"Кухарка может управлять государством, а портной??..."

В прошлом году мы вам рассказывали, как, имея три копейки денег и неделю времени, можно поставить на любой площадке полномасштабную оперу. Вот вы хихикали и крутили пальцем у виска, а режиссёр Полина Бертэн со своим Международным культурно-просветительским проектом "Опера для всех" уже в который раз посрамила всех скептиков, сделав невозможное - кинув клич по всему миру, собрав солистов из разных городов и весей, поставила "Царскую невесту", показав её в Тульском Кремле и в Царских Палатах московского Кремля.



Но это были ещё цветочки. Ягодки наступили в нынешнем, коронавирусном 2020-м - вы представляете себе, что такое поставить оперу с теми же исходными данными, но в условиях пандемии? Когда жизнь скована карантином, солисты один за другим уезжают в ковидник, а последняя замена заболевшего певца происходит в последнюю ночь перед премьерой?? Не знаю, как у вас, у меня бы полголовы седых волос появилось, а Полина Бертэн всё так же энергична, только лишь похудела и помолодела. В этом году выбор материала для её "Оперы для всех" оказался счастливым - он пал на оперу-буффу одного из наших лучших отечественных композиторов, грандиозного мелодиста и корифея лёгкого жанра Александра Борисовича Журбина. Журбину любые жанры подвластны, и комическая опера "Счастливый день" стала ключевым событием не только большого юбилейного фестиваля А. Журбина, отметившего 75-летие, но и главным музыкальным событием зловещей коронавирусной осени. Композитор Журбин и режиссёры Бертэн и Дмитрий Маркин не заражены столичным снобизмом, и легко пошли на эксперимент - провести мировую премьеры оперы в Туле, раз уж "Опера для всех" там прижилась. Дирижёр тульского симфонического оркестра Владислав Лаврик дирижировал "Счастливым днём" и в Туле, и в Московском Доме Музыки, в который приехали и тульский хор, и оркестр - получилось удивительное сотворчество тщательно отобранных солистов с одними из лучших музыкальных коллективов страны.



Сам Журбин - настоящий человек-праздник, и музыка его такая, - лёгкая, воздушная, дающая ощущение полёта. Но не он один стал отцом успеха "Счастливого дня": либретто написал всем вам знакомый Михаил Марфин, памятный прежде всего по капитанству в команде КВН Московского химико-технологического института, один из главных телевизионных персонажей конца 80-х - начала 90-х, любимец публики и тоже человек-праздник и человек-оркестр. Первое отделение "Счастливого дня" - весёлый и безумный вертеп с переодеваниями, перевоплощениями, плутовством и скетчами, сумасшедшие любовные многоугольники из хитрецов-костюмеров в исполнении Андрея Макарова и Дмитрия Орлова (поскольку опера пародийная и прокладывает мостик в современность, то обычные сказочные портные именуются кутюрье), корчмаря (Дмитрий Мазанский, памятный нам по партии жениха Марфы в прошлогодней "Царской невесте") и его дочки (хрустальное сопрано Полины Клинниковой), придурковатого Короля (иронический баритон Максима Сударева), хитрожопого Министра (солист блестящего драматического дарования Вениамин Егоров из "Новой Оперы"), гламурной фифы-фрейлины (густое меццо Софии Ефимовой (Голд)) и других острохарактерных, гротесковых персонажей социума, в котором по одёжке не только встречают, но и провожают. Второе действие - головокружительный балаган на андерсеновский сюжет "Нового платья короля", сплавленный с бессмертными моралите Евгения Шварца, с едкими референсами и ехидными цитатами из Ленина ("кухарка может управлять государством, а портной??"), апелляцией к классовой борьбе, весёлым зубоскальством про мощение дорог плиткой и платные парковки, безудержным стёбом и глумежом над поправками в Конституцию и сроками королевского правления. Спойлер - Король на сцене действительно голый, а разоблачает его, как и у Андерсена, маленький мальчик, который на самом деле девочка.



Андерсен, как известно, в жизни был преунылым персонажем, и сказки у него не смешные, а трагические. Но в интерпретации Журбина и Марфина, олицетворяющих оптимизм и остроумие, социальная драма становится зубодробительной социальной сатирой, а виртуозные ансамбли и речитативы позволяют поддерживать такую динамику развития действия, что зритель с трудом успевает за ней уследить, но при этом в глазах у него не мельтешит, а в ушах не сумбур вместо музыки, а россыпь музыкальных фраз, которые потом будешь много дней будешь напевать и насвистывать.





Проклятый коронавирус не просто ополовинил хор и оркестр, не просто вчетверо сократил количество слушателей в зале, но и в принципе поставил на паузу и юбилейный фестиваль Журбина, и триумфальное шествие по России проекта "Опера для всех". Единственное, в чем сомневаться не приходится, так это в том, что после окончания мирового оцепенения любой российский и зарубежный театр почтёт за честь принять у себя постановку "Счастливого дня".



Наберёмся же терпения и будем предвкушать.