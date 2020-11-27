Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов Владимира Путина

Политик Алексей Навальный в ходе выступления в Комитете Европарламента по иностранным делам предложил ввести санкции в отношении "близких" к президенту России Владимиру Путину миллиардеров. "Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно", - заявил Навальный.

По его словам, такие меры поддержат "99% российских граждан". "Когда россияне узнают, что российских олигархов, (Алишера) Усманова, (Романа) Абрамовича выкинули из Европы, на улицах будет праздник", - сказал Навальный.

По его мнению, уже введенные санкции со стороны Евросоюза против "российских генералов" не имеют ощутимого эффекта, так как эти люди не путешествуют по Европе и не имеют там активов.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова.