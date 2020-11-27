Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов Владимира Путина

Опубликовано 27.11.2020 в разделе комментариев 1

Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов Владимира Путина

Политик Алексей Навальный в ходе выступления в Комитете Европарламента по иностранным делам предложил ввести санкции в отношении "близких" к президенту России Владимиру Путину миллиардеров. "Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно", - заявил Навальный.

По его словам, такие меры поддержат "99% российских граждан". "Когда россияне узнают, что российских олигархов, (Алишера) Усманова, (Романа) Абрамовича выкинули из Европы, на улицах будет праздник", - сказал Навальный.

По его мнению, уже введенные санкции со стороны Евросоюза против "российских генералов" не имеют ощутимого эффекта, так как эти люди не путешествуют по Европе и не имеют там активов.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Навальный - единственный, кто борется за народ.
Xntw написал 27.11.2020 16:22
Алексей Навальный это тот, кто живет реальной жизнью, пониманием, что нужно, и как это сделать.
Остальные - увы, либо впали в маразм, свои старческие желания выдавая за чаяния народа, либо, подобно сказочным персонажам, ищут решения в ветхих фолиантах времен Очаковских и покоренья Крыма.
Коммунисты хуже всех понимают реальность и совсем не понимают народ, среди которого живут. Не говоря уже об особенностях, вроде той, когда выражая на словах уважение прав большинства, на самом деле всегда заигрывают с меньшинством, особенно диким.
Именно поэтому Алексей Навальный способен вывести массы на улицы, а другие - нет. Народ не обманешь, он душой чувствует ложь и лицемерие. Уверен, при Президенте Навальном в Москве не будет закоулков кадыркина!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об исполнении Конституции РФ
Об исполнении Конституции РФ
24.11.2020
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
27.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов Владимира Путина (1)
Мэрия Москвы арендовала собственное здание под коронавирусный госпиталь за 223 млн руб (0)
Реорганизация вместо оптимизации (1)
Кремль поручил "Единой России" взять две трети голосов на выборах в Госдуму (2)
Росавиация предложила наказать руководство "Победы" за рейс в поддержку Дзюбы (0)
Россия решила проблему модернизации Стратегических сил - пока обойдемся (6)
Правительство решило поощрить пьянство на рабочем месте? (5)
Об убогости и общественной опасности КОВИД-диссидентов (31)
Что вызывает болезнь COVID-19? (8)
Михаил Делягин: "Что после смерти?" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Ко дню рождения советского импрессиониста
Михаил Делягин Михаил Делягин: Если будут новые санкции, значит, Байден российский агент
Дарья Митина Дарья Митина: Коты читают "Боевую экологию"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Неполитический эфир. Жизнь после смерти. Вера - начальная форма знания
Михаил Делягин Михаил Делягин: Брать сейчас кредиты ни в коем случае нельзя
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss