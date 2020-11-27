Россия решила проблему модернизации Стратегических сил - пока обойдемся

Бомбардировщик Ту-160М2 успешно совершил первый полёт с новыми двигателями на аэродроме в Казанского авиастроительного объединения (КАПО).

Ту-160 является самым большим и тяжелым сверхзвуковым бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности, максимальная скорость которого составляет два Маха, а максимальная дальность полёта - 12 300 километров. Однако практически вся его производственная цепочка находилась на Украине, поэтому, в силу известных обюстоятельств, в России летали только машины, произведенные в СССР и еще 8 самолетов, полученных от украинской стороны.

Отдельный момент по «украинским небратьям»: на Украине на авиабазе Прилуки находилось 19 самолётов Ту-160. С 1998 года по программе Нанна — Лугара Украиной были утилизированы 10 самолётов, один был передан в Полтавский музей дальней авиации, оставшиеся восемь были переданы России в уплату за природный газ. 8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-160, 3 Ту-95МС, 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный Россией природный газ на сумму 285 млн долларов. Еще 15 миллионов долларов Украина получила от США. При этом стоимость одного Ту-160 в то время была равно около 200 миллионов долларов. Заметим, все это происходило за полтора десятилетия до Крыма, Донбасса и «революции гидности».

Поэтому производство Ту-160М2 целиком на российских производственных мощностях - это серьезный успех, который позволит после запуска самолета в серийное производство произвести не менее 50 таких машин - сейчас их в строю всего 15, и часть из них уже почти выработали свой ресурс.

Самолет не является новым, но он получил новый, более мощный двигатель и практически полностью обновлена его авионика, средства РЭБ и т.д. Как утверждают производители, устранен ряд недостатков, которые выявились в ходе долгой эксплуатации. Но на этом всё! Никаким принципиально новым самолетом, как, например, Ту-22М2 по сравнению с исходной моделью, Ту-160М2 не является, и к заветной цели ПАК ДА, пока существующей лишь на бумаге, нас не приближает. Что, вероятно, и не столь важно - в любом случае, постепенный переход от древних Ту-95 к более совершенной платформе для стратегических ядерных сил воздушного базирования, уже отчетливо виден.

По существу, ПАК ДА устарел, уже будучи лишь концепцией - вероятный противник думает о средствах доставки ядерного заряда шестого поколения, уже беспилотных и интегрированных с орбитальными объектами. Там будут иметь значение и малый вес по сравнению с пилотируемыми аппаратами, и большая живучесть, и большая длительность полета, и меньная уязвимость и заметность. По существу, беспилотный носитель стратегических ядерных зарядов, при отработанной схеме дозаправки в воздухе, в приницпе, сможет неопределенно долгое время вообще не опускаться на аэродром.

Все это, конечно, не имеет никакого отношения ни к ПАК ДА, ни, тем более, к успешно поднятому в воздух Ту-160М2.

Не исключено, что в кремле даже считают, что, получив возможность производить Ту-160М2 на собствененой производственной базе в любых количествах, проблема перехода Стратегической авиации на принципиально иные средства доставки может быть отодвинута на долгие годы - обеспечивают же Ту-95 до сих пор нашу "оборонную достаточность" с 1952 года, когда турбовинтовой "стратег" совершил свой первый полет. Через два года - 70 лет! И совсем снимать его с вооружения никто пока не планирует.

Но есть проблема - эта проблема носит название "технический прогресс". Неожиданные решения в области беспилотного пилотирования и связанные с этим новые характеристики техники, просто недостижимые для живого человеческого организма, могут в один далеко не прекрасный момент выявить какую-то критическую уязвимость устаревших боевых авиационных комплексов, основанных на пилотируемом полете.

Однако, пока все нормально и даже хорошо. 50 новых Ту-160М2 могут очень надолго решить проблему модернизации Стратегической авиации.

А.Б.