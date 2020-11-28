Московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%).
И это не всё. Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым.
А почему? А потому что на скорых сейчас большая нагрузка, вызовов очень и очень много. Облегчить ситуацию должны новые меры. Больных теперь будут сразу везти на КТ — если она покажет средне-тяжёлую или тяжёлую форму пневмонии (это от 50% поражения), то пациента положат в клинику.
Если же нет, а также не требуется ИВЛ, речь не про лежачих пациентов и нет сопутствующих заболеваний — москвичам придётся лечиться дома. Ранее в больницу везли больных уже с 25%-ным поражением лёгких. Кроме того, медики перестают проводить тесты на корону взрослым. Детям их оставят, но и то только при госпитализации.
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стоик7558 написал 28.11.2020 11:17
И бюджету легче - не надо его пересматривать в пользу людей?
йййй написал 28.11.2020 10:28
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Разумеется смертность в том числе и из-за недостатка медпомощи другим больным, но не из-за паники и неверного распределения помощи между разными больными, а из-за того что коронавирус действительно приводит к большому количеству больных нуждающихся в медпомощи.
Перспектива такой ситуации ясно просматривалась еще весной (да даже еще в конце прошлой зимы) и озвучивалось неоднократно.