание "Проект" разыскало некую Светлану Криворучко, бывшую уборщицу, якобы знакомую Путина по петербургской администрации, чья дочь будто бы удивительно похожа на Владимира Владимировича. При этом национальный лидер двадцать лет скрывает информацию о своей семье, даже его официальные дочери, чаще всего, фигурируют в новостях под статусом "предполагаемых", и большинство россиян их никогда в глаза не видело. "Жёлтая" пресса заливается сплетнями о двойниках президента: "говорун", "удмурт", "банкетный", "синяк", теряясь в его портретных изображениях, как в сюрреалистических картинах. А тут, видите ли, углядели стопроцентное сходство. Ну кто-нибудь встречал дочерей, выглядящих точь-в-точь как отцы? Нонсенс. Конечно, Криворучко стала совладелицей крупных фирм, горнолыжного курорта «Игора», концертного зала «Ленинград центр», обладательницей шикарных особняков в Петербурге, Москве и Сочи, завела 37-метровую яхту, но ведь и живёт она в стране шикарных возможностей. Да, у неё собственности на 8 миллиардов. А что у полковника Захарченко было меньше? Или меньше нашли у полковника Черкалина? Может быть, меньше у матери Володина или матери Мантурова? Или нет 8 миллиардов у телеведущей Аскер-заде, семьи Жириновского, мэра Томска?

Сайт "812Online" возмущается тем фактом, что Путин, всюду пропагандируя вакцину Спутник V, насылаясь ею по всему миру, призывая прививаться россиян, сам пройти вакцинацию не спешит. СМИ приводит историю с Екатериной Великой, в своё время решившейся привиться от оспы, вслед за этим заболевшей и вскоре выздоровевшей, после чего за аналогичной процедурой выстроились очереди из знати. Приводится мнение одного преподавателя, который полагает, что президент не слишком верит в эффективность вакцины: "Почему тогда я должен верить? Ведь у него гораздо больше реальной информации". Боже, что за люди? Вот заболел коронавирусом владимирский губернатор Сипягин. Он столько оптимизировал и улучшал медицину своего региона, что разве стал там лечиться? Нет, этот благородный человек уехал на лечение в частную клинику в Москву, где десятидневный курс обойдётся ему в 700 тыс.руб., чтобы, как он объяснил, сохранить бесплатную койку в городской больнице Владимира жителю своей области. Вот и президент не колется, чтобы сохранить лишнюю дозу вакцины какому-нибудь избирателю.

Что уж говорить про доморощенных политологов? Их мёдом не корми, дай накропать пакость про нашего правителя. Например, политолог Галлямов констатирует: "Президент у нас, вообще, по своему складу не строитель. Система, которую он собрал на обломках 90-х, оказалась нежизнеспособной и ни к чему другому, кроме обогащения своих создателей, не способна. Даже саму себя она воспроизводит все хуже и хуже. Очевидно, что Путина режим если и переживет, то ненадолго. Люди все это чувствуют, поэтому никаких ожиданий с президентом не связывают. Раньше связывали, а теперь перестали. Просто ждут, когда все это кончится и пытаются понять, что будет потом". Да ладно нам про строителей! У нас уже был один инженер-строитель, Ельцин. И что, много он с Гайдаром и Черномырдиным собрал на обломках советской системы? Ельцинская система, кроме обогащения своих создателей, к чему-то привела? Единственное, за что Бориса Николаевича после ухода поначалу хвалили - за новогодний подарок 2000-го года. А теперь и за это уже давно не хвалят.

Перемывают кости национальному лидеру и публицисты. Их выгнали с ТВ, из газет, с радио, так они оккупировали Фейсбук и YouTube. Поносят там всенародно избранного президента и его достижения. Один, к примеру, перечисляет аж 12 провалов Путина, ставших, по его мнению, этапами копания могилы для России. Тут и рокировочка, и разгоны "болотных" протестов, и маленькие победоносные войны от Донбасса до Сирии, и конфискация пенсионных накоплений, и бесчисленные поборы, и повышение пенсионного возраста, и коррупция. Тем самым он подводит читателя к мысли, что Путин - чиновник, который, мол, все годы пребывания у власти только всё портил и наконец окончательно испортил. И подобным публикациям несть числа.

Заметьте, Владимир Владимирович ещё никуда не ушёл. Депутаты пока почти ежедневно плодят новые запретительные законы. Силовики каждый день задерживают расхитителей бюджета. На ЦТ в пух и прах разносят Байдена и его будущую политику. Но в воздухе носится что-то тревожное и бунтарское. Все в ожидании бурных и решительных событий. Слух о Паркинсоне и прочих болезнях только начал набирать силу, и пиетет перед руководителем страны стал таять подобно антарктическим льдам. Устои государства зашатались. Страшно представить, когда президент действительно потеряет власть. Что тогда нам придётся читать? Сколько "правды" выльется на наши головы? Вероятно, наступит настоящее светопреставление. До момента, пока народ не выберет, не переизберёт, не продлит на новый срок и не утвердит конституционными поправками несменяемость очередного национального лидера, такого же великого и незаменимого, как все предыдущие при власти.