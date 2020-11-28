Ко дню рождения советского импрессиониста

29 ноября исполнится 89 лет Анатолию Ивановичу Кувину, замечательному художнику из Владимира.

Его творчество стилистически принадлежит к знаменитой владимирской школе. Владимирцев иногда называют советскими импрессионистами — из-за намеренной декоративности, цветовой насыщенности, праздничного колорита.

Оставаясь владимирцем, Кувин выработал собственный, отличный от других язык, на котором он говорит легко и талантливо.

Один из критериев настоящего таланта – это, безусловно, способность создавать свой мир. Смотришь на картины Анатолия Ивановича – и понимаешь, что кувинский мир существует. Он не похож на другие и при этом узнаваем с первого взгляда — так же, как узнаваема с первых нот музыка Чайковского или с нескольких фраз — проза Тургенева.

Этот мир наполнен добротой и любовью. Человек живет в нем спокойно, уверенно и радостно, бережно храня простые и вечные ценности. Одного только взгляда на кувинские работы хватает, чтобы почувствовать светлую и теплую энергию, излучаемую ими...

Мы знакомы много лет. Будьте здоровы и живите долго, дорогой Анатолий Иванович!

От редакции: Не знаком с А.И.Кувиным, но в моей скромной коллекции тоже есть работа этого замечательного художника.

Наверно, это дает право присоединиться к поздравлениям?

Зато есть и работа его брата, В.Кувина, которого уже, к сожалению, нет с нами.

Такое это у них там место, во Владимирской земле, на художников обильное: Юкин, Бритов, Мокров, Модоров, Кокурин... И уже следующее поколение - братья Кувины, Бахвалов, Сафонов, Телегин, Матушевский. А теперь уж и третье поколение: Н.Бритова, Холин, Фомюк... Наверно, уже и четвертое поколение где-то учится, выезжает на этюды. Скоро увидим и услышим.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск