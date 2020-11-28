Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50%

Опубликовано 28.11.2020 автором Марина Веригина в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50%

Московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%).

И это не всё. Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым.

А почему? А потому что на скорых сейчас большая нагрузка, вызовов очень и очень много. Облегчить ситуацию должны новые меры. Больных теперь будут сразу везти на КТ — если она покажет средне-тяжёлую или тяжёлую форму пневмонии (это от 50% поражения), то пациента положат в клинику.

Если же нет, а также не требуется ИВЛ, речь не про лежачих пациентов и нет сопутствующих заболеваний — москвичам придётся лечиться дома. Ранее в больницу везли больных уже с 25%-ным поражением лёгких. Кроме того, медики перестают проводить тесты на корону взрослым. Детям их оставят, но и то только при госпитализации.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7558 написал 28.11.2020 11:17
Кинуть на Ковид пару миллионов полицаев, вертухаев и чекистов - пусть хоть какую-нибудь пользу государству начнут приносить, больных перевозят, санитарят, хоронят?
И бюджету легче - не надо его пересматривать в пользу людей?
Ответить
(без названия)
йййй написал 28.11.2020 10:28
На тему белиберды Яхкинда и подобных идиотов что, дескать, смертность высокая не из-за коронавируса, а потому вся медпомощь сконцентрировалась на насморке и забыли про обычные заболевания.
.
Разумеется смертность в том числе и из-за недостатка медпомощи другим больным, но не из-за паники и неверного распределения помощи между разными больными, а из-за того что коронавирус действительно приводит к большому количеству больных нуждающихся в медпомощи.
Перспектива такой ситуации ясно просматривалась еще весной (да даже еще в конце прошлой зимы) и озвучивалось неоднократно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Об исполнении Конституции РФ
Об исполнении Конституции РФ
24.11.2020
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
27.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О Беларуси еще раз (2)
Скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (1)
"Кухарка может управлять государством, а портной??..." (3)
Путин нарушил собственный указ, но ему за это ничего не будет (10)
Ко дню рождения советского импрессиониста (5)
Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов Владимира Путина (18)
Мэрия Москвы арендовала собственное здание под коронавирусный госпиталь за 223 млн руб (3)
Реорганизация вместо оптимизации (6)
Кремль поручил "Единой России" взять две трети голосов на выборах в Госдуму (8)
Росавиация предложила наказать руководство "Победы" за рейс в поддержку Дзюбы (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Хроники прорыва: Англия официально отрицает права России на Сибирь.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять т
Дарья Митина Дарья Митина: Счастливый день!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Заплатит ли Путин 4 тысячи рублей за нарушение масочного режима?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мои 7 копеек ко дню рождения замечательного художника
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss