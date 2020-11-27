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Московский листок

Правительство решило поощрить пьянство на рабочем месте?

Опубликовано 27.11.2020 в разделе комментариев 1

правительство мишустин
Правительство решило поощрить пьянство на рабочем месте?

Госдума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным днем. Проект был внесён еще в ноябре 2019 года. Им предлагалось определить, что правительство проводит перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря было выходным днём, «если этот день не является выходным согласно календарю». Проект не поддержало правительство, его также отклонил комитет Госдумы по труду и соцполитике. 

В сентябре Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

***

Я так и не понял, что побудило парламент отклонить выходной 31 числа?

Понимаю, если б в стране был бешеный промышленный рост, и каждый нерабочий день приносил убытки. Но сейчас спад, кризис. А 31-го по традиции никто уже и не работает. Фактически правительство поощряет легальное пьянство на рабочем месте, и не более того. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ответ тут простой-элементраная завесть и ревность
Мимо проходил написал 27.11.2020 02:31
Тут все элементарно объясняется.Это было предложение от члена фракции ЛДПР.
Вот если бы это едрос предложил,тогда бы все прошло на ура!-)
Кстати,так всегда и со всеми любыми инициативами от других партий в Госдуме происходит.
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