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Московский листок

Энгельс - 200

Опубликовано 28.11.2020 в разделе комментариев 0

28 ноября 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения великого немецкого экономиста, философа и общественного деятеля Фридриха Энгельса. 

С юбилеем поздравляет профессор МГУ Александр Владимирович Бузгалин.



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