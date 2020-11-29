Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российских пенсионеров проверят на скрытые доходы

Опубликовано 29.11.2020 в разделе комментариев 4

Российских пенсионеров проверят на скрытые доходы

В 2021 году власти займутся поиском дополнительных доходов у пенсионеров, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, такое решение было принято после того, как Счетная палат при проверке обнаружила многочисленные нарушения.

Она отметила, что это позволит исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Кроме того, планируется проверить реальное место жительства пенсионеров, получающих так называемые «северные» доплаты и выявить тех пенсионеров, которые получает российскую пенсию, но проживает в других странах.

"Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом", - цитирует Иванову-Швец агентство "Прайм".

По ее словам, в результате проверок, "безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам".

В октябре 2020 года министерство финансов выступило против повышения пенсий для работающих пенсионеров. Глава министерства Антон Силуанов указал, что пенсия должна компенсировать утраченный заработок. Надбавки для тех, кто продолжает работать, чиновник признал несправедливыми.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
просто шакалье обирает нищих по новому кругу
коржик написал 29.11.2020 13:16
А что вы хотели? Сами себя воровское шакалье не тронет. А у нас последнее отнимет не подавиться. На то это иесть воровское шакалье из мишустиков и холуйской шоблы ворья. Отнимут скоро и пенсии у всех и увеличат пенсионный возраст до 80. С шакалья станется.
Ответить
(без названия)
Бедлам написал 29.11.2020 12:37
"Проверить",конечно-можно,только,вначале надо бы "проверить",как можно выжить на минимальную пенсию,даже-"с надбавками"?Надо,думать,что пенсионеры,которые в россии,в отличие,к примеру от сша,далеко "не такие бодрые",при денежном избытке,с гораздо большим удовольствием путешевствовали бы по миру(на манер западных),а не искали себе мизерный приработок,без которого,некоторым даже и за коммуналку заплатить-не всегда хватает.Но,"чай не в америке живем",а значит,и ждать от правительства можно только того,что -"отберут последнее".Захотел,к примеру простой российский пенсионер-"закатиться в кругосветку",или,что более прадоподобно,хотя бы,купить себе новый телевизор,подработал там-то и сям-то,а тут его,как проверят,да как-"заставят все деньги возвращать",и подумает тогда этот пенсионер,что чем эдак,лучше уж совсем без телевизора,хотя,на сегодня,только там и только на федеральных каналах и можно увидеть,как же сегодня все в россии"замечательно".
Ответить
Будут грабить нищих
Вовочка Лилипуткинд написал 29.11.2020 12:10
Вместо восстановления разрушенной экономики.
Ответить
(без названия)
Нищий инженер написал 29.11.2020 12:03
Главное чтобы проверяющий перчатку на руку не забыл надеть!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Энгельс - 200
Энгельс - 200
28.11.2020
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
27.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российских пенсионеров проверят на скрытые доходы (3)
МВФ не пугает финансовый крах Украины (0)
Песков не значился в списках радующихся жизни (4)
Лигачеву - 100! (7)
Ежегодное послание Путина будет в другом году (14)
Украденное время жизни (12)
Энгельс - 200 (0)
Кудрин ожидает появление миллиона новых бедных к концу 2020 года (7)
Является ли Россия фан-клубом Навального? Или пока еще Путина?.. (13)
О Беларуси еще раз (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Когда будет возрожден СССР?
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок поделил призы!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Словно мухи, тут и там
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кто куда, а лучшие люди на каток...
Дарья Митина Дарья Митина: 2020-й продолжает свою кровавую жатву
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss