Что вызывает болезнь COVID-19?

Терпите! Это опять о коронавирусе.

Практика показывает, что этот COVID-19 на самом деле слабее сезонного гриппа, тем не менее, это, скорее всего, отдельная болезнь и эту болезнь вызывает нечто специфическое – какая-то ранее не известная зараза. Я так об этом сужу потому, что некоторые заболевшие жалуются на потерю вкуса и запаха, а я за свою жизнь никогда о таком ни от кого не слышал.

(Сейчас вот подумал. Получается, что этот вирус или иная какая зараза в первую очередь поражает вкусовые и обонятельные рецепторы. Но ведь это не лёгкие, это находится недалеко и доступно для взятия проб, почему же пробы клеток этих рецепторов не берут для установления того, чем именно они поражены?? Ладно).

Итак, «наука» уверяет нас, что болезнь, названную COVID-19, вызывает некий коронавирус, названный SARS-COV-2. В это можно было бы поверить, если бы эта «наука» выделила этот вирус, если бы эта «наука» предоставила миру «золотой стандарт» этого вируса. «Золотой стандарт» - это не просто «вирусы в пробирке», это метод определения того, является ли подозреваемый биологический объект опасным для человека – может ли он вызвать болезнь? «Золотой стандарт» - это по своей сути исполнение «доктрины Коха», а именно: «золотой стандарт» - это когда вирус выделяется из организма заболевшего человека, на питательной среде выращивается его чистая культура, которой затем заражаются подопытные объекты с получением симптомов той болезни, которые были у больного, у которого взята исходная проба.

Без «золотого стандарта» - без выделения вируса в чистом виде - невозможно ничего: ни секвенировать его геном (определить последовательность нуклеотидов в ДНК или РНК вируса), ни найти лекарства против этой болезни, ни создать вакцину.

И при наличии в мире сотен соответствующих лабораторий, способных эту работу выполнить, эта работа до сих пор никем не выполнена! «Золотой стандарт» не определён! Болтовня о том, что «учёные сегодня без этого обходятся» – это не более, чем лживая болтовня. Без «золотого стандарта» обойтись нельзя!

Что – получить «золотой стандарт» вируса - это дело невозможное?

Напомню, что советский учебник по микробиологии сообщает, что раньше в получении «золотого стандарта» не существовало никаких проблем:

«В 1977 г. произошло необычайное событие — «возвратился» вирус H1N1 после 20-летнего отсутствия. И на этот раз эпидемия началась в Китае. Заболевали почти исключительно лица моложе 20 лет, т. е. родившиеся после 1957 г., когда прекратилась циркуляция этого вируса среди населения. Другой особенностью явилось то, что предшествующий вирус (H3N2) не исчез, а также продолжал циркулировать и были выделены штаммы- рекомбинанты, содержавшие гены обоих вирусов. Вирус, вызвавший пандемию, получил название А/СССР/77, так как он впервые был выделен советскими учеными и немедленно передан ВОЗ».

А Китай выделил и передал в ВОЗ образец вируса SARS-COV-2? А остальные страны, имеющие мощнейшие лаборатории вирус SARS-COV-2 выделили и предали в ВОЗ? Почему этот вопрос никто не задаёт??

Повторю, никто эту работу по получению «золотого стандарта» вируса SARS-COV-2 не пытался, и не пытается сделать!

И вот тут у меня возникли вопросы, для понимания которого я перескажу короткую статью американских врачей Тома Коуэна и его коллеги доктора Салли Моррелл.

Началось всё с того, что Моррелл на сайте американского аналога министерств здравоохранения – «Центра по контролю и профилактике заболеваний США» (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), наткнулась на опубликованную в июне статью группы из 20 вирусологов из разных лабораторий, которые описали как бы получение «золотого стандарта» нового вируса SARS-CoV-2. https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/

Коуэн сообщает, что внимательное чтение этой статьи приводит к шокирующим выводам.

Во-первых, из раздела «Секвенирование всего генома» обнаруживается, что вместо того, чтобы изолировать вирус и секвенировать геном от конца до конца, CDC «принял 37 пар нуклеотидов для ПЦР, на основе ссылки на известную для коронавирусов последовательность в банке генов (номер доступа в GenBank NC045512)».

Коуэн возмущён:

«Для меня это произведение компьютерных программ представляет собой научное мошенничество. Вот аналогия: группа исследователей утверждает, что нашла единорога, потому что они нашли кусок копыта, волос из хвоста и кусок рога. Затем они добавили эту информацию в компьютер и запрограммировали его на воссоздание единорога. А затем заявляют, что это воссозданный компьютером образ является настоящим единорогом. На самом деле они никогда не видели единорога, поэтому не могли исследовать его генетический состав, чтобы сравнить свои образцы с волосами, копытами и рогами настоящего единорога.

Эти исследователи путем «консенсуса» (своего рода голосования) решили, какой результат их компьютерных программ является «настоящим геномом SARS-CoV-2». Понятно, что разные компьютерные программы будут предлагать разные версии воображаемого «единорога», вот поэтому они объединились в группу и решили, какая из их программ – это настоящий воображаемый единорог!».

Но главный шок у Коуэна и Моррелл вызвало другое.

Коуэн поясняет, что для проверки, является ли данный объект патогеном (вызывающим болезнь) есть три способа. Первый – привить этот патоген людям, но этот способ редко применяется по моральным причинам. Второй – привить животным. Что касается взятых у людей образцов, в которых предполагалось наличие вируса SARS-CoV-2, то их привили мышам. Я об этом рассказал словами итальянского доктора в статье «Спасибо, Дональд Трамп!», теперь просто повторю с сокращением:

«Они взяли бронхоальвеольную жидкость т.е предположительно инфицированную вирусом жидкость и протестировали её на мышах. …предполагается, что если этот вирус действительно у больного есть, то тогда он будет пролеферирован (размножен делением) в значительной степени. Но когда они тестировали мышей, то использовали 2 группы мышей, - обычных мышей (т.е. диких, натуральных) и генетически модифицированных мышей. И когда они инокулировали этих мышей вирусом, то у нормальных мышей эффект был нулевой. С ними ничего не произошло.

Минимальные эффекты наблюдались только у генетически модифицированных мышей. И этот «страшный вред» который им нанёс смертельный вирус заключался в небольшой взъерошенности волос и потере веса на 8% за одну неделю.

Причём, даже все эти эффекты можно очень просто объяснить тем, что эти мыши были генетически модифицированы для того, чтобы производить энзим АСЕ2 (ферменты или энзимы – сложные молекулы белка, РНК или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах). Но этот энзим имеет свои собственные эффекты. Один из них – подавление гормона грелина. Грелин это гормон благодаря которому вы ощущаете голод. И раз он подавлен, то вы можете похудеть. Этот эффект голодания генетически модифицированных мышей объясняется без вируса».

То есть вирус SARS-CoV-2 никакой болезни у здоровых мышей не вызывал!

И третий метод, который используют вирусологи для доказательства патогенности инфекции (и это метод, который они больше всего используют и на который полагаются) - это воздействие растворами, которые, по их словам, содержат вирус, на различные культуры тканей.

Вот эти исследоваетели и ввели жидкость от больного с наличием предполагаемого SARS-CoV-2 в культуру клеток человека и обезьян, включая клетки аденокарциномы человека (A549), клетки печени человека (HUH 7.0) и клетки эмбриональной почки человека (HEK- 293Т).

И в клетки почки обезьян Vero E6 и Vero CCL81.

А вот теперь то, что по-настоящему шокировало доктора Коэна:

«…вирусологи обнаружили, что растворы, содержащие SARS-CoV-2 - даже в больших количествах - НЕ были, я повторяю, НЕ были заразными ни для одной из трех культур тканей человека, которые они тестировали!

Проще говоря, это означает, что эти исследователи доказали, что этот «новый коронавирус» не заразен для людей. Он заразен ТОЛЬКО для клеток почек обезьян, и только тогда, когда вы добавляете в смесь два сильнодействующих препарата (гентамицин и амфотерицин), которые, как известно, токсичны для почек.

Друзья мои, читайте это снова и снова. Эти вирусологи, опубликованные CDC, представили на своих условиях четкое доказательство того, что вирус SARS-CoV-2 безвреден для человека. Это единственно возможный вывод, но, к сожалению, ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ИХ ЗАКЛЮЧЕНИИ. Они просто говорят, что могут предоставить запасы вирусов, выращенные только на клетках обезьяны Vero…».

А вот у меня, в отличие от Коэна, выводов по этой информации несколько больше. Да, то, что вирус SARS-CoV-2 не способен размножаться в клетках человека, – это факт, от которого никуда не денешься!

Но, опережая критиков, предполагаю, что мне могут поступить возражения в том, что вирус SARS-CoV-2 – это РНК-вирус. То есть вирус, создаваемый не молекулами ДНК, едиными для всех типов клеток человека, а РНК, а эта молекула может быть для разных клеток человеческого тела разная по длине (я не знаю этого точно и просто предположил). Тогда получается, что вирус способен размножаться на РНК клеток альвеол лёгких, но не способен размножаться на РНК клеток печени или почек.

Но ведь на клетках почки обезьян вирус размножается! Следовательно, должен размножаться и на клетках почек человека, следовательно, дело не в типе клеток и не в РНК!

Но тогда в чём??

И вот этот вопрос, во-первых, возвращает нас к вопросу, что есть вирус? Это патоген, вызывающий болезнь, или это ответ клеток организма на своё повреждение чем-то иным? Смотрите, в этих опытах клетки человеческой почки ничем не повреждались, и колонии вируса на них нет, а клетки почки обезьяны предварительно были повреждены ядовитыми для почек препаратами гентамицином и амфотерицином… и колонии вируса образовались! Так вирус - это зараза или ответ клетки на заразу?

Но это не тот вопрос, на который у науки можно требовать ответ немедленно.

А вот второй вопрос требует он биологов немедленной работы: если пресловутый SARS-CoV-2 не вызывает болезнь COVID-19, то что вызывает болезнь с симптомами потери вкуса и запаха?

Ну и третий вопрос, так сказать, «специфический».

А если китайцы выпустили в мир не вирус SARS-CoV-2, а некий иной заразный патоген, который при воздействии на клетки приводит к образованию самой клеткой вирусов, скажем, уже известных коронавирусов? (Напомню, что на сегодня коронавирусов известно около 43 типов, из них 7 вызывают ОРВИ и у человека).

Ведь при такой версии с китайцами, становится понятно, почему ВОЗ, без сомнений участвующая в этой афере, запрещает выделять и создавать «золотой стандарт» SARS-CoV-2. Если его выделить, то станет понятно, что это не новый, а уже известный коронавирус.

И тогда встанет вопрос – а что же вызывает болезнь COVID-19? И причину начнут искать…

Кстати, не надо! Я знаю, что у дураков одна методология – в чём толку не возьмут, то всё конспирология. Дураки со своими воплями: «Конспирология, конспирология!!», - так и останутся дураками, но ведь остальным объяснить причины COVID-19 и до крайности странного поведение «науки» как-то надо? Надо-то надо…

Ладно. И каков вывод? А он один – все умные, кто остался в биологии, обязаны начать искать и найти, что вызывает COVID-19! Пусть пока и не страшную болезнь, но черт его знает, что там дальше от ВОЗ ждать.

Ю.И. МУХИН

P.S. В прошлой статье я ошибся, считая, что только американцы исследовали эффективность масок, оказывается датчане провели как бы более достоверный эксперимент, который теперь ковидмерзавцы пытаются обгадить:

«Группа ученых из Дании в начале весенней волны эпидемии в стране провела крупнейшее в мире рандомизированное контролируемое открытое исследование того, насколько эффективно носить маски в общественных местах. Эффективность в данном случае — способность масок защищать людей от заражения.

Шесть тысяч добровольцев были разделены на две почти равные группы: первой было предложено носить вне дома хирургические маски с высокой степенью защиты (американского стандарта №95 или европейского FFP2; в России они называются респираторами); вторая обязалась не носить маски.

Добровольцы были тщательно подобраны так, чтобы в обеих группах представить разные слои населения: по возрасту, профессии, месту проживания, социальной активности, размеру домохозяйства и т.д. Например, были представлены люди из групп риска — те, кто по работе вынужден часто контактировать с большим количеством людей. В среднем добровольцы во время исследования проводили вне дома по 4,5 часа в день.

Часть добровольцев из обеих групп сдали анализы на антитела к коронавирусу до начала исследования; все добровольцы сдавали тест в конце исследования.

Добровольцы регулярно отвечали ученым на несколько вопросов: были ли в их домохозяйствах установленные случаи заражения; чувствовали ли те, кто носил маски, «социальные неудобства»; насколько, по их собственному мнению, тщательно и правильно использовались маски.

Каковы итоги исследования?

Положительные тесты на антитела в конце исследования сдали 42 человека из группы, носившей маски (1,8%), и 53 человека (2,1%) из числа тех, кто их не носил. Иными словами, считается, что они перенесли ковид.

Эти 0,3-0,4 процентного пункта не обладают статистической значимостью (с учетом ограничений на точность исследования, заложенных в его дизайн). То есть обнаружить достоверную пользу отношения масок ученым не удалось».

Вот даже в этом тексте видно, как стремятся обгадить этот эксперимент, причём, сами экспериментаторы. Ведь эксперимент ставили не с целью выяснить то, как маски помогают заразить людей, а как они предотвращают заражение, поэтому надо сравнивать не 1,8 с 2,1 заразившихся, а 98,2% с 97,9% не заразившихся.

Но и данный эксперимент не точен, потому что носившие маски были не перепуганными дебилами, а сознательными добровольцами – они не боялись заразиться, посему не сильно и заражались.

И на сегодня самым достоверным экспериментом является только эксперимент, проводимый Белоруссией. И то, что в безмасочной Белоруссии умерших с коронавирусом в расчёте на 100 тысяч жителей в пять раз меньше, чем в запуганной и задолбанной указами мэра Москве, - это единственно надёжный научный результат.

От редакции: Интересно, сколько можно объяснять, что вирус не растет на питательной среде, как бактерия?

Вот уважаемый автор пишет: "...вирус выделяется из организма заболевшего человека, на питательной среде выращивается его чистая культура, которой затем заражаются подопытные объекты с получением симптомов той болезни, которые были у больного, у которого взята исходная проба".

Но вирус не может питаться на питательной среде! Причем не только коронавирус, а вообще любой. На то он и вирус. У него просто нет таких органов, которые могли бы получать пищу из питательной среды. Он вообще НЕ ПИТАЕТСЯ! Он представляет собой цепочку РНК, окруженную белково-липидной мембраной - она разрушает внешнюю мембрану клетки-жертвы, внедряется в клеточную органеллу рибосому и начинает реплицировать свой наличный кусочек РНК. Не питается, только штампует новые вирусы, используя клеточные структуры.

В чашке Петри нет живых клеток, которые могли бы стать мишенью для вируса. А питательный бульон, агар-агар и прочие питательные среды вирусу бесаполезны.

И вот как исполнить устаревшее полвека назад "правило Коха"? Как исполнить устаревшее требование устаревшего учебника, чтобы ублажить настойчивого автора?

Пока микробиологи всего мира бьются над этой задачей, но ничего у них не получется. Не хотят вирусы бульону!

А.Б.