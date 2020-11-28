Московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%).

И это не всё. Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым.

А почему? А потому что на скорых сейчас большая нагрузка, вызовов очень и очень много. Облегчить ситуацию должны новые меры. Больных теперь будут сразу везти на КТ — если она покажет средне-тяжёлую или тяжёлую форму пневмонии (это от 50% поражения), то пациента положат в клинику.

Если же нет, а также не требуется ИВЛ, речь не про лежачих пациентов и нет сопутствующих заболеваний — москвичам придётся лечиться дома. Ранее в больницу везли больных уже с 25%-ным поражением лёгких. Кроме того, медики перестают проводить тесты на корону взрослым. Детям их оставят, но и то только при госпитализации.