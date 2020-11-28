Кудрин ожидает появление миллиона новых бедных к концу 2020 года

Спад в экономике России в 2020 году может составить до 4,5%, а количество бедных увеличится примерно на миллион человек, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

"У нас примерно на миллион (человек) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно", - цитирует Кудрина Интерфакс.

По его словам, в России падение уровня жизни граждан во втором квартале превышало 8%, в третьем - уже 4,5%.

Как он добавил, "такого кризиса, как сейчас, когда вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская растет меньше, чем обычно, это означает, что это новая реальность для всего мира".

По его словам, пандемия вызвала падение экономики в Европе по итогам года на 8-9%, Великобритании - на 11%, экономика РФ, по официальному прогнозу, упадет на 3,9%. "Думаю, больше (падение российской экономики составит) 4%, может быть, 4,5%", - сказал Кудрин.