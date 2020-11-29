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Московский листок

МВФ не пугает финансовый крах Украины

Опубликовано 29.11.2020 в разделе комментариев 0

МВФ не пугает финансовый крах Украины

МВФ отказал Киеву в выделении транша в рамках программы экстренной финансовой помощи. Фонд чётко дал понять, что готов работать только в рамках уже действующей программы.

МВФ утвердил программу финансовой поддержки Украины «стендбай», которая предусматривает выделение $5 млрд в течение полутора лет. 

По мнению экспертов, у МВФ всё меньше желания поддерживать Украину, поскольку руководство страны не добилось значительных успехов в проведении реформ, в том числе в борьбе с коррупцией. 

По официальным данным Госказначейства, дефицит бюджета Украины составляет более 100 млрд грн ($3,5 млрд), которые Киев рассчитывал получить от западных кредиторов. Но не получит.

Международный валютный фонд может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредиты. Это может произойти из-за решения Конституционного суда о признании незаконными части антикоррупционных норм.

27 октября Конституционный суд Украины принял постановление, предусматривающее отмену ряда полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников. После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, призванный прекратить полномочия нынешних судей Конституционного суда.



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