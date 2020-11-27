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Московский листок

Кремль поручил "Единой России" взять две трети голосов на выборах в Госдуму

Опубликовано 27.11.2020 в разделе комментариев 2

Кремль поручил "Единой России" взять две трети голосов на выборах в Госдуму

Кремль поручил "Единой России" занять не менее двух третей мест в Госдуме нового созыва, чтобы продемонстрировать всему миру, прежде всего новой администрации США, высокий уровень поддержки Владимира Путина. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, руководство партии получило новые установки из администрации президента на закрытой встрече с чиновниками. Перед единороссами выступил глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который считается одним из ближайших соратников первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику. По его словам, именно такой результат партии власти на думских выборах хочет видеть президент Владимир Путин.

Вслед за Харичевым перед партийным активом выступил глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин и объяснил, почему Кремлю нужен такой высокий результат.

"Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодежи, в регионах идут обучающие семинары как наблюдать, как дискредитировать власть, как бороться с ее кандидатами, — в таком духе говорил Ярин. В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага — [что] народ поддерживает президента и его партию", - пояснил он.

Между тем, чтобы выполнить установку Кремля, партии власти нужно выиграть 200 одномандатных округов и набрать более 62% на выборах по спискам, что в два раза выше нынешнего рейтинга "Единой России".

По словам источников издания, в администрации президента осознают проблему с низким рейтингом партии власти. Но "поручение президента есть поручение президента", констатирует один из них.

В первую очередь, предвыборная стратегия "Единой России" будет направлена на борьбу с "Умным голосованием" оппозиционного политика Алексея Навального, утверждают источники. По их словам, опасения по этому поводу идут от самого президента.

"Силовики "продали" Путину идею, что "умное голосование" - один из инструментов западного влияния, которое может серьезно навредить выборам, и поэтому с ним надо бороться. Сергей Владиленович [Кириенко] исполняет [поручение]", - пояснил один из собеседников.

В Кремле надеются, что победе единороссов поможет трехдневное голосование, которое позволяет "моделировать практически любые результаты выборов", отметил другой собеседник издания. "Расчетный KPI по явке — 60% избирателей, примерно столько же должна получить ЕР по спискам. Три дня дают возможность плавно получать нужные показатели, корректировать их", - объяснил он.

Кроме того, показатели партии власти планируется увеличить за счет губернаторов, вступивших в ее ряды и возглавивших отделения партии. Сейчас таких глав регионов уже 24.

"Это признание ставки на административный ресурс — губернатор будет стараться выполнить задачу, которую поставил президент, всеми силами. Понятно, что „чеченских“ процентов в проблемных регионах требовать не будут, но хороший результат все равно надо будет показать", - отметил источник издания, близкий к АП.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Артоболевский написал 27.11.2020 13:47
"Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента."
Ха!Ха!Ха! Возможно Кремлю так и надо чтобы две трети "всему миру продемонстрировали",
но надо быть сверх дураком чтобы поверить, что это Медузе сообщил "источник" из путинской дворни. Вы уж лучше про путинских детей по всему миру народившихся.
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(без названия)
стоик7554 написал 27.11.2020 12:52
мерзкий Карлик будет перенимать опыт у усатого Таракана - тот чемпион по фальсификациям?
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