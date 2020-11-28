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Московский листок

"Кухарка может управлять государством, а портной??..."

Опубликовано 28.11.2020 автором в разделе комментариев 3

театр митина
"Кухарка может управлять государством, а портной??..."

В прошлом году мы вам рассказывали, как, имея три копейки денег и неделю времени, можно поставить на любой площадке полномасштабную  оперу. Вот вы хихикали и крутили пальцем у виска, а  режиссёр Полина Бертэн со своим  Международным культурно-просветительским проектом  "Опера для всех" уже в который раз  посрамила всех скептиков, сделав невозможное   -   кинув клич по всему миру, собрав  солистов из разных городов и весей,  поставила  "Царскую невесту", показав её в Тульском Кремле и в Царских Палатах московского Кремля.

Но это были ещё цветочки.  Ягодки наступили в нынешнем, коронавирусном 2020-м    -  вы представляете себе, что такое поставить оперу с теми же исходными данными, но в условиях пандемии?  Когда жизнь скована карантином, солисты один за другим уезжают в ковидник, а последняя замена заболевшего певца происходит в последнюю ночь перед премьерой??  Не знаю, как у вас, у меня бы полголовы седых волос появилось, а Полина Бертэн всё так же энергична, только лишь похудела и помолодела.  В этом году выбор материала для её "Оперы для всех"  оказался счастливым    -  он пал на оперу-буффу одного из наших лучших отечественных композиторов, грандиозного мелодиста и  корифея  лёгкого жанра Александра Борисовича Журбина.  Журбину любые жанры подвластны, и  комическая опера "Счастливый день" стала ключевым событием не только большого юбилейного фестиваля А. Журбина, отметившего 75-летие, но и главным музыкальным событием  зловещей коронавирусной осени.  Композитор Журбин и режиссёры Бертэн и Дмитрий Маркин  не заражены столичным снобизмом, и  легко пошли на эксперимент   -  провести мировую премьеры оперы в Туле, раз уж  "Опера для всех" там прижилась.  Дирижёр тульского симфонического оркестра Владислав Лаврик дирижировал "Счастливым днём" и в Туле, и в Московском Доме Музыки,  в который приехали и тульский хор, и оркестр   -   получилось удивительное сотворчество  тщательно отобранных солистов с одними из лучших музыкальных коллективов страны.

Сам  Журбин   -   настоящий человек-праздник, и музыка его такая,  -  лёгкая, воздушная, дающая ощущение полёта.   Но не он один стал отцом успеха  "Счастливого дня":  либретто написал всем вам знакомый Михаил Марфин, памятный прежде всего по капитанству в команде КВН Московского химико-технологического института, один из главных телевизионных персонажей конца 80-х  -  начала 90-х, любимец публики и тоже человек-праздник и человек-оркестр.  Первое отделение "Счастливого дня"   -  весёлый и безумный вертеп с переодеваниями, перевоплощениями, плутовством и скетчами,  сумасшедшие любовные многоугольники из хитрецов-костюмеров в исполнении Андрея Макарова и Дмитрия Орлова (поскольку опера пародийная и прокладывает мостик в современность, то обычные сказочные портные именуются кутюрье),  корчмаря  (Дмитрий Мазанский, памятный нам по партии жениха Марфы в прошлогодней "Царской невесте")  и его дочки  (хрустальное сопрано Полины Клинниковой),  придурковатого Короля  (иронический баритон Максима Сударева), хитрожопого Министра  (солист блестящего драматического дарования Вениамин Егоров из "Новой Оперы"), гламурной фифы-фрейлины  (густое меццо Софии Ефимовой  (Голд))  и других  острохарактерных, гротесковых персонажей  социума, в котором по одёжке не только встречают, но и провожают.   Второе действие    -   головокружительный балаган на андерсеновский сюжет "Нового платья короля",  сплавленный с бессмертными моралите  Евгения Шварца,  с едкими референсами  и ехидными цитатами из Ленина  ("кухарка может управлять государством, а портной??"), апелляцией к классовой борьбе, весёлым зубоскальством про мощение дорог плиткой и платные парковки,  безудержным стёбом и глумежом над поправками в Конституцию и сроками королевского правления.  Спойлер    -   Король на сцене действительно голый, а разоблачает его, как и у Андерсена, маленький мальчик, который на самом деле девочка.

Андерсен, как известно, в жизни был преунылым персонажем, и сказки у него не смешные, а трагические.  Но в интерпретации Журбина и Марфина, олицетворяющих оптимизм и остроумие, социальная драма становится зубодробительной социальной сатирой, а  виртуозные  ансамбли и речитативы  позволяют поддерживать такую динамику развития действия, что зритель с трудом успевает за ней уследить, но при этом в глазах у него не мельтешит, а в ушах не сумбур вместо музыки,  а россыпь музыкальных фраз, которые потом будешь много дней будешь напевать и насвистывать.



Проклятый коронавирус не просто ополовинил хор и оркестр, не просто вчетверо сократил количество слушателей в зале, но и в принципе поставил на паузу и юбилейный фестиваль Журбина, и триумфальное шествие по России проекта "Опера для всех".  Единственное, в чем сомневаться не приходится, так это в том, что после окончания мирового оцепенения любой российский и зарубежный театр почтёт за честь принять у себя постановку "Счастливого дня".

Наберёмся же терпения и будем предвкушать.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: "фамилия Юсуфзай?"
...Ослик ИА-ИА-ИА-ИА! написал 28.11.2020 11:00
а как же я?
меня-то забыли?
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дикая смесь эта самая
митЬка дЫрькина, в миру басмачиха написал 28.11.2020 10:50
вот, нахyя, мне, нужны всяческие ногижопозадиралки и прочие актеркорежиССерки?
.
- Да пидoры они, все, там!(С)
х/ф - Брат
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(без названия)
><> написал 28.11.2020 10:41
Митина, настоящая фамилия Юсуфзай?
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