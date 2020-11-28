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Московский листок

Путин нарушил собственный указ, но ему за это ничего не будет

Опубликовано 28.11.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин нарушил собственный указ, но ему за это ничего не будет

Пескова спросили, почему участники мероприятий в Сарове, прежде всего Путин, не соблюдали социальную дистанцию и были без средств защиты. Путин прилетел в Саров в четверг, 26 ноября. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел цифровые разработки ядерного центра, провёл по видеосвязи совещание. 

«Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», — сказал он журналистам. По его словам, это «не просто массовое бесконтрольное общение».

***

Вы что-нибудь поняли?

Академиков перед встречей с Путиным тщательно обработали дустом?

Или Путина простерилизовали перед встречей с академиками?

И потом, какая разница, закон един для всех - и для академиков, и для президентов. У Пескова одна мысль - не заразит ли кто Путина. Но, вообще-то, Путин ведь тоже может оказаться заразным. Это обоюдный процесс. И защищать президента дело, конечно, почетное, но от президента тоже гражданам желательно быть защищенными.

Я не говорю уже о том, что Путину больше 65 лет...

А.Б.

 



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