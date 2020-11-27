Росавиация предложила наказать руководство "Победы" за рейс в поддержку Дзюбы

Комиссия Росавиации обвинила руководство авиакомпании "Победа" в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов из-за инцидента с самолетом, произошедшим 11 ноября. Об этом говорится в отчете Росавиации, который приводит РБК.

Речь идет о рейсе самолета авиакомпании из Москвы в Екатеринбург в ходе которого лайнер отклонился от маршрута и сделал несколько виражей над Нефтекамском, траектория которых похожа на фаллический символ. Представитель "Победы" тогда предположил, что капитаны авиакомпании "так выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле".

"Причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований в горизонтальной плоскости при выполнении 11.11.2020 регулярного полета с 102 пассажирами на борту", - говорится в отчете.

Кроме того, комиссия в ходе расследования обнаружила факты, которые могут указывать на "намеренные действия руководства" "Победы" по включению в план полета 10 ноября участка внетрассового полета и "дезинформации ОВД о необходимости полета вне воздушных трасс (якобы для тренировки по сливу топлива) по траектории, схожей с траекторией полета, выполненного 11.11.2020", говорится в документе. Рейс 10 ноября выполнялся в Санкт-Петербург. Однако тогда диспетчеры запретили пилотам производить полеты по такой траектории. В отчете отмечается, что самолет Boeing-737-800, на котором выполнялся рейс, не был оборудован системой слива топлива.

11 ноября полет по фаллической траектории все же был совершен рейсом 407, следовавшим в Екатеринбург. Необходимость маневров по подобной траектории пилоты объяснили подозрением на неисправность датчиков ориентации. В отчете комиссии указано, что свидетельств того, что датчики действительно были неисправны, не найдено.

В ведомстве пришли к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а ответственность за этот инцидент должно понести руководство авиакомпании.

Комиссия считает, что руководство «Победы» не развивало и не поддерживало культуру безопасности, которая "должна определять абсолютный приоритет вопросов безопасности полетов".

"Таким образом, руководство "Победы" не обеспечивает развитие в производственных структурных подразделениях системы сообщений персонала по безопасности полетов, гарантирующей неприменение дисциплинарных взысканий к работникам, сделавшим сообщение, за исключением случаев сознательных нарушений, халатности, преднамеренного нарушения правил и процедур авиакомпании", - говорится в отчете.