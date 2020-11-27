Реорганизация вместо оптимизации

Как в народе говорится "хрен не слаще редьки". Горбачёв проводил перестройку. Что поимел народа и государство? Ликвидацию СССР и нищету народа, значительный рост преступности и потерю миллионов граждан страны. Гитлер за пять лет ожесточённой войны уничтожил около 27 миллионов человек. Горбачёв со своими подельниками мирно начал уничтожение народа, что продолжилось Ельциным, Путиным, Медведевым и снова Путиным. Потери в народе почти равны военным потерям. И ведь процесс никак не может остановиться. А тут коронавирус встал на сторону наших руководителей. Президент ничего не может сделать, чтобы потери в народе хотя бы на первый взгляд остановились. Не помогает ни материнский капитал, ни выплаты на детей, ни выплаты по безработицы. А кто - нибудь задумывается, почему выплаты не помогают? Потому что с одной стороны выплаты а с другой стороны рост цен, тарифов, поборы, нищенская зарплата. Ведь депутат Госдумы Поклонская говорила, что воруют везде. А у кого воруют? У чиновников, олигархов? Попробуй своруй, охрана либо убьёт, либо сдаст в полицию. Они сами воруют у народа и это приветствуется государством. Воровство покрывается за счёт простого народа. Ворует Центральный банк, выводя из страны триллионы.

И в этих условиях премьер начинает реорганизацию. В стране сокращается десятки тысяч должностей чиновников. Сокращение проводилось и ранее, однако в итоге их оказывалось больше. Посмотрим что получится от реорганизации? Упраздняется Россвязь, Роспечать. Их функции передаются в Минцифры. Что получится в итоге покажет время. Ярый сторонник путинизма П.Толстой говорит на передаче, где работал раньше: "Нас обманули с цифровой экономикой". По мнению премьера реорганизуются 40 институтов, созданных для развития. Однако никакого развития не наблюдалось, а чиновники получали приличные гонорары. Например, кто знал "агентство по технологическому развитию"? Только сами чиновники и так по всем 40 конторам. При строительстве нескольких объектов в Ново - Огарёво для президента гендиректор компании "Атэкс" А.Каминов с подельниками украл полтора миллиарда рублей. Если уж воруют при строительстве объектов для президента, то что говорить о других объектах. Ведь кто - то от президента курировал стройку. Вот и получается, что кураторы от ФСО сами не против потрясти бюджет. Ничего в стране святого не осталось и при этом обнулили срок президентства. Никак чиновники не хотят менять действующего главу государства. Что произошло дальше? Воров в Москве осудили и они получили срока от 3 до 8 лет. Предположим, что так и должно быть. А вот на счёт возмещения ущерба наш суд учитывает осуждённых. Штраф от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Не возместили даже четверть украденного. Судья позаботился о их жизни после отсидки. Вот он наш самый справедливый и гуманный суд.

Сегодня с утра пораньше телевидение показывает чистенького, ухоженного ректора одного университета, который держал сотни несуществующих студентов. Ущерб бюджету полтора миллиарда рублей. Неплохо, правда? Задержали, а что будет дальше покажет время. Думаю, что нищета ему не грозит. Так и хочется спросить больших чиновников Кремля, правительства: назовите хотя бы одну компанию, организацию, контору в которой не воруют? Не знаю как у вас, читатель, а у меня возникает вопрос к пищевой промышленности. Если воруют везде значит мы кушаем отходы этой промышленности. Но не может же быть так, что воруют везде, а в пищевой нет. Возможно это является одной из причин преждевременной смерти населения страны. Не качественные продукты и в тоже время очень даже дорогие по отношению зарплаты, пенсий, пособий, плохая экология, не уверенность в завтрашнем дне и так далее. И в то же время интернет сообщает гражданам страны о защите президента. Бункер, в котором президент скрывался почти половину года оборудован системами биологической защиты. А для народа нет элементарных лекарств и простейшие маски, перчатки стоят денег. Коронавирус принёс народу новые расходы, при падении доходов.

Дела российские весьма плачевны. Недавно на заседании комитета думы по образованию и науки имел смелость высказаться глава РАН Александр Сергеев. "Мы больше не можем конкурировать в космосе с другими ведущими в этой области странами. Космическая наука финансируется в 60 раз меньше, чем научные программы NASA". Доходчиво сказано. К этому стремился Горбачёв и все остальные руководители России. При этом надо иметь ввиду, что космос будущего будет владеть миром. Развитые страны переместят в космос современное вооружение, будут вести наблюдение за всем что происходит в других странах до десятки километров вглубь земли. Ведь первый предатель Родины Горбачёв, находясь в Стамбуле заявил, что он не плачеи по ликвидации Союза. За то теперь плачет народ от нищеты в отличии от Горбачёва. Зачем нынешний президент содержит его на народные деньги как героя толи СССР, толи России? Но ведь и мы не возражаем. Все кто хотел возразить нынешней власти был ей куплен. Не верите? Разве Кремль не купил Зюганова? Он ведь полностью лёг под президента и кроме болтовни ничего не делает для страны и народа.

В "Правде" №110 Г.Зюганов публикует статью "Интересы семьи под угрозой". Рассказывает о законе Клишаса по изъятию детей из семьи. Нет смысла разъяснять суть закона. Всё дело в нищете народа от этого ссоры, которые отражаются на детях. Так что предлагает Зюганов. "Призываем всех, кому дорога судьба российских детей, а значит, и будущее страны, поддержать нашу позицию уверенно и активно". Он совсем потерял ориентиры. Надо бы его отправить к психологу или к психоаналитику. Мне в моей нищете плевать на другие семьи, самому надо как - то выживать. На телевидении годами идут ролики о трагедии с детьми. Нужны операции, лекарства и всё это стоит миллионы рублей. Если Зюганову дороги дети, то почему не поможет? Нищий народ грабит власть, олигархи, воры, депутаты, но при этом некоторые обращаются через прессу к народу за помощью. Он вообще понимает, что происходит в стране? Может тоже как президент живёт в своём бункере и потерял ориентиры. Что значит поддержать его инициативу? Ну разъясни в конце - концов что это значит? Вы сами покажите свою позицию? В статье о конкретных действиях нет ни слова. Говорят, что уже внутри фракции КПРФ в думе идёт возня. Фракция разделилась на два лагеря. Один за Зюганова, другой против. Когда же эта возня выйдет за пределы думы, чтобы оставшиеся коммунисты решили проблему власти в партии. Вряд ли такие найдутся. для них должен быть новый лидер, который бы их направил на конкретное решение проблем. Выборы решат проблемы, но об этом должен знать народ и всем до единого принять участие. Только мы сами можем изменить воровскую систему.