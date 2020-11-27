Об убогости и общественной опасности КОВИД-диссидентов

КОВИД- диссиденты уже своими завываниями привели к гибели десятков тысяч россиян. Они находят фриков в разных странах мира, вместо того, чтобы читать научные статьи. Видимо, делать это они просто не умеют. От убогих КОВИД-диссидентов не отстают разные начальники от медицины. Только что по телевизору проявил свою убогость главный терапевт Москвы Воробьев, который сказал, что бессимптомные носители вируса не являются источником заражения. У меня вопрос, а он хоть одну статью по этому поводу в западных научных журналах прочитал? Давно научно доказано, что маски снижают риск. Давно доказано, что носители выделяют вирус, но реже и пульсациями, а потом бессимптомные носители - это просто недообследованные люди.

Основной канал заражения - это так называемые «не болеющие» дети. Мои друзья врачи рассказывали такой случай. Два врача, работавшие с ковидными больными и постоянно носившие маски уже более нескольких месяцев не заражались и вдруг они сразу вместе заболели. Работали они с совершенно разными больными и вероятность совпадения очень мала. Если бы они заразились на работе, то сначала бы заболел один, потом дней через 7 другой, а здесь синхронно. Но потом стали расспрашивать дочь, которой 14 лет и которая ходит в школу (школы в том городе работают). Они выяснили, что у нее три дня была потеря обоняния и вкуса, но она никакого значения этому не придала и родителям даже не пожаловалась.

Точно такой же случай и у другого нашего знакомого врача. Она работала с КОВИД больными, а супруг нет. Заразились в один день и болели синхронно. Супруга грешила на врача в своей больнице, который был инфицирован, но они нигде не пересекались без масок. Она думала, что дело в том, что врачи использовали для обеда одну и туже комнату, хотя и в разное время. Мол, зараженный врач поел и его капли с вирусом долго там в комнате циркулировали. Однако на самом деле они заразились от дочери, которая ходила в школу, хотя симптомов у нее не было и ее тест был отрицательный. Если бы заразилась сначала врач, а потом ее супруг, то должен был бы определенный разрыв во времени острого наступления болезни.

Некоторые ковид-диссиденты (врачи их называют КОВИД-идиотами или КОВИД-дебилами - кому как нравится) призывают разрешить им не носить маски, а ,мол, ковид-паникеры пусть носят. Но тогда нужно разрешить им ходить в городе по проезжей части улиц, превышать на автомобиле установленную скорость движения, ходить голыми в жаркие дни и на юге, справлять по большому свои нужды на газонах в парках, где люди не должны ходить, а только сбегают собаки, которые с большим удовольствием съедят отходы этих ковид-диссидентов. Но нет не разрешают. Если кто хочет все это делать и не носить маску, то у нег есть выбор - уехать из города и ходить по проезжей части поселковых дорог ходить в тайге голым, справлять большую нужду под кустиками.

Возьмем недавний пример Израиля. Когда там началась вторая волна, кривая роста заболеваемости и добавочной смертности приняла экспоненциальный вид, заболеваемость и смертность быстро превысили таковые в первую волну и тогда лидер Израиля принял решение ввести жесткий карантин на 3 недели. Буквально через неделю заболеваемость резко упала аж в 20 раз через еще неделю также резко снизилась смертность. По этому же пути пошла Австрия, у которой первая волна КОВИДа была слабо выражена. Не думаю, что евреи в Израиле глупее наших всезнаек ковид-диссидентов. Туда уехали лучшие умы из СССР, а готовили в СССР специалистов очень здорово, не чета обучению современной России, где вся молодежь оглуплена и стала жертвами ЕГЭ.

Вообще в РФ идиотизм властей зашкаливает. Наши друзья-врачи лечат коронавирус на участках и им даже не прочитали лекции по вирусу, что это такое, как он заражает клетки и как выделяется из клеток, какие слабости у вируса, какие лекарства существуют, как болезнь профилактировать. Нет ничего этого не было сделано, да и не откуда все это взять нашим лекторам. Английский они не знают, а на русском ни одной путной научной статьи по этому поводу нет. Есть одни сплетни Поповой, Мурашкина, и других говорящих по телевизору начальников и идиотов во власти.

Ю. Мухин предложил применить метод диалектики для решения вопроса о том, нужны маски или нет. Итак мысленно представим от нуля до бесконечности – что маски не носят или носят постоянно. Если не носить маски - будет экспоненциальная кривая заболеваемости и распространения вируса (см. пример Израиля). Если носить всегда (бесконечность), это когда дома в масках и даже поцеловать жену или дочь нельзя. Вроде тогда не будет КОВИДа, но и жить будет почти нельзя (по крайней мере в городе).

Так вот, научно, а не разными фриками и диссидентам, доказано, что маски резко уменьшают скорость распространения инфекции, они не спасают полностью, но резко снижают риск заражения, а при заражении из-за уменьшения дозы вируса существенно уменьшают тяжесть болезни. Стоило Италии, которая победила КОВИД и 3 месяца не имела случаев, открыть школы как началась 2 волна. В Италии сообщили о таком случае. Был праздник громкого голосового пения, в небольшом зале собрались зрители в масках. На сцене пели очень громко, ну а как обычно многие зрители, спустили маски с носа (это потом уже выяснили) Пару часов в непроветриваемом помещении во влажной среде, где капли слизи с вирусом долго не высыхают, усиленное обсеменение воздуха вирусом, так как громкое пение срывает большое количество капелек с голосовых связок и выбрасывает в воздух. Вес это привело к тому, что почти 100 человек заболели. Но больше половины зрителей, те, кто маски с носа не спустили, не заболели.

Сейчас основным каналом заражения стали школьники, дошкольники, студенты (их не заставишь носить маску – в Италии школьники вроде должны носить маски, но когда они выходят из аудиторий и классов, они срывают маски и общаются без них – я сам это наблюдал) и места, где люди совместно едят. Шанс заразиться меньше там, где воздух сухой и обменивается. В Италии область вокруг Милана очень плохо проветривается, почти никогда нет ветра - очень редко он бывает, так как это зона зажатая между двумя грядами гор; тогда как область Абруццо постоянно продувается ветрами - и заболеваемость КОВИДом в Абруццо почти на порядок меньше. Еще меньше там добавочная смертность.

Итак, карантин полезен в условиях экспоненциального нарастания эпидемии, особенно в городе. Маски должны носить не только те, кто болен (им вообще нужно дома сидеть или в больнице валяться), маски резко уменьшают шанс заболеть, даже если человек общается напрямую с КОВИД-больным (если бы это было не так, то все врачи давно вымерли - они же в масках, а не в противогазах ходят). Если не нравятся одноразовые маски, то иголка и нитки в руки и из марли очень легко даже совсем неумехе сшить 8-слойную многоразовую хирургическую маску, которую можно стирать и проглаживать каждый день. И тогда риск заболеть снизится почти на 100%. Многие КОВИД-диссиденты приводят пример Швеции (о Белоруссии не говорю - там в статистике одна брехня). Так вот в Швеции признали ошибочность положения об отсутствии карантина. Хотя там народ носил маски, но кушали вместе. Эта ошибка стоила Швеции более 5000 добавочно умерших по сравнению с Финляндией, Данией и Норвегией (я об этом уже писал). Поэтому оденьте маску в общественном месте - подумайте о врачах, мрущих, как мухи.