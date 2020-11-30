Привет для Матвиенко от жителей общаг

28 ноября жители разных московских общежитий собрались на 1-м Грайвороновском проезде у дома № 7. Все ожидали встречи с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Жилищные проблемы таковы, что помощь депутата крайне необходима.

Жители 1-го Грайвороновского проезда, которые встречали гостей из других общежитий, на месте показали, как их захватили в тиски — на развалинах родного Мосжиркомбината (который и дал им жильё) теперь возводят новые дома, разноцветные новостройки от строительной компании ПИК. С другой стороны готовят четырёхполосную дорогу, вырубили все аллеи. Жители грайвороновских домов оказались в окружении наступающего праздника жизни. Вот только вопрос — чьего праздника?

Осенью 2020-го им принесли уведомления о выселении. Бывших работников Мосжиркомбината, отработавших по несколько десятков лет, гонят на улицу, зато в доме появляются новые жильцы — сотрудники Росимущества, которые почему-то массово решили переселиться в ветхое строение (признанное таковым с 1997-го года). Может, близка раздача новых квартир в ПИКовских домах? Может, потому Росимущество так старается избавиться от рабочих, чтобы самим урвать от жилищного пирога?

За некоторыми рабочими и их детьми, до сих пор закреплены лишь койко-места, и жители справедливо опасаются, как бы в результате коллективных действий властей и строительных компаний-коммерсантов, им не оказаться во дворе собственной песочницы.

Общежития ЗИЛа (Чертановская 43 к. 2 и Днепропетровская 27 к. 1) в 95-м году незаконно, вместе с людьми, приватизировали новые хозяева-дельцы по банкротству ЗИЛа. Расправившись с заводом, принялись за жильцов — по два-три раза собирали с людей деньги на квартплату, отключали им свет, подавали в суды на выселения, а суды, не взирая на прописку жильцов, на заводской стаж, превышающий десятилетний, с новыми хозяевами во всём соглашались. И даже за коммунальный грабёж не журили. Вопрос о передаче домов городу до сих пор решается.

Авиастроители «Салюта» (и авиастроители действующие) также на грани выселения. Дом 9 по 9-й улице Соколиной Горы давно стал площадкой для жилищной битвы. Жители дома несколько лет боролись за свои жилищные права. И борьба завершилась успехом — аварийный дом в 2013-14 годах начали расселять, рабочие завода получали новые квартиры. Но последние пять семей этого дома не получили ничего. Однажды им дали смотровой талон (который резко ухудшал их жилищные условия), а потом и вовсе закончили тем, что пора выходить на улицу. Авиастроителям регулярно то заваривают двери, то выключают свет, воду, отопление, поэтому отработав на заводе днём, вечером жители стоят в дозоре, ожидая либо выселения, либо приезда коммунальных служб.

Жителям дома по Дубининской 57 (бывшим работникам фабрики «Красный суконщик») также указывают на улицу. Фабрики больше нет, и жителям также пришлось бороться за свои жилищные права — большинство из них получило новые квартиры (например, в Некрасовке, и на законных основаниях), а на остальных семьях, видимо, также решили сэкономить. В мае 2019-го ДГИ предложил оставшимся жильцам соцнайм, но почему-то уже через месяц чудесным образом передумал, и появился на Дубининской с судебными исками в руках. Приставы выбрасывают жителей из квартир, а потом подают на них в суд, за то, что приставов не встретили с хлебом-солью. Такой суд по гостеприимству приставов сейчас проходит у Ашуры Меджидовой, которая была незаконно выселена из своего жилья.

Депутат Мосгордумы Сергей Сергеевич Митрохин выслушал всех жителей, принял документы, пообещал жителям общежитий свою поддержку.

«Эта тема общежитий находится под цензурой. Ситуация такая, как у вас, она везде, где были когда-то общежития. Все общежития в Москве, которые существовали (или почти все) в такой же ситуации, как и вы. Просто где-то живёт меньше людей, о них меньше слышно.

В своё время чиновники не выполнили закон о том, что должны расселить из ведомственных фондов из общежитий в нормальные дома, городские. Теперь чиновники говорят: «А мы здесь ни при чём, это было когда-то при Лужкове». Но это полностью безответственный подход, который заслуживает судебного процесса. Этих людей надо судить, которые так относятся к вам.

...Я в своё время встречался с Валентиной Ивановной Матвиенко по этому вопросу, и требовал от неё решить вопрос в масштабах всей России, она мне обещала, обратилась даже к Собянину, Собянин ей ответил, что мы всё решим. Прошло с тех пор три года, и всё осталось на своих местах».

Сергей Сергеевич Митрохин принёс с собой плакат на данную тему: «Валентина Ивановна не сдержала своих обещаний. 12 июля 2017. Жители общежитий». Для жителей этот плакат не просто напоминание о прошлом, это их горькое настоящее, драма, которая продолжает преследовать их семьи каждый день. Плакат жители торжественно закрепили на стене одного из грайвороновских домов. Может быть, Валентина Ивановна решится ответить им на коллективный запрос?

Также перед жителями выступил координатор Движения Общежитий Москвы Александр Зимбовский и рабочие «Салюта». Все говорили о единстве действий, коллективном давлении на власть, преступившую черту закона, о своей готовности бороться за жилищные права. Были приняты решения по дальнейшим действиям жителей разных общежитий.