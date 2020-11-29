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Московский листок

Лигачеву - 100!

Опубликовано 29.11.2020 автором Денис Зоммер в разделе комментариев 0

партия окп кпсс лигачев
Лигачеву - 100!

И он был прав!

Хочу от всего сердца поздравить Егора Кузьмича Лигачёва.

Пожелать ему и его родным и товарищам здравия, бодрости и такого же стойкого политического оптимизма и полной уверенности в неизбежной победе и торжестве социализма!

Лигачёв по истине исторический человек, всегда и во всем стремящийся не разделять слова с делами. Увы, история не любит сослаганий касаемо ушедшего времени, и это распространяется на все её периоды. Потому принципиально не стану проводить анализ того, почему он - настоящий СОВЕТСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ деятель, просто это должны знать все, кто чтит родную историю и стремится понимать её политическую составляющую.

Моё личное знакомство с Егором Кузьмичëм случилось в марте 2004 года, когда он вручил мне и ещё ряду молодых коммунистов партбилеты, при этом подарив небольшую брощюру о Леонида Ильиче Брежневе, оставив в ней свои добрые напуственные слова. Именно тогда пришло понимание всей разницы между руководителями советского типа и теми кто сейчас управляет в стране. Данный очерк о Брежневе во многом развеял миф о нём как о руководителе лишь с плохой дикцией в медалях и с шуточкой о сосиськах (социалистические страны, кто хочет погуглите).

Теперь я понимаю, что во многом мне просто повезло попасть именно в ту окружную парторганизацию, где собралось столько интереснейших людей: Юозас Юозосович Ермолавичус (политзаключенный, секретарь ЦК КП Литовской ССР), генерал-майор авиации Евгений Иванович Колышев (RIP, секретарь Совета СКП КПСС), сам Егор Кузьмич Лигачëв и огромное количества людей с чистой совестью и горящими глазами не зависимо от возраста.

В 2010-11 гг Егор Кузьмич занял принципиально важную внутрипартийную и человеческую позицию, на волне откровенного погрома Московской парторганизации КПРФ её центральными руководящими орнанами.

Он вошёл в состав Бюро альтернативного горкома КПРФ в Москве, будучи членом ЦК КПРФ, настаивая вместе с товарищами по альтернативному горкому на необходимости скорейшего проведения 43 Конференции КПРФ без массовых нарушений уставных и товарищеских норм. Но почти 10 лет назад объединения не случилось(

Сижу дома в 2011 г, - звонок на городской телефон (уже тогда все в основном по сотовому общались), мама удивлённо передает трубку: "Тебя... Лигачëв!" Честно говоря, и сам удивился, потому как Егор Кузьмич решил со мной посоветоваться по какому-то текущему партийному вопросу.

Знаю наверняка: Егор Кузьмич всегда выступает за восстановление Социалистического Отечества, и объединение всех неравнодушных и прежде всего коммунистов в единый боевой отряд для достижения той высокой цели.

На фото Егор Кузьмич Лигачëв в ДК Октябрь и его билет Межрегионального объединения Коммунистов - МОК под номером 1.

Большого здоровья, бодрости и такого же стойкого исторического оптимизма, уважаемый и дорогой Егор Кузьмич! 



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