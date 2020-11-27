Мэрия Москвы арендовала собственное здание под коронавирусный госпиталь за 223 млн руб

По данным Readovka, в октябре 2020 года Департамент Здравоохранения Москвы за кругленькую сумму арендовал здание по адресу улица Академика Павлова д, 22 для размещения в нем коронавирусного госпиталя. Все бы ничего, только вот собственником дома является принадлежащее мэрии АО «РЭМ», до этого сдавшее его в аренду компании «КПЦ Ударник».

Конечным владельцем «Ударника» является небезызвестная фармацевтическая компания «Фармстандарт». До лета 2020 года в здании располагалась частная клиника «К 31 Сити». В марте этого года она уже была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Тогда его открытие посещал лично Сергей Собянин.

Летом клиника закрылась, а в октябре на ее месте открылся филиал МКНЦ имени Логинова, специализирующийся на больных коронавирусом. Дом принадлежит мэрии, клинический центр подведомственен Депздраву. А деньги получает «Фармстандарт».