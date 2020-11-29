Российских пенсионеров проверят на скрытые доходы

В 2021 году власти займутся поиском дополнительных доходов у пенсионеров, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, такое решение было принято после того, как Счетная палат при проверке обнаружила многочисленные нарушения.

Она отметила, что это позволит исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Кроме того, планируется проверить реальное место жительства пенсионеров, получающих так называемые «северные» доплаты и выявить тех пенсионеров, которые получает российскую пенсию, но проживает в других странах.

"Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом", - цитирует Иванову-Швец агентство "Прайм".

По ее словам, в результате проверок, "безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам".

В октябре 2020 года министерство финансов выступило против повышения пенсий для работающих пенсионеров. Глава министерства Антон Силуанов указал, что пенсия должна компенсировать утраченный заработок. Надбавки для тех, кто продолжает работать, чиновник признал несправедливыми.