Правительство решило поощрить пьянство на рабочем месте?

Госдума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным днем. Проект был внесён еще в ноябре 2019 года. Им предлагалось определить, что правительство проводит перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря было выходным днём, «если этот день не является выходным согласно календарю». Проект не поддержало правительство, его также отклонил комитет Госдумы по труду и соцполитике.

В сентябре Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

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Я так и не понял, что побудило парламент отклонить выходной 31 числа?

Понимаю, если б в стране был бешеный промышленный рост, и каждый нерабочий день приносил убытки. Но сейчас спад, кризис. А 31-го по традиции никто уже и не работает. Фактически правительство поощряет легальное пьянство на рабочем месте, и не более того.

А.Б.