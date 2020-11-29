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Московский листок

Ежегодное послание Путина будет в другом году

Опубликовано 29.11.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Ежегодное послание Путина будет в другом году

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не стоит ждать в этом году. В этом вопросе лучше ориентироваться на начало 2021 года.

«В этом году его, наверное, не будет до конца года. По крайней мере пока не планировалось», — цитирует его РИА Новости. По словам Пескова, в России не существует какой-либо юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.

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Правда, немного ранее в Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря - наверно, пошутили. А что? Хорошая шутка: сначала все ждут президента 17 декабря, а потом выходит Песков и говорит: "Не, лучше после Нового года, может, к Дню советской армии или к 8 марта".

Обращение главы государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией РФ. В соответствии с пунктом «е» ст. 84 Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации "обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Так по смыслу, если послание ежегодное, то его надо произносить каждый год, ведь правда? И два раза в год ежегодное послание произносить не годится - оно ж ежегодное, так?

Но у нас президента выбирают на определенный спрок - это сегодня звучит как крамола, но ведь правда - президента ведь могут взять, да и не избрать, а выбрать совсем другого человека. И вот представьтесь, отчитался президент Путин в феврале, все чин-чинарем, послушали, похлопали для приличия, а в сентябре - раз! и не переизбрали Путина, а выбрали какого-нибудь Непутина.

И как с ежегодным отчетом? Логично, чтобы Путин отчитался о своей работе тем же годом, а не следующим, когда он уже не президент, а просто гражданин. А если Непутин станет отчитываться, то вовсе смешно - работал один президент, а отчитывается совсем другой...

Конституция, она ведь совсем неглупый документ, если там что-то досконально не прописано, то все равно оно там есть, надо только читать глазами, а понимать не задницей. Если президент отчитывается ежегодно, то делается это до окончания текущего года, поскольку в слудующем году будет свой отчет. А два отчета в один год - не предусмотрено, сказано "ежегодно"!

И вот тут вопрос - да, пресс-секретарь президента обязан уметь читать, а вот понимать написанное - это нигде не предусмотрено. Но есть же глава парламента, есть профильный комитет, есть Конституционный суд, в конце концов! Они что, тоже с пониманием прочитанного имеют проблемы? Или у них проблемы другого рода - как только пытаются критиковать президента - сразу мокрые штаны!

И ничего нельзя с этим поделать. Ссут!

Хотя послание Федеральному собранию, зачитанное без соблюдения норм Конституции - незаконно.

А.Б.



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