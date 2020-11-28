Является ли Россия фан-клубом Навального? Или пока еще Путина?..

Алексей Навальный призвал Евросоюз поменять санкционную политику в отношении России в качестве ответа на его отравление и недопуск оппозиционных кандидатов к выборам. Он считает, что необходимо вводить санкции в отношении «российских олигархов», близких к президенту Путину.

По мнению Навального, ограничительные меры в отношении глав силовых структур не играют весомой роли, поскольку у них нет личных заграничных счетов.

«Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги. Российские олигархи, не только старые, но и новые, как например ближайшее окружение Владимира Путина,— они должны стать объектами санкций»,— сказал Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте. И добавил, что российские власти не относятся серьезно к санкциям, направленным не против окружения господина Путина.

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Мнения в России разделились: кто-то принялся осуждать Навального за "измену", а кто-то, наоборот, поддержал - не слишком-то у нас много сочувствующих "путинским миллиардерам". Да и миллиардерам вообще - Лебедев вон не "путинский", да и не особо российский уже, но над "сибирским бароном" вся Россия хохочет.

Но даже из истории - когда большевики желали поражения собственному правительству в мировой войне, далеко не все их поддержали. Хотя на финал большевики и правы оказались...

А Навальный и не большевик, даже рядом не стоял. Буржуазный политик, с сильным националистическим элементом - и против национального капитала?

Вот взять хотя бы Усманова, с которым у Навального сложились особенно нехорошие отношения - он уже второй фильм снимает, взяв себе в помощники способного режиссера Кончаловского. Оба фильма - очень сильные, особенно первый, про Микеланджело, который привлек куда меньше внимания, нежели второй, сильно "на злобу дня", о событиях в Новочеркасске - там уже и Оскар светит... Так что, лишить Усманова возможности снимать кино?

И ведь случись что, тот самый Усманов первый объявит себя "жертвой режима" - мол, у него постоянно вымогали деньги в знак лояльности... А он не хотел, он кино хотел снимать.

И Кончаловский хотел снимать свою жену в роли номенклатурной работницы, а рестораны богатого питания Юлии Высоцкой по всей стране - это так, озорство. Ни к буржуазии, ни тем более к продюсерским талантам Усманова отношения не имеют.

Или вот Лебедев, отец пэра Англии - ведь 60 миллионов фунтов отдали на британскую благотворительность сибирские бароны. И по ним - санкциями?

И Дерипаска благотворительствует по всему свету, и другие многие. И рабочие места - отними у них часть прибыли, и сразу начнется экономия. На чем? Да на рабочих, на ком еще экономить - на себе, что ли?.. И опять Путину в Пикалево ехать.

Дурацкая вообще затея с этими санкциями, а уж политику, претендующему на популярность в России, не стоит призывать иностранные правительства как-то влиять на внутреннюю нашу политику. Как это выглядит? Сейчас российские рабочие и крестьяне с примкнувшей к ним трудовой и нетрудовой интеллигенццией, недополучив круассанов к завтраку, сразу же побегут свергать правительствол, в котором прежде души не чаяли?

Или "путинские миллиардеры", недополучив своих кровавых доходов, кинутся сыпать диктатору в персональный чайник то ли полоний, то ли "Новичок"?

Конечно, Навальный настолько популярен, что у него образовалась фанатская аура, которой нравится все, что он делает, и что сделает в будущем. Но на выборах решают не фанаты, а более широкая часть населения. И с ней надо бы как-то поделикатней, чтобы не вышло как с одним популярным журналистом, пообещавшим вернуться в Москву на "Абрамсе"... Хотя с политиками так бывает - начинают считать всю Россию своей фан-группой. Примерно как Путин.

Нет, ну на хрена же брать на себя ответственность еще и за глупости всей Европы?

А.Б.