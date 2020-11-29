Украденное время жизни

Понятия

Начать тему необходимо с понятий и начнём с вопроса, что есть собственно наша жизнь? Что это такое?

Это ситуация, когда мы являемся (можем являться) активными участниками всего происходящего на Земле. Земля – это много! А как быть, если мы «никогда не бывали дальше околицы села»? Ну, положим, не были, ну так ведь и «наше село», и даже наша семья находятся на Земле, и наше участие о всех проблемах и событиях села и своей семьи – это тоже участие в том, что происходит на Земле.

А если мы не будем активными участникам всего происходящего на Земле, а если нам на всё происходящее на Земле наплевать? Это что – не жизнь?

Сами посудите: если бы ваша мама сделал аборт и вас бы выбросили в отходы гинекологического отделения, то вы бы тоже не участвовали в происходящем на Земле. Ну, или если вы помрёте, то вполне сможете из гроба плевать на всё, не так ли?

Во и подумайте, если ваш отказ от участия в происходящем на Земле, о котором вы говорите и о котором (нет сомнений) мечтаете, не отличается от вашей смерти, то почему даже вам надо называть это вашей «жизнью»? Только потому, что вы как живой организм существуете? Ну, тогда это не жизнь, а ваше «существование», и вы с научной точки зрения не человек, а только «организм».

Понятно, что я не смог убедить организмы в том, что они не живут, а существуют (да оно организмам и всё равно), но выше я исполнил свой долг - оговорил понятия и теперь продолжу о жизни именно людей.

Из чего состоит наша жизнь сегодня?

Примерно треть времени жизни занимает сон, около четверти чистого времени занимает работа (если она есть) и остальное время (исключая поездки к работе) – свободное. Следовательно, мы живём – мы активные участники происходящего на Земле – около двух третей всего времени, отпущенного нам судьбой биологического существования (я исключил сон).

А живём ли мы все две трети нашей оставшейся жизни?

Работа

Мы безусловно живём, когда работаем.

Точнее сказать, должны были бы жить, когда работаем. Но для этого наша работа должна быть, во-первых, нужна жизни (скажем, другим людям), во-вторых, мы на этой работе должны быть людьми – должны творить. Ведь и лошадь работает, но её нельзя считать активным участником происходящего на Земле, поскольку она работает исключительно, чтобы её кормили – чтобы существовать. Не будет работать (а есть такие лошади – с норовом), то её тут же ведут к живодёру, там удар кувалдой по голове, шкуру – на подошвы или головки сапог, мясо – на колбасу или на корм свиньям. То есть лошадь хотя и заставляют работать, но она не живёт, - лошадь существует.

И сейчас, когда труд разделён до крайних пределов (и уже разделён далеко за пределами здравого смысла), когда работника ставят в жёсткие рамки инструкций (и в основном потому, что нынешнее поколение в среднем тупое и ленивое и без инструкций ни на что не способно), массы как бы людей и на работе не живут, а существуют, - являются не людьми, а всего лишь живыми организмами.

И в их распоряжении остаётся всего чуть больше трети жизни.

«Свободное» время

Ну, а когда наступает свободное время, то и организмы живут, но только когда исполняют знакомые им работы по своему обслуживанию и перемещению. Как на это ни смотри, а это всё же активное участие в том, что происходит на Земле. А в остальное время всё более и более значительные массы организмов просто существуют.

А вот человек и в свободное время активно участвует в том, что происходит на Земле, и даже без какой-то зауми. Он, скажем, работает на даче, ходит на рыбалку или на демонстрации, или, к примеру, занимается детьми.

Это очевидное участие в происходящем на Земле, но это далеко не всё, поскольку даже всё это очень редко занимает оставшуюся треть жизни человека.

Виды информации

Человек бодрствуя, не может не думать, поэтому человек активно участвует в том, что происходит на Земле даже тогда, когда просто узнаёт, что именно на Земле происходит и почему происходит. Скажем, смотрит телевизор или читает газету, или, как уже многие могут, - «сидит в интернете».

И вот тут надо понять разницу в той информации, которая «происходит на Земле», и той, которая «происходит у отдельных людей», поскольку в получении и усвоении этих знаний заключена принципиальная разница между людьми и организмами.

Какую информацию можно отнести к той, которая «происходит на Земле»?

Вот вы едите хлеб или мясо, и знание того, как хлеб и мясо получены, - это знание того, что происходит на Земле. Вы ездите на автомобиле, и знание того, как автомобиль устроен, - это знание того, что происходит на Земле. Вы работаете за компьютером, знание того, как компьютер работает, - это знание о том, что происходит на Земле. И это активное участие в происходящем. Да, да – знаю, знаю, - всего знать нельзя, но я привел выше образцы информации, которые без сомнений нужно отнести к происходящему на Земле.

И знание о том, что произошло у ваших родственников и знакомых, которым вы можете потребоваться для помощи, - это тоже активное участие в жизни.

И знание законов, которые действуют в обществе, и уж безусловное знание основного закона - Конституции своей страны, – и это, безусловно, тоже активное участие в жизни.

А вот знание о том, что какой-то человек попал в автоаварию или где-то что-то загорелось, или разбился самолёт или какая-то артистка пришла на какую-то тусовку без трусов под платьем, - это знание не о том, что происходит на Земле! Это знание о том, что происходит у отдельных людей или компаний таких людей, - это события, которые не имеют к вам никакого отношения и в которые вы никак не можете вмешаться. Это то, что называется «сплетни».

Всевозможные романы, особенно «научно-фантастические» произведения, фильмы этого же рода, компьютерные игры, - вся информация о чём-то сугубо вымышленном, - тоже является информацией, которую необходимо отнести к сплетням.

К сплетням нужно относить и болтовню различных «политологов» о политике. Вдумайтесь, политологи - это ведь люди, которые не способны руководить цветочным ларьком, но они с умным видом рассуждают о том, что думают, что хотят и что нужно делать руководителям государств! Ну, как их, часто просто дебильную болтовню, за которую они никак не отвечают, отнести к информации о происходящей на земле? К этому же классу можно отнести и болтовню основной массы блогеров.

Меня спросят - ну и что из того, что мы слушаем сплетни?

А то, что чем больше вы узнаёте этих сплетен, тем быстрее превращаетесь из человека в организм. Почему?

Да потому, что память человека имеет ограниченный объём, и если вы её загружаете трусами никому ненужной бабы, то вы не грузите её знаниями о жизни. Этих знаний о жизни в вашей памяти становится всё меньше и меньше, и вы начинаете всё меньше и меньше активно и, главное, осознано, участвовать в том, что происходит на Земле. Почему? Потому, что вы начинаете всё меньше и меньше ПОНИМАТЬ, что именно происходит на Земле и даже просто вокруг вас, - вы из человека превращаетесь в простой организм. И теперь вы как овца, которая пойдёт за любым, обещающим вкусную травку. Или за тем, кто вас просто нагло погонит туда, куда ему необходимо.

Вот, к примеру, этот COVID-19 - ситуация, когда дебилы с перепугу натягивают на себя противопылевые маски в неспособности понять, что им нет никаких оснований вообще бояться. Когда дебилы, как стадо баранов сносят наглое попрание их человеческих прав.

Это вызванная СМИ мировая паника от обычного сезонного ОРВИ поражает, но с другой стороны, - а что вы хотите от организмов, которые с детства не живут, а существуют? Существуют и радуются своему существованию (им больше нечему радоваться), и это своё существование считают самым ценным в жизни.

Превращение

Кто обеспечивает превращение человека в организм? Человека! Об организмах в данном случае речь не веду.

Уже многие не помнят, а ещё больше и не знают, о чём сообщалось в СМИ Советского Союза даже накануне уничтожения СССР и социализма. В 80-х и начале 90-х даже не откровенные предатели, а просто организмы, которым дали слово на телевидении и в прессе, начали критиковать СМИ СССР за то, что советские СМИ информируют граждан о совершенно «неинтересных людям новостях» типа урожая в областях и районах Советского Союза, выполнении планов промышленностью или строительстве жилья. А по мнению этих организмов, надо гражданам рассказывать о трусах на бабах, а этих баб объявить «звёздами», и балаболить и балаболить про этих «звёзд». Вот это типа гражданам страшно интересно.

А дальше эти организмы захватили СМИ с помощью уже откровенных предателей в правящей партии (и, главное, в Комитете государственной безопасности, в котором предателями стали практически поголовно все работники). И начали балаболить про «интересное». Интересное их слабым, дебильным мозгам.

Между тем, сведения об урожаях, сообщаемых СМИ СССР, были очень интересны, но, правда, только людям – тем, кто был активным участником происходящего на Земле – кто понимал, что на Земле происходит. Как это могло быть не интересно? Ну смотрите.

Положим СМИ передавали, что из-за засухи урожайность и сборы зерна в СССР снижаются, и люди понимали, что это приведёт к увеличению продаж мяса и мясных изделий как в государственных магазинах, так и на рынках. Потому, что отсутствие кормов приведёт к тому, что колхозы и частные лица начнут резать скот. А если сообщают о рекордных сборах зерна, то это значит, что с мясом в этом году будут трудности, поскольку колхозы и частные лица начнут наращивать поголовье скота и ограничат его забой.

И неужели это менее интересно, чем скажем, новости нынешней России. Вот, скажем, новости, объявленные «главными» ура-патриотическим сайтом rusnext:

«- Солдат-срочник расстрелял людей на воронежском аэродроме Балтимор;

- Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина;

- Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко;

- 4 ноября День народного единства;

- Теракт в Вене, неизвестные открыли огонь по людям в нескольких районах города;

- Американский политолог заявил о надвигающейся войне с Китаем;

- Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации;

- В МИД РФ пообещали помочь Еревану, если боестолкновения будут происходить в Армении;

- Мощный взрыв и пожар на территории студенческой поликлиники в Челябинске;

- Муфтий Чечни пригрозил французам «вопросами» от чеченцев из-за слов Макрона;

- Минобороны Армении получило до 30 тел военных от Азербайджана;

- Французам запретили выходить из дома без необходимости;

- Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви «исламским фашизмом»;

- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия;

- Нурмагомедов победил Гэтжи и завершил карьеру;

- В Росморречфлоте сообщили о взрыве на танкере под российским флагом в Азовском море;

- Боимся простудиться на ваших похоронах: Путин резко ответил ждущим затухания России».

Это главные мировые новости с 22 октября по 19 ноября 2020 года по версии rusnext. Главные! (Спасибо, что этот сайт хотя бы не кормил читателей коронавирусом в качестве главных новостей).

Но что из этих новостей может помочь читателю понимать происходящее в мире? Высказывания известных мудаков? Которые они уже завтра поменяют на противоположные? Единственная новость о действительно происходящем на Земле – что Франция совсем уж опустилась и у неё правительство совсем уж идиоты. Но не мало ли это на 17 новостей? И чем эти новости менее интересны новостей о строительстве коммунизма в СССР, а ведь во времена СССР строительство коммунизма - это было главное, что происходило на Земле, и это главное было признано всем миром.

Правда, люди в СССР впитывали получаемую из СМИ Советского Союза информацию и потому, что она их радовала или огорчала, как граждан своей страны и людей. Ведь от успехов экономики ИХ ГОСУДАРСТВА зависело, как скоро будет построена материально- техническая база коммунизма и наступит изобилие безо всякого дефицита.

А сейчас у граждан России нет их государства, нет их экономики, нет их природных ресурсов. Ничего нет.

Не для организма

Но, повторю, организму, который ничего не знает о происходящем на Земле, новости в Советском Союзе реально было не интересны - он не понимал, о чём речь. Даже организму в СССР. Какой-такой «коммунизм», если ему приходится в очереди за вожделенной колбасой стоять?! Организм никогда не видел и не интересовался, как выглядит колос пшеницы, не отличит коровы от лошади, не представляет, как строятся дома. Он в СССР и на работе не работал, а устраивался так, чтобы не работать. Как устроился тот же Чубайс – «учёным» в какой-нибудь научно-исследовательский институт, - «пусть работает железная пила, не для работы меня мама родила». То есть, организм и на работе не жил, а существовал. Ну и зачем ему знать про урожайность в СССР или выполнение планов?

Но зато у организма зад прикрывают трусы, про трусы организм всё знает, и вот про трусы ему интересно.

(Я потому «прицепился» к трусам, что память с 90-х сохранила поразивший тогда случай – на первые полосы тогда ещё газет была вынесена «главная новость планеты» – какая-то там американская актриса на какую-то их тусовку пришла в платье, но без трусов. Я тогда, только вышедший из СССР, просто охреневал – как такое считать новостью, и как такое выносить на первую полосу?!).

Что в итоге?

Отказ от информации о происходящем на Земле, ведёт к неспособности понимать, что происходит и на Земле, и даже в ближайшем окружении такого человека. В результате он перестаёт жить – он начинает существовать. Он из человека становится организмом. Наверное, многим организмам нравится именно существовать, наверное, организмы ненавидят жизнь людей, но речь идёт, повторю, не о них.

(Вы, организмы, вообще не лезьте в этот разговор – живите себе как хотите!).

Воры

Речь идёт о людях и о жизни людей – о том, что и они могут стать организмами, способными только существовать. И непременно станут, если перестанут получать информацию о происходящем в мире и заменят её сплетнями.

А это происходит чрезвычайно просто.

Ведь нынешние СМИ комплектуются не людьми, а уже организмами, такими, которые не способны отделить информацию от сплетен, мало того, информация о происходящем на Земле им непонятна и поэтому они её избегают. Организмы СМИ рады бы, да не могут ничего вам дать, кроме сплетен, да ещё и сообщённых этим организмам мировыми информагентствами. Если в их информации и проскочит новость, которую полезно знать людям, так это будет независимо от этих «журналистов» – случайно.

Кем являются эти «журналисты»? Это воры! Они для получения своих денежных доходов ВОРУЮТ время вашей жизни на сообщении вам совершенно ненужной информации.

А кем являетесь вы, потребляющие всю эту информационную муть? Самоубийцей! Вы сами убиваете время, в которое могли бы жить! Но вы отказываетесь от жизни, переходя к существованию. Бодрствующий человек ведь не может не думать, и организм смотрит и смотрит сплетни, даже не пытаясь задуматься – а зачем мне весь этот словесный понос?

У Уинстон Черчилль есть афоризм: «Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем». Да, средний избиратель – это дебил. Но и Черчилль неправ - демократия тут ни при чём, - это аргумент против того, чтобы пускать в СМИ никогда и нигде не работавших сопляков, младше 50 лет. Которые и делают из избирателя дебилов. Подлецы в СМИ одурачивают избирателя, а вот эти дебилы СМИ делают из избирателя дебилов.

Как быть

Как быть? А вы не смотрите и не слушайте СМИ, а если уж пришлось, то оценивайте – это информация о происходящем на Земле или о происходящем с отдельными лицами? Это факты или болтовня очередного «политолога» или «историка»?

А как тогда получать информацию?

Есть книги о происходящем в мире (даже романы, но с фактами реальной жизни), а если вам доступен интернет, то там сегодня можно найти информацию практически обо всём, что происходит в жизни, – было бы желание.

И ещё. Есть поговорка – «заставь дурака богу молится, так он себе и лоб разобьёт». Во время бодрствования мы думаем – мы не можем не думать. И если эти мысли трудные – о проблемах – то мозгам (Душе) нужен отдых. Нужно поменять тему того, о чём думаешь. И вот тут подойдёт что угодно, что даст возможность отвлечься от проблем – что даст возможность мозгам (Душе) отдохнуть – даже так информация, которую жуют организмы – тот же юмор. Но надо понимать, когда вы живёте, а когда отдыхаете от своей жизни. И, соответственно, необходимо стараться жить, жить и жить как можно больше.

Не воровать у себя время своей жизни!

P.S. Вот преподаватели МГУ рассказывают об умственных способностях будущих журналистов СМИ.

«…результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24—25 ошибок. Практически в каждом слове по 3—4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение… например, что, по-вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез наю (не знаю), генирал, через-чюр, оррестовать. Причем все это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются

…набор студентов формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не просто «пятерка», а «суперпятерка», поскольку отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов…

В итоге они не умеют не только писать, но и читать: просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях. Например, полное отсутствие представлений об историческом процессе: говорят, что университет был основан в прошлом, ХХ веке, но при императрице Екатерине…

Дети не понимают смысла, написанного друг другом. …С некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 ошибок… Тут один претендент на работу в анкетной графе «Образование» написал – «ВИСЧЕЕ. ФЕЛФАК»».

Это те, которые вскоре будут сообщать вам новости! А что они могут знать об остальных предметах школьного образования и о жизни?