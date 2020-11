Маски, коллективный иммунитет к КОВИДу и вакцины Мне было задано много коварных, убивающих наповал вопросов по поводу моей статьи, экспоненциальных кривых, теме моей докторской диссертации, а главное - по поводу медицинских масок. И чуть не решил я ответить на все эти вопросы одним словом, которое употреблял незабвенный Ходжа Насреддин когда 100 мудрецов задали ему 100 вопросов. Он ответил им: «Чепуха». Но из уважения к жертвам ЕГЭ я не буду уподобляться коварному Насреддину. Об убогости и общественной опасности КОВИД-диссидентов Сначала о коллективном иммунитете. Даю бесплатный (то есть задарма) совет и разъяснения. Как-то уважаемый мною Ю. Мухин задал врачам 5 вопросов. Будучи врачом по образованию (иначе мне бы не присудили степень доктора медицинских наук), я подробно ответил на 4, а по поводу 5 - об иммунитете - отослал Юрия Игнатьевича к Википедии. Но, видимо, там слишком сложно написано. Поэтому объясняю по-простому. Более того, я, конечно, ценю тонкий троллинг Юрия Игнатьевича, который пишет то, что хочет прочитать его недообразованная аудитория, состоящая из жертв ЕГЭ, которые посещают его персональный сайт. Больше посещений - больше всяких печенек. Но для этих недообразованных все же решил потратить пару часов для объяснения, что такое иммунитет. Здесь я не буду говорить о внутриклеточном иммунитете. О нем я уже писал. Я опишу, как формируется иммунитет против вирусов на уровне организма. Как выделяли вирус КОВИДа Начнем с гуморального (основанного на растворах белков) иммунитета. В организме человека имеется два основных типа клеток, которые непосредственно отвечают за то, чтобы работа по созданию антител началась. Антитела – это особые белки, которые делаются в особых так называемы плазматических клетках лимфатических фолликулов в стенке органов, лимфатических узлов и селезенки. Антитела против вируса либо склеивают вирусные частицы, либо просто инактивируют вирус и он съедается и разрушается клетками макрофагами или фагоцитами, как их называл Мечников. Так что не только Кох работал в сфере микробных атак. Итак, два типа клеток способны сожрать (думаю, это слово будет более понятно жертвам ЕГЭ) вирус и разрезать его белки. Эти клетки макрофаги и так называемые дендритные клетки. Дендритные клетки (ДК) так называются потому, что они имеют много тонких выростов, наподобие дендритных отростков нервных клеток. ДК способны встраиваться в слои эпителиальных покрытий кожи, кишки, воздухоносных путей (ВП)… После того как несуществующий по мнению Мухина вирус поразил эпителиальную клетки ВП и она насинтезировала новых вирусных частиц, они выбрасываются из эпителиальной клетки и захватываются ДК. В ДК вирусная частица попадает в полость лизосомы. Это такая машина клетки, которая все и вся переваривает. После тогто как там все белки вируса будут разрезаны на куски (пептиды). Эти пептиды склеиваются с особыми белками гистосовместимости, которые отвечают за распознавание своих и чужих белков. После склеивания белки гистосовместимости доставляются на поверхность ДК и сама ДК отправляется в путь. Она выходит из эпителиального пласта и приникает в лимфатические сосуды (они не содержат крови, а содержат лимфу, иногда ее называют сукровицей), которые специализированы на удалении из внутренней среды организма крупных частиц и клеток. Например, в кишке они отсасывают капельки жира, которые клетки, выстилающие кишку, образуют из жира пищи. Ток лимфы доставляет ДК в местный лимфатический узел населенный настоящими иммунокомпетентными (то бишь способными к иммунитету – я не слишком усложняю, недообразованные други, вы мои?) Кстати тот же путь проделывают метастазирующие раковые клетки. В лимфатическом узле ДК находит так называемого помощника Б-лимфоцита, который проверяет приклеенный пептид: от своего белка он произошел или от чужеродного. Если помощник обнаруживает, что пептид взят от чужого белка, он подзывает Б-лимфоцит, находящийся в том же узле, и сообщает ему код пептида. Если пептид взят из собственного белка, то нужный помощник и Б-лимфоцит не находится, так как такие клетки были уже умерщвлены в ранний период после рождения во время, когда организм учится узнавать свои белки. Б-лимфоцит начинает изменять свои гены (привет почитателям академика Лысенко). Наконец он находит такую комбинацию аминокислот для будущего антитела, которая в наибольшей степени приклеивается к нашему пептиду. После этого Б-лимфоцит превращается в плазматическую клетку. Она начинает синтезировать нужные антитела (это такая белковая молекула, которая склеивается с тем участков белка вируса (он в таком случае называется антигеном), откуда произошел наш пептид. Антитела с током лимфы переносятся в кровь и оказываются готовыми нейтрализовать вирус, если он попадет в кровь. В просвет ВП эти антитела переноситься не могут. Если в крови оказывается наш вирус, то он сталкивается с полученным антителом и либо склеивается с другими вирусными частицами либо просто нейтрализуется и тогда моноциты (это незрелые макрофаги) пожирают нейтрализованные вирусы и разрезают их белки на пептиды (см. Выше). По-другому развивается так называемый клеточный противовирусный иммунитет. Он запускается тогда, когда вирус попал в кровь, где ещё нет соответствующих антител. Это возможно, если пока ДК двигается к лимфатическому узлу или в самом узле вирус успевает убить саму ДК. Тогда вирус через стенки кровеносных сосудов в узле попадает в кровь или сжирается макрофагами узла, запуская ту же самую последовательность событий, заканчивающуюся попаданием вирусных пептидов на поверхность макрофага и нахождением соответствующего помощника Б-лимфоцита. Сразу после попадания в кровь вирус поражает близлежащую эндотелиальную клетку, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, либо лейкоциты (белые клетки крови). При этом в пораженной эндотелиальной клетке либо в лейкоците начинается синтез вирусных белков. Но клетки нашего организма постоянно сообщают органам иммунитета о том свои ли у них синтезируются белки, нет ли мутаций или вирусных белков. Делают они это следующим образом. Все белки клетки (это 10-20% от всех белков организма, а их у нас 20500) периодически разрезаются на пептиды в особой белковой машине протеосоме. Полученные в ней пептиды располагаются в клеточном соку (цитозоле). Оттуда они переносятся в просвет особой мембранной сети и доставляются в незрелые лизосомы. Там они склеиваются с другим белком гистосовместимости (на самом деле, белков несколько) и переносятся на поверхность зараженной клетки. Поскольку белок гистосовместимости другой, то в этот раз оказывается задействован другая клетка-помощник, помощник лимфоцита-киллера. Помощник сообщает киллеру о клетке где синтезируются чужеродные белки и киллер движется к пораженной вирусом клетке прикрепляется к ней и ее убивает. Убитая клетка распадается на несколько частей, Эти части сжираются макрофагами и поступают в лизосомы, где белки каждой такой части разрезаются на пептиды. Пептиды доставляются на поверхность макрофага и идет тот же самый процесс, который запускает синтез антител. Однако в этом случае доля пептидов, которые происходят от собственно вирусного белка очень мала. Значительно больше пептидов, производных от собственных белков убитой клетки. Поэтому при такой ситуации образование нужных антител гораздо менее эффективен. Вот почему иммунитет против КОВИДа и других вирусов, за некоторыми исключениями (о них далее) такое краткосрочный, что делает надежду на так называемый коллективный иммунитет тщетной. КОВИД отличается от других вирусов тем, что тот белок, который приклеивает вирусный С белок, то есть, так называемый рецептор АСЕ2, находится на поверхности эндотелиальной выстилки сосудов, Это объясняет, почему при КОВИде так часты осложнения связанные с образованием тромбов. Действительно, когда разрушается эндотелиальная выстилка запускается процесс свертывания крови. Теперь о вакцинах. Понятно, что текст будет очень кратким и неполным. С точки зрения знаний об антивирусном иммунитете Наиболее эффективной является вакцина, основанная на инъекции в кровь (опасность – аллергия) или в мыщцы набора пептидов, которые получены от разрезания С-белка, ответственного за начальный этап атаки вируса КОВИДа на клетку. На этом принципе основана вакцина, которую сделали новосибирцы (компания Вектор). Кроме пептидов в раствор вводятся стимуляторы иммунной реакции. Антитела вырабатываются быстро и эффективно. Но в ответ может развиться аллергия. Вакцина против кори основана на этом принципе Второй принцип основан на создании вектора, где вместо РНК вируса будет использована ДНК аденовируса. Вектор – это вирусная частица способная заражать клетки через С-белок, но не имеющая в генах (в ДНК) генов белков, ответственных за образование зрелых вирусов.Вектор либо захватывается макрофагами или ДК и образование антител идет по первому пути, либо вектор заражает клетку, она начинает синтезировать белки вируса на базе информации о них, а чаще - о С белке С, ее киллер убивает и так далее. Аденовирус можно взять человеческий (вакцина Спутник, сделанная Логуновым в институте Гамалеи) либо от шимпанзе (европейская вакцина). Чем ближе животное к человеку тем менее отличаются белки вируса от человеческих и тем меньше осложнений. На этом принципе основана российская вакцина против вируса Эболы. Третий путь - сделать РНК вируса, защитив ее от РНКаз, ферментов, которые режут РНК (а их море). РНК вводится в мышцы, реже ингалируется (распыляется) и попадает в эпителий или сразу в макрофаги. Белки вируса синтезируют и их пептиды выставляются на поверхность. Запускаются киллеры и см выше. На это принципе работает вакцина двух американских компаний. Четвертый путь - создание пептидов, которые соответствуют тем участкам С белка или АСЕ2 белка, которые приклеиваются друг к другу. Если ингалировать раствор пептида от С белка, то он связывается с АСЕ2 белком и тот будет убран с поверхности клеток эпителия. Шансов заразиться будет меньше,. Если же ввести в ДП пептид от АСЕ2 белка, то он склеится с С белком КОВИДа и не даст вирусу поразить эпителиальную клетку. Пятый путь - самый трудный, но самый эффективный. Создание живой (со всеми свойствами нормального вируса) вакцины, то есть вируса, который не дает тяжелых осложнений, но эффективен в плане иммунной реакции. Такой принцип использован в вакцине против оспы и советской вакцине против полиомиелита. Каждая из вакцин имеет свои преимущества и недостатки. Если вирус попадает в организм через легкие, ДК, а ДК идут не в сами лимфатические узлы, а задерживаются в лимфоидных фолликулах, которые есть в самой стенке бронхов, то плазматические клетки, образованные в этих фолликулах, будут синтезировать эффективные антитела класса А (IgA). Эти антитела в отличие от антител класс Г (IgG) могут переноситься через эпителий выстилающий бронхи в просвет ДП. Тем самым будет блокирован вход вируса в организм через ВП. Поэтому вакцины 1-3 типа не смогут защитить от вируса, но предупредят тяжелые формы заболеваний. Кстати вакцина от гриппа тоже действует как эти три типа вакцин. Вирус же будет спокойно поражать легкие, выделяться наружу и заражать не привитых. Поэтому эти вакцины полезны для привитых, но опасны для не привитых. САМОЕ ГЛАВНОЕ ОНИ СМОГУТ СПАСТИ МНОГО ВРАЧЕЙ, ГИБНУЩИХ ПАЧКАМИ ИЗ-ЗА КОВИД-ДИССИДЕНТОВ. Вирус же КОВИДа, который, согласно Ю. Мухину, не существует, станет теперь частью нашей жизни, как грипп. В моих предыдущих статья я давал его изображение. Знайте врага в лицо! Почему же вакцины от КОВИДа будут давать краткосрочный эффект, а вакцины от оспы и кори точно так же как и сами заболевания дают долгосрочный иммунитет. Дело в том, что вирус КОВИДа заточен на немедленном поражении любой клетки, у которой есть АСЕ2. Поэтому выработка иммунитета идет по второму пути, через киллеры. А оспа и корь циркулируют в крови долго (вспомните оспины и сыпь) и задействован первый путь. Поэтому исследования на Западе не обнаружили в крови больных КОВИДом самого вируса, хотя он был найден в легких и даже в кишечнике, хотя там он был уже убитый кислотой желудка. Почему же у молодых КОВИД протекает гораздо легче или вообще нет симптомов. А ело в том, что у них в легких чаще встречаются лимфоидные фолликулы, где могут задерживаться ДК и где образуются плазматические клетки, способные синтезировать антитела типа А. В заключение хочу порадовать последователей Юрия Игнатьевича и сообщить, что ни вируса оспы, ни вируса полиомиелита нет. Их трехмерные (наподобие того, что получено для вирус КОВИДа) изображения отсутствуют в литературе. Есть изображения вируса вакцины против оспы, я сам с ней работал, но сам вирус оспы никто под микроскопом не видел. Есть изображения вируса ВИЧ, герпеса, Эболы … Точно также нет бактерий чумы - их никто не видел под микроскопом, никто не выделял чистую культуру бактерий чумы и потом не заражал ею человека. Самое интересное, что и трехмерного изображения вируса гепатита С, за открытие которого дали Нобелевку, нет. Значит, и вируса гепатита С, как кстати и гепатита А (я болел им в детстве) и Б, нет. Лауреаты не не выполнили назидательное требование Ю. Мухина следовать логике Коха. Далее. Теперь ковид-диссиденты, трепещите - к вам обращается самый главный враг русского народа жестокий и коварный быдло Миронин, обладатель высочайшего Хирш индекса, опровергатель Нобелевских лауреатов и главный прихлебатель буржуинов, которые хотят погубить славный русский народ. Сообщаю великому эксперту всех и всяческих наук “конспирологу 666”, что я, действительно, чудак на букву “м” и так далее и тому подобное. Ну что, вьюноша, счастлив? Хотя ранее я очень боялся недообразованных жертв ЕГЭ и тщательно скрывал тему своей докторской диссертации, но теперь я резко осмелел и сообщаю очень уж жаждущим здесь узнать это жертвам ЕГЭ, интересующимся о теме, тему моей докторской диссертации (na soiskanie uchenoj stepeni doktora medizinskix nauk) «Fine morphology of aorta endothelium under normal and hypertensive conditions” – дословный перевод «Компрехенсивный анализ сингулярности в условиях антисингулярной хаотической транстенденции медицинского страхования и вирусологии. Теоретическое исследование коня в кубе». Перевод специализированный: “Сингулярный анализ антисингулярности и анти-хаоса в зоне медицинского страхования и вирусологии”. Я порадую и вьюношу под ником “Михаил Л.++-+”, отличника учебы и золотого медалиста, что я действительно, как подлец, раздуваю эту чепуху до уровня чумы. Ну что, Михаил, счастлив ли? Главное, чтобы тебе было хорошо и не кашлялось. И действую, как сивая кобыла – это я хочу straus’а порадовать. ВОЗ же действует, как кожа на мужском половом органе - то маски признает бесполезными, то признает полезными, то посчитает, что носители не выделяют вирус, то … в общем не зря их Трамп лишил финансирования. Там настоящих практикующих врачей-то нет - одни юристы и бюрократы. А сейчас я продемонструю вам, жертвы ЕГЭ, вашу полную недообразованность и убогость. Бойтесь и трепещите! Стоп! Сегодня особенно я добрый и вместо мести хочу показать как вам, недообразованные опровергатели всего и вся, нужно работать с литературой, посвященной роли масок при КОВИДе, а не искать по разным странам фриков и идиотов, не понимающих, как читать научные статьи, причем в изложении ничего не смыслящих журналюг. Теперь о масках. Следуйте за мной, недообразованные мои други. Идем на самый обширную базу данных медицинских научных статей, а не сплетен от фриков. Это американский Пубмед (или ПабМед: PubMed). Набираем в поисковике два слова соединяя их набранным большими буквами словом союзом и (AND) “COVID AND Mask” В результате находим 1678 ссылок на научные отрецензированные специалистами высочайшего профиля, которые не чета тем, что остались в российской вирусологии после отравления ее с помощью ЕГЭ. Это не две сплетни, которые приводят КОВИД диссиденты, а одна тысяча шестьсот семьдесят восемь статей по этому вопросу. Смотрим в статьях оценку роли масок и там везде доказывается что маски ВСЕГДА, хотя и в разной степени но снижают заражаемость КОВИДом. Даю первые статьи в этом списке. После каждой стоит ее вебсайт (ДОИ). Там имеется полный текст каждой статьи. Дерзайте, если сможете!!! Comprehensive review of mask utility and challenges during the COVID-19 pandemic. PMID: 32532940 (Это ссылка на ПубМед) Respiratory and Facial Protection: Current Perspectives in the Context of the COVID-19 Pandemic 10.20344/amp.14108 To mask or not to mask children to overcome COVID-19 10.1007/s00431-020-03674-9 10.20344/amp.14108 Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. 10.7150/ijbs.45221 Mask use during COVID-19: A risk adjusted strategy. 10.1016/j.envpol.2020.115099. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. 10.1016/S0140-6736(20)31142-9 Mask or no mask for COVID-19: A public health and market study. 10.1371/journal.pone.0237691 Недообразованному любителю экспоненциальных кривых сообщаю, что то, на что он дал ссылку, тоже экспоненциальная кривая, хотя и не такая быстро поднимающаяся, как обычно. Y=a^x. Если а=1, то кривая становится прямой. А при 0<а<1, кривая превращается в негативно экспоненциальную. Дерзай, умнейший из умных вьюноша, производное ЕГЭ, и карты тебе в руки. А вьюношу под ником straus обрадую, что есть еще более быстрый способ прекратить эпидемию – заставить ковид-диссидентов оплачивать свое лечение. Вон Трамп отрицал-отрицал КОВИД, а моноклональные специфичные антитела принял и выздоровел, а эти антитела (Михаил и Straus, поняли ли вы о чем я?) стоят офуенных денег. Так и среди КОВИД диссидентов как прижмет отрицателя, как в обморок от высокой температуры он упадет, так сразу бесплатную скорую помощь вызывает да и в больничку едет. Нет бы дома водкой лечится. Все обвинения в свой адрес я уже признал. И снова даю бесплатный (!!!!) совет. Читайте научные статьи. Хотя понимаю, что недообразованным моим оппонентам это не доступно по причине незнания английского. Михаил, это я про язык талдычу. И если вы такие смелые, то не одевайте больше презервативов, когда…. Они, как и маски, не обеспечивают 100% гарантии, чаще ходите по проезжей части улиц, бегайте голыми по дорогам, писайте на проезжую часть… И самое последнее. Зачем я пишу все это? Все равно толку для жертв ЕГЭ не будет. Объясняю, как на духу. Пишу для себя. Оказаться оппонентом самого Ю. Мухина – это дорогого стоит. Вон сколько уже меня полоскают. Класс!!! Глядишь, книги мои будут лучше продаваться.



