Песков не значился в списках радующихся жизни

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка на Красной площади и отказались пропускать. У входа на каток сотрудница спросила Пескова, есть ли он в списках.

«А я что должен быть в списках? Я — Песков», — ответил пресс-секретарь.

В ответ девушка попросила его позвонить организаторам и отправилась к другим гостям. Тогда пресс-секретарю пришлось сделать звонок, после чего его пропустили.

После чего Песков пожелал москвичам радоваться жизни и быть осторожными.

***

Обычное, в общем-то, дело - стоит девочка и не пропускает кого попало. В списках есть - проходи, нет в списках - говно ты собачье, вон пошел. Сколько раз сам попадал в такое положение. Забыли внести. Но приятно, что сегодня в таком положении оказался такой видный перец, как Песков. Может, придет в голову начальству - что-то не так, что-то не то они делают и не так.

Ведь Пескова и правда в лицо всякая собака знает. И по идее он должен быть положительный герпой, его должны не только знать, но и любить в народе. Как же, пресс-секретарь президента, за которого голосует вся страна, почти что как один...

А вот скажи ж ты, не внесли в списки, и вся любовь.

А Никиту Михалкова бы пустили. И Михаила Ефремова бы тоже. Хотя по телевизору они мелькают куда как реже, чем пресс-секретарь президента.

Когда-нибудь и Путина не пустят. Кто таков? Проходи, мужик, нету в списках...

***

Отдельный вопрос, куда это Песков собирался, и где он желал всем нам осторожно радоваться.

Мало того, что каток на Красной площади не очень уместен, так еще и в разгар эпидемии. Сегодня опять 72 москвича отдали богу душу, и в их числе бывший президент РАН академик Фортов, всего-то 75 лет от роду - не возраст для академика.

Ничего, людей из списка не жалко?

Хотя, если честно, то не очень.

А.Б.