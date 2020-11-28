О Беларуси еще раз

Автор этих строк уже было махнул рукой на федеральные публикации. Каждый считает себя умнее других в этом отношении, и плюет на критиков с высокой колокольни. (Кстати, автор и рад бы послушать критику в свой адрес, только не комментарием из подворотни, а хотя бы минимальной статьей.) Поэтому сама практика рассудит, кто прав; и решено было переключиться на тему газификации своего округа полностью.

И как нарочно, пошли письма из «ЗНС», как они себя называют (За Новый Социализм), и по поводу образования СПРФ (Социалистической партии Российской Федерации). Потом пришли упреки, что «предал» Беларусь и ругаю «батьку» (это отдельная история, но коротко, Иркутская область одна из самых польско-белорусско-литовских в России, так как сюда ссылали тысячами при разделах Польши; да и сам автор по отцовской крови из таковых).

И наконец, добрые люди кинули ссылочку https://aurora.network/articles/10-vlast-i-obshhestvo/86151-otkrytoe-mnenie-po-tekushhey-situatsii-v-respublike-belarus Если коротко, это «Открытое мнение по текущей ситуации в республике Беларусь» за подписями Боглаев-Ведута-Серебряков-Делягин-Хазин, и в смысле «… Считаем целесообразным открыть данную тему для совместных политических, экономических и общественных обсуждений между нашими братскими странами и сделать её ключевой для построения нашего Союзного государства...»

Автор видел многое на своем веку, и решил поначалу, что опять наподобие ханжеской попытки протащить только свое мнение под дымовой завесой «дружеского обсуждения». Но вроде бы Боглаев как минимум не играет в такие игры, судя по весьма короткой, но характерной переписке по Фейсбуку в оные времена; и, если подписанты готовы слушать правду, даже неприятную; что ж, попробуем в решающий раз.

***

По первому пункту. Еще раз, новый социализм - оксюморон. Масло масляное. А прямо говоря, абсурд. Или социализм существует как таковой с самым прогрессивным стимулом распределения по труду вкупе с общественными фондами потребления, и он изначально не может уступить капитализму (разве что дольше побеждать в неблагоприятных условиях) – или, если строй хотя бы и называет себя социалистическим типа Северной Кореи, но является первично-уравнительно-примитивным «военным коммунизмом» на самом деле, то таковой и рухнет рано или поздно. Поэтому ничего третьего типа "нового социализма" нет и быть не может.

Далее, автор пишет корреспонденту … Советский Союз рухнул потому, что в нем не было никакого социализма в принципе. Если признаете эту идеологию, только тогда ваши замечания ценны для тактического рассмотрения. Но если с самого начала пляшете от философски неверной печки - что могут быть два, три, четыре социализма (новый и еще новее) - тогда любой капиталист получает право заявить, в свою очередь, что и капитализм может реставрироваться и раз, и два, и три, и до бесконечности. Спасибо за медвежью услугу...

Следовательно, сами основы социализма надо еще построить в отличие от прежнего «военного коммунизма», который был лишь в различных мутациях от Кубы-ГДР до СССР-Северной Кореи и тому подобное. Вот последние осколки в виде Кубы и Северной Кореи и остались; и то Куба начинает движение к непосредственным основам социализма. Может быть, переход и получится более плавным без победившего ГМК, и в отличие от Восточной Европы и России. Дай бог, как говорится. И главное, отличие НОРМАЛЬНОГО социализма от прежнего «военного коммунизма» заключается в большей демократии путем широкого производственного самоуправления в виде СТК и фабзавкомов, и уж точно и принципиально; но в России еще и территориальное самоуправление не доделано до конца вплоть до необходимости широчайшей сети ТОС как низшей клетки Советской власти. Одним словом, никакого «нового социализма» не может быть по той простой причине – что и «старого» не существовало в природе.

Теперь по второму и основному пункту. ЛУКАШЕНКО УКРАЛ ВЫБОРЫ! Все остальное или поголовный идиотизм, или геббельсовская пропаганда. А раз оный вор, и подобен Путину с едросами – то никакого отношения к патриотизму и социализму не имеет.

Если бы реальные восемьдесят процентов проголосовали за Лукашенко, никаких массовых выступлений от столиц до регионов и в помине не было бы. Читатель хотя бы представляет, что такое РЕАЛЬНЫЕ восемьдесят процентов, имеющих право голосовать, то есть самые дееспособные члены общества?!.. Риторический вопрос. Более того, дело дошло до рабочих протестов! Еще больше сочувствующих к протестующим в той же рабочей среде, не говоря о родне-знакомых; в кругах молодежи, пенсионеров и интеллигенции. И все голосовали за Лукашенко, а потом резко передумали?!.. Ну, блин, у кого-то просто-напросто крыша поехала, называя все это белорусским социализмом или хотя бы социальным государством. А по автору – обыкновенный фашизм, да с феодально-черносотенным уклоном типа сыночков-наследников. Антидемократический ужас и тоталитарная вакханалия.

Не надо путать стабильность поголовного террора со стабильностью поголовного социального развития. Не надо путать божий дар с яичницей. Ах, да, если не «батька», то «либералы». Тяни мочало, начинай сначала. Нет уж, давайте не будем заниматься софистикой, выдумывая ложные дилеммы, и загоняя мышление в искусственную ловушку. Что «батька», что «либералы» - один хрен в виде нанайских мальчиков. Все эти разборки ужа с ежом и жабы с гадюкой должны быть выброшены в мусорное ведро.

Потому что к черту оных скопом - а нужна парламентская республика как минимум! Советская как максимум, но это зависит и от мирового кризиса, и от положения дел в России, поэтому не стоит гадать. А вот белорусская буржуазная парламентская республика как минимум – вполне реально и закономерно уже сейчас! Следовательно, реальная дилемма существует только между минимумом в виде буржуазной парламентской республики, с одной стороны - и максимумом в виде советской республики, с другой стороны. Но коль второе проблематично, и здесь автор вынужден согласиться - то первое остается уж точно.

То есть, надо руководствоваться классическим марксизмом, а не плодить «политологические» сущности. И не мудрено. Если в чем и специфичны белорусские события, и в отличие от украинского майдана – так именно в том, что может получиться не президентско-олигархическая, а парламентско-демократическая республика. Не видеть эту бросающуюся в глаза специфику надо постараться. Ведь крупных олигархов в Беларуси, насколько известно, не имеется. А вот влияние мелкой буржуазии (айтишники, логистика, и не только) с мелким и средним чиновничеством и бойкой интеллигенцией вполне имеются; что вместе с вполне здоровым рабочим классом может СТОЙКО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ переходу крупного чиновничества в олигархи по российскому и украинскому сценарию. Вполне может препятствовать; и уж тем более, когда насмотрелись на отрицательные исторические примеры хоть к югу, хоть к востоку. Навряд ли белорусы наступят на эти грабли. Разве что принудит путинское вторжение, но крайне маловероятно. Это вам не «нулевые».

Но более того, имеются не только исторически наглядные и объективно-классовые предпосылки парламентской республики по евросоюзовскому образцу – но даже СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР уже вступил в действие, и соединился с объективным. Вот если бы Лукашенко слетел сразу, а какой-нибудь Бабарико встал на его место – да, попытка превращения крупного чиновничества в олигархат была бы вероятной. Однако не срослось, и чем дальше, тем больше. Потому что Координационный Совет уже получил гигантскую популярность в роли прообраза нового парламента – абсолютно неважно, что его разогнали (наоборот, чем больше разгоняют, тем больше организующий имидж) – и будет второй Совет, третий, четвертый, и власть при крахе Лукашенко перейдет именно к нему, а не к какому-нибудь деятелю с олигархическими замашками.

Но более того, в мышлении белорусского народа уже и Евросоюз как стойкий оппонент Лукашенко в виде санкций, приобрел солидную почву. И очевидную почву с экономической мощью, политической культурой и институтами первого. А это, как ни крути, парламентская демократия. Никто не спорит, что советская демократия в социалистическом варианте еще лучше, и не все в Евросоюзе идеально, но хотя бы так. То есть, шансы на парламентскую демократию в Беларуси, и в отличие от российской и украинской олигархической президентуры, куда уж выше хоть объективно, хоть субъективно. Факт это или не факт?!.. Железный факт!

***

Итого, подписанты «Открытого мнения» вроде бы советуются, что делать. А помогать убирать Лукашенко к чертовой матери – и, «о ужас» российских черносотенцев типа Стрелковых-Дугиных-Малофеевых, не говоря о самом Путине – помогать четко, ясно и определенно Тихановской-Латушко вкупе с Координационным Советом ради парламентской демократии по образцу Евросоюза. Хотя бы это как первый шаг к социализму и советской республике. Более того, это должен говорить ни только автор, а всякий НОРМАЛЬНЫЙ социалист, хотя бы по минимуму читавший Маркса-Ленина.

И никакого НАТО в Беларуси не будет при малейшем желании Кремля. Не в виде страшилки для внутреннего потребления, а именно в действительном и рациональном ключе. Да проще простого: к примеру, НАТО нет до сих пор в так называемой бандеровской Украине – так какого черта оная появится в Беларуси?!.. Вся эта хрень только для внутреннего потребления, чтобы пугать народ и поддерживать путинский режим, и ничего более.

Образно, но коротко говоря, даже если российские самолеты разбомбят к чертовой матери натовскую часть, появившуюся в Беларуси, а российские спецназовцы высадятся и добьют раненых ножом по горлу, и выложат все это даже в «трубу» – и что?!.. А ничего! Абсолютно ничего. Весь мир посмотрит на карту, увидит, насколько близко Москва, и будет молчать, как рыба. Абсолютно весь мир поймет права и действия Москвы, и абсолютно весь мир не захочет вякать по причине горячей мировой войны.

Да и не будет никакого НАТО в Беларуси, связанной тысячью нитями с Россией; и даже одна угроза санкций прекратит такие мысли на корню. Все это бред, бред и еще раз бред - лишь бы напугать россиян, и не допустить приближение хотя бы парламентской демократии для сравнения с невиданно дикой, невиданно жестокой, невиданно олигархически разнузданной и бесталанной путинской диктатурой.

Другое дело, что белорусские социалисты, вкупе с российскими, разумеется, на этом не остановятся. Другое дело, что, подорвав путинский фактический феодализм борьбой с европейским менеджментом – МЫ ПОЙДЕМ ДАЛЬШЕ, и к нашей главной цели в виде социалистической федерации советских республик. Но об этом уже последующий разговор.